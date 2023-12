Boltics mäktiga upphämtning inför storpublik: ”Kunde inte bara köra solo”

Straffmiss, tre ramträffar, matchstraff och en sen upphämtning som fick de drygt 1 100 åskådarna i Tingvalla Isstadion att jubla.

Boltics sena kvittering mot Lidköping AIK gör att man fortsätt hänga på i toppstriden.

– Gött att vi orkar fiska upp kvitteringen, säger 3–3-målskytten Daniel Rönning.

Det var en första halvlek som slutade mållöst, men där chanserna avlöste varandra.

Boltic var det spelförande laget, men i mitten av andra halvlek åkte man på en rejäl kalldusch där Lidköping gick upp till 0–3 inom loppet av drygt tio minuter.

– Vi borde ha utnyttjat något- eller några av våra lägen dessförinnan. Jag vet inte vad som hände, men plötsligt ville vi göra allt på egen hand i stället för att spela tillsammans. Då går det inte att göra bättre, suckar Daniel Rönning.

”Det är vi inte bra på”

Boltics högerhalv hade fått se sitt lag pricka ramen två gånger och dessutom missat ett friläge i första halvlek.

Men bortalaget, de saknade inte heller chanser och om det inte hade varit för Joakim Westbergs storspel, där hemmamålvakten bland annat räddade en straff, hade siffrorna kunnat vara större.

– Det kändes mer som en 7–7-match. Deras målvakt gör ett par jätteräddningar också men Joakim steppar upp och håller oss kvar i matchen. Men visst borde vi ha spelat bättre tidigare och inte satt oss i en sån sits.

Försvaret, med bland andra Erik Wallman, spikade igen efter tre raka baklängesmål. Foto: Lisa Olaison

Boltictränaren Henrik Löfvendal tog timeout efter 0–3.

– Vi sa att vi måste göra något. Att åka solo är vi inte bra på, vi var tvungna att anfalla som en enhet.

”En viktig poäng”

Det var också det som värmlänningarna gjorde.

Ettan kom i 82:a minuten via Johannes Camilton, tvåan kom i 88:e från Markus Eriksson och trean kom så småningom i grevens tid.

För i den 94:e minuten satte Daniel Rönning kyligt 3–3 – detta efter att Tage Wallmar bara någon minut innan fått lindrigt matchstraff.

– Det var gött att se den gå in. Kylig passning om Nicke (Niclas Nyqvist) så det var bara för mig att ha is i magen och lägga in bollen. En viktig poäng, ler Rönning som inför 1 080 åskådare i Tingvalla Isstadion blev poängräddare på annandagen.

– Vi hade såklart önskat en seger, men det är lite nerver bland vissa spelare som inte spelat inför mycket folk innan, det satte sina spår. Men helt klart en jätteviktig poäng som kan bli avgörande längre fram.

– Det var sjukt kul att spela, publiken var grymma.

I och med poängen har Boltic fyra poäng upp till serieledande Kungälv efter tolv omgångar.