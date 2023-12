Ståljätten deltidspermitterar samtliga 160 anställda: ”För att undvika varsel”

Stålföretaget Björneborg Steel har lagt en generell permittering på samtliga anställda. Det innebär att de går ned till 80 procent i arbetstid, men får 90 procent av lönen.

– Vi gör den här åtgärden för att undvika varsel, säger vd:n Håkan Dedorsson.

Björneborg Steel är inne i en tillfällig svacka, vilket NWT var först med att berätta, och har därför beslutat att all personal permitteras till 20 procent av sina anställningar. Enligt Håkan Deodorsson är det ingen större dramatik kring beslutet, utan det handlar om en tillfällig nedgång.

– Just nu har vi en liten beläggningssvacka, men vi kommer att få full fart igen från april och framåt, säger han.

Enligt Håkan Deodorsson så har andra halvåret av 2023 gått lite svagare än väntat, vilket har resulterat i att produktionen just nu inte går för högvarv.

Men den svackan bedöms alltså vara högst tillfällig.

– Ja, vi har nu haft ett rekordkvartal i orderingång under det senaste kvartalet, men det är en lång leveranssekvens på de ordrarna, med vissa ordrar som sträcker sig in i 2025. Så ja, vi har en lite svag beläggning just nu, men med den långsiktiga beläggningen så kommer vi att vända det här.

Så framåt ser det egentligen ganska bra ut för er?

– Vi har vissa kundsegment som går väldigt starkt, som försvar, marint och energisektorn, sedan är det lite svagare efterfrågan i mer konsumtionsdrivna kundsegment som verktygsstål exempelvis.

För att klara de kommande månaderna med lite lägre tryck har Björneborg Steel därför beslutat sig för att göra en tillfällig permitteringslösning som slår mot alla anställda.

I gengäld slipper bolaget lägga några varsel.

– Precis, istället för att lägga ett varsel och tvingas avskeda folk så går vi ned lite grand i tid. De anställda får 90 procent av lönen, mot att man får vara 20 procent ledig, så egentligen innebär det att man är ledig över julhelgerna utan att behöva ta semester.

Vad säger de anställda om detta då. Det innebär trots allt en viss nedgång i lön under den här perioden?

– Ja, så är det ju, men de allra flesta tycker att det är rätt väg att gå. Vi har fått väldigt starkt stöd både från arbetstagarorganisationer och anställda.