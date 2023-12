Amerikansk ”Nato-läkare” lurade kvinna på en halv miljon kronor: ”Han behövde hjälp”

En 77-årig kvinna har blivit av med flera hundra tusen kronor i ett raffinerat romansbedrägeri – och en del av pengarna hamnade hos en värmländsk kvinna som nu har åtalats.

De kom i kontakt med varandra via Instagram, den 77-åriga västgötska kvinnan och den ”amerikanske läkaren”. Hon fattade tycke för honom, som så många andra har gjort förr, och chattandet fortsatte.

Mannen, som uppgav sig vara läkare för Nato, stationerad i Irak, behövde hjälp eftersom han inte hade fått ut sin lön – och kvinnan hjälpte till.

I början av september förra året valde hon till slut att gå till polisstationen och anmäla det som bedrägeri. Då hade hon fört över totalt 490 000 kronor till mannen.

När hon för lite mer än ett år sedan satt på polisstationen i Skövde och förhördes berättade hon att ”läkaren” behövde hjälp att komma ut ur landet, bland annat behövde han pengar till att ”betala tull på lönen” och till en flygbiljett.

Vid något tillfälle hade mannen hamnat i Polen på sin väg till kvinnan men där behövde han vaccinera sig först – även det betalade kvinnan.

Och – hon fortsatte skicka pengar även efter att hon gjorde anmälan till polisen.

– Jag har sagt att jag inte kommer att föra över mer pengar nu men jag vill inte vara elak, sa hon i ett förhör från maj i år.

Polisen frågar: Din anmälan är gjord i september, förstod du inte att det var fel redan då?

– Jag har inte varit säker, svarar kvinnan som samtidigt uppger att hon troligtvis fört över ytterligare några hundra tusen under sedan anmälan.

En liten del av pengarna, lite mer än 10 000 kronor, sattes in på ett konto tillhörande en 58-årig värmländsk kvinna. Hon har i sin tur berättat att hon en natt under 2022 fick en vänförfrågan av en man i Turkiet – som dessutom påstod sig vara sångare ”i ett svenskt hårdrocksband”. De chattade en stund och efter ett tag frågade mannen om hon kunde hjälpa honom genom att ”ta emot lite pengar” – och absolut kunde hon det. Kontonummer lämnades ut och pengar skickades in.

Dagen efter, när hon såg att det rörde sig om ”mycket pengar” fick hon panik, har hon sagt. När mannen hörde av sig igen för att be henne skicka vidare slantarna gjorde hon som han sa – men framåt slutet av sommaren bad hon mannen att sluta skicka pengar till henne.

Hon berättade vidare i förhöret att om hon hade vetat att det rörde sig om brottslighet så hade hon aldrig lämnat ut sitt kontonummer till den mystiske mannen från Turkiet.

Nu har 58-åringen åtalats för penningtvättsbrott och erkänner själva handlingen men nekar till brott.