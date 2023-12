Nu kommer snön – vit jul väntar i hela Värmland: ”Allt talar för det”

Nu kommer snön, i stora mängder. SMHI varnar för svårframkomliga vägar och förseningar i buss- och tågtrafiken – men ger också en 99-procentig garanti:

– Allt talar för en vit jul i hela Värmland, säger meteorologen Marie Staerk.

Under torsdagsförmiddagen utfärdade SMHI en gul varning för stora snömängder över stora delar av Mellansverige – däribland i princip hela Värmland.

– Vi räknar med minst fem-tio centimeter fram till midnatt, och det kan även komma en del snöbyar på sina håll under fredagen.

Detta kan medföra problem för trafiken på sina håll, då snöröjningen får mycket att jobba med på samma gång. Snöfallet kan leda till halka, snömodd, dålig sikt och snörök så försiktighet anmodas för de som måste ut och åka.

Även buss- och tågtrafiken samt flygtrafiken kan påverkas under torsdag-fredag.

– Det finns även en risk i områden med luftburna elledningar, särskilt om temperaturen inte är så hög så snön tynger träden, säger Marie Stark.

Enligt prognoserna ser det dock inte ut som att det är några plusgrader som väntar just för Värmland, till skillnad med sydligare nejder.

– Nej, som det ser ut just nu talar allt för en vit jul i hela Värmland. Vi har lite kallare temperaturer på ingång under helgen, och det finns också en chans till lite sol på sina håll under lördag och julafton, konstaterar meteorologen.

Dags att dra fram pulkor, skidor och passa på, alltså!