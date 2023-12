Landslagsturneringen återvänder till Karlstad – Boltic vädjar om stöd till kommunen

För andra året i rad kommer Sverige, Norge och Finland att mötas i en 3-nationsturnering i Karlstad.

Herrlandskamperna spelas i Tingvallas Isstadion där arrangören IF Boltic får ekonomisk hjälp.

– Vi har fått en bra deal, säger sportchefen Per-Erik Saikoff.

Så sent som hösten 2022 invigdes nya Tingvalla Isstadion som numera är en inomhusarena.

Och genast fick arenan positiv effekt på bandyn i Karlstad där man bland annat fick möjligheten att arrangera en 3-nationsturnering mellan Sverige, Norge och Finland tidigare i januari.

Det kommer man också får göra efter årsskiftet med start den 19 januari.

– Lite synd att Ryssland inte är med, men nu är läget som det är och det var faktiskt nära att Kazakstan skulle komma – men de backade ur. Det är väl Sverige och Finland som man får hålla ett extra öga på i huvudmatchen, vi ska försöka göra något extra av årets turnering, säger Per-Erik Saikoff.

”Bästa isen de åkt på”

Responsen från den tidigare turneringen var positiv.

– Det är därför vi får arrangera den i år igen, alla tyckte vi gjorde det fantastiskt bra. Några av landslagsstjärnorna sa att detta var den bästa is som de åkt på under hela säsongen. Just arenan och isen håller väldigt hög nivå, detta har Karlstad kommun gjort bra, ler Saikoff.

Det är just Karlstad Kommun som äger Tingvalla Isstadion där IF Boltic hyr in sig.

Karlstadsklubben har också vädjat till kommunen om arrangemangsbidrag på 60 000 kronor för att täcka kostnaderna.

– Det är gungor och karuseller detta... Men vi har fått en bra deal med kommunen så vi ska inte klaga.

– Svenska landslaget har dessutom lovat att ställa upp på ”skridskokul” med en manstarkt gäng och åka bland barnen. Ett jättebra initiativ.

Hoppas locka fler

Boltics sportchef hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt på lördagsförmiddagen den 20 januari.

Men han hoppas även att läktarna ska fyllas under bandylandskamperna där Sverige - Finland lockade cirka 400 åskådare senast.

– Bandyn är tyvärr inte tradition längre. 400 en fredagskväll är bra men sen får vi se vad vi kan göra för att locka ännu mer. Vi har fått vissa förslag från förbundet. Men sen ska vi komma ihåg att vi precis haft en gratismatch som blev succé och sen är det annandagsmatch. Vi tar detta först och sen jobbar vi med andra.

Spelschemat Fredag 19 januari: 18.00 Sverige – Finland Lördag 20 januari: 10:00 Skridskokul och Bandyskola med svenska herrlandslaget 14.00 Norge – Finland Söndag 21 januari: 13.00 Sverige – Norge

Anders Tallgren (S), kommunalråd:

– Vi är väldigt glada över att denna turnering arrangeras i Karlstad igen. Att Tingvalla isstadion möjliggör för landslagen att spela matcher samtidigt som de är goda förebilder för våra unga är en fin kombination.

Har de bästa på plats

Både Sverige och Finland lär komma med bästa möjliga trupp.

Hos de blågula handlar allt om att förbereda sig så bra som möjligt inför kommande mästerskap.

– Konkurrensen om platserna i truppen är stenhård, så de spelare som är med den här helgen är de absolut bästa i världen. Och vi är naturligtvis väldigt glada över att, på plats Karlstad och Tingvalla isstadion, få visa upp svenska herrlandslagets spelkvalité igen, säger Pär Gustafsson, generalsekreterare på Svenska Bandyförbundet.