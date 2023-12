Wallin: ”De bryr sig varje gång de kliver ut på isen – det uppskattar jag väldigt mycket”

Rickard Wallin är på god väg att förlänga med den han själv ser som sin viktigaste värvning.

– Jag tror och hoppas han blir kvar, säger Färjestads sportdirektör.

I en stor intervju halvvägs in i säsongen berättar han om främsta faktorn bakom höstens succé, om Victor Ejdsells framtid – och planerna på att prata framtid med Tomas Mitell.

Han sitter bekvämt i stolen med utsikt över Löfbergs Arena.

Nere på isen har Modo morgonvärmning inför tisdagskvällens match, en match Rickard Wallin från sitt rum högst uppe i arenan kommer se Färjestad starta knackigt men sedan på nytt visa klass och vinna komfortabelt med 7–3 och befästa serieledningen.

”Färjestad, de är laget att slå”.

Så har de låtit hela hösten.

– Folk säger ju så bara för att vi ligger etta i tabellen, säger Rickard Wallin och fortsätter:

– Alla andra lag vill gärna lägga över favoritskapet på någon annan. Men jag tror vårt lag är mogna att hantera det under seriens gång. Men det gäller att bli bättre framåt mars-april, det är då vi ska få betyget var vi står. I november-december är det inget lag som är laget att slå.

Vilket betyg sätter du själv på er första halva?

– Det finns inget scenario i min värld där man sätter ett högsta betyg på säsongen efter bara halva. Det finns delar i spelet där det är högsta betyg, och vi är naturligtvis relativt nöjda med vad vi presterat... Så vi är väl ungefär runt en fyra – om du nu tvingar mig att sätta ett betyg, ler Wallin och fortsätter:

– För jag tycker fortfarande att det finns saker som vi hoppas kan bli lite bättre. På individnivå har vi några som sticker ut med jättebra prestationer och några som det finns mer att hämta av – utan att jag tycker någon fallit ur ramen. Men lite mer att hämta kedjekombinations-, utdelnings- eller rent av prestationsmässigt.

”Inte varit katastrof”

Färjestads högsta sportsligt ansvarige pratar om hur alla säsonger går upp och ner likt en berg- och dalbana.

– Man får alltid försöka flytta blicken lite längre fram än där man är. Inte vara för nöjd på topparna, inte för besviken i dalarna. Det är alltid receptet. Men jag är medveten om att det är lättare att sitta och säga det när det gått bra än när man åkt på några torskar och stressen och pressen kommer.

På tal om toppar och dalar.

När Wallin ska plocka ut något han är väldigt nöjd med och något som måste förbättras är den sistnämnda delen ingen högoddsare.

– Såklart att jag tycker att powerplayspelet kunde varit bättre. Det borde det vara med det materialet vi har – och jag är helt övertygad om att det kommer bli så. Men det är väldigt, väldigt mycket en självförtroendefråga. Och det har vi inte hittat, trots att vi spelat bra i övrigt. Det har inte varit katastrof men drar vi stora penseldrag har det varit upp och ner.

Nyckelfaktorn

Desto mer nöjd är han då med toppen som enligt Wallin är själva nyckeln till Färjestads framgångar hösten 2023.

– Vi har haft en hög lägstanivå. Inte fallit ur ramen ens speciellt många perioder utan varit med i varje match, även de vi förlorat har vi haft chansen att vinna. Det är jag sjukt nöjd med – och det lägger jag mycket på spelartruppen. På kärnspelarna. Vi är väl förberedda, de bryr sig varje gång de kliver ut på isen – och det uppskattar jag väldigt mycket.

– Sen kan man förlora ändå. Vissa gånger har man inte ”dagen”, har man hållit på med hockey själv vet man att det är så ibland. Men har man stabila personer som bryr sig om varandra och om laget ger man sig själv en bättre grund att stå på. Och där tycker jag att vi är.

Rent resultatmässigt firar Färjestad jul som serieledare – medan det tog stopp i kvarten i CHL.

Vad säger de underliggande siffrorna om er prestation? Är det berättigat att ni är där ni är?

– Vi har inte överpresterat – men det finns saker i spelet vi kan snäppa upp en aning till Men siffrorna ligger på en nivå som visar att vi är ett topplag i ligan även spelmässigt. Bra strukturerade av Mitell och gänget som också ser till att laget är väl förberedda. Vi förtjänar att ligga i toppen av tabellen.

Hyllar målvaktsduon

Ser man FBK-bygget lagdel för lagdel finns längst bak en Carl Lindbom som charmade allt och alla i början – men därefter i alla fall visat sig mänsklig. I SHL har han nu 91,05 i räddningsprocent medan Max Lagacé faktiskt har 92,27.

– Målvaktssidan totalt sett har varit precis det vi hoppades på. Att Carl har en hög högstanivå för sin ålder det trodde jag, och de första månaderna såg man vilken målvakt han är och kommer att bli.

– För hans del handlar det om att hitta nivån. Hitta anspänningen. Hitta lägstanivån. Nu har den inte varit speciellt låg, men i början satte han en sån standard för sig själv så det bara fanns en väg att gå formmässigt. Han åkte på landslag, fick en tuff start där men tog sig genom det men hade en räcka matcher där det inte studsade med. En läroperiod för Carl. Men vi litar alla på honom fortsatt.

Carl Lindbom och Max Lagace har imponerat hela hösten. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

– Och Max kom in lite småskadad efter operation in i en ny liga. Han har tagit steg i rätt riktning hela tiden. Stabil, både på och utanför isen och på den har han visat prov på det som vi hoppades på. Han är en matchvinnarmålvakt och ett proffs ut i fingerspetsarna som har just den erfarenhet Carl saknar. De har tillsammans med ”Masken” givit oss chansen att vinna varenda match. Precis det man vill se av sina målvakter. Jag är skitnöjd med dem, skulle inte byta dem mot något om jag så fick.

”Har en nivå till”

Framför målvaktsduon finns ett försvar där Carl Dahlström är den som spelat mest.

Jag tycker han varit bra, men att han nästan var ännu bättre med Tre Kronor. Hur ser du på hans återkomst till svensk hockey?

– Stabil och bra. Det känns som han varit här längre än han varit, man känner nästan ”har du inte varit här i fem år?”. Han är väldigt trygg både som person och spelare. Men han har också en kreativ del i sitt spel som gör att det ibland stämmer bättre – ibland sämre.

– Men totalt sett gör han väldigt mycket mer plus än minus. Och han ska få våga! Att spela med pucken och ta initiativ var en del både vi och han själv ville utveckla efter alla år i Nordamerika där han haft en defensiv roll. Jag är jättenöjd – men jag tror han har en nivå till i sitt spel. Som du sa, i Tre Kronor var han bra. Att bli ännu bättre i en bättre omgivning är ofta ett bra betyg på spelare.

Dahlström var tillsammans med Magnus Nygren det mest meriterade backförvärvet.

Med tanke på benbrottet, är Nygren på den nivå ni förväntat er?

– Både ja och nej. När skadan hände visste vi väldigt lite över huvud taget, det var en anledning att vi gick in i säsongen med en bredare backsida. Och jag var ganska på det klara med att det oavsett skulle vara en inkörsperiod att spela back i SHL kontra NL. Det har vi sett på både ”Nygga” och Henrik Tömmernes i Frölunda. Vi försvarar på ett annat sätt här, det är mer intensivt och en annan bredd på skickligheten.

– Så jag trodde det skulle ta fram till jul för ”Nygga” att acklimatisera sig. Det finns mer i hans spel, det skulle nog både han och tränarna också säga. Men vi sa från början att vi skulle ha tålamod, och det är svårt att värdera hur skadan spelar in. Och även om jag tror han själv vill mer så finns det delar som pekar åt rätt håll. Nu gäller det att hitta den stabila nivån, och det är det han kämpar med lite just nu.

Faktum är att bakom Joel Nyström är August Tornberg något överraskande Färjestads mest produktive back.

Han har själv pratat om intresse från er kring en förlängning och att han själv är intresserad. Hur nära en deal är ni?

– Den dialogen tar vi med August och hans representanter. Men det är en spännande resa han gjort, och vi är nöjda totalt. Och då tänker jag inte på poängligan, även om August som defensiv back har den fördelen att han kan fylla på framåt.

August Tornberg har byggt upp en fysik som gör att han orkar mer och längre. Foto: Helena Karlsson

– Mycket handlar om rätt roll. I fjol blev det ganska tydligt att han hade sina toppar, sen blev det lite jobbigt ofta när han blev trött. Nu har han byggt upp sin fys och bredden vi har på backsidan gör att de flesta får några minuter färre – och är fräschare lite oftare. August började bra, hade en liten dipp men har nu varit jättebra. En sån backtyp vi såg framför oss när han kom hit, jag ser fram emot att han ska fortsätta bygga sitt spel hos oss.

”Så himla trött på det”

Om vi går framåt en lagdel till forwards har ett namn varit på allas läppar den senaste tiden: Victor Ejdsell.

Hagfôrsingen som varit bättre än någonsin i höst, och där marknadsvärdet stigit för varje match. Rickard Wallin köper dock inte tankegången att han med facit i hand borde ha förlängt med honom redan i somras – då Ejdsell i VF själv sa att han var sugen på det.

– Jag är så himla trött på snacket om ”ni skulle gjort si eller han skulle gjort så”. Det är faktiskt inte så det ska gå till i en förhandling, att man ska ”lura” någon att skriva på i fel läge. När man gör en överenskommelse ska det – från båda håll – kännas rättvist.

Hade ni skrivit, då kunde han suttit nu och känt sig underbetald?

– Nja, det tror jag inte heller. Men det blir så svart eller vitt när man pratar om hur kontraktsvärden går upp av fem-sex mål hit eller dit. För där tror jag inte vi kommer att hamna med Victor Ejdsell.

– Just nu är han inne i den fasen där han vill fundera på sin framtid. Att vi vill ha honom kvar var självklart både i somras och nu. Men man behöver inte stressa in i något. Han har en klar uppsida att få spela i Färjestad, vara med upp bygga upp något och förhoppningsvis vinna något eller några SM-guld till. Det är den målbilden han har om han stannar i Sverige.

– Eller så vill han ta äventyret. Och om vi ska vara ärliga, tjäna lite mer nettopengar nere i Schweiz. Att väga de två alternativen mot varandra är inte enkelt, det gör man inte i en handvändning. Jag tycker Victor är klok som tar sin tid att fundera. Samma sak gör vi det, vi kastar oss inte fram och med ett papper och skriker ”skriv på det här i daaaag” bara för att han spelar så himla bra nu.

”Bara att erkänna...”

Wallin fortsätter:

– För det får man också vara ärlig och säga: Spelar han på den här nivån är det inga konstigheter att betala honom bra. Det är jättekul för honom och oss att han tagit de här stegen spelmässigt. När jag klev in för två år sedan hade han ett ganska taskigt självförtroende, det hängde kvar tills Tomas Mitell klev in och blev lite tydligare mot Victor i vad han skulle göra.

– Sen hade vi ett litet centerprojekt i fjol där jag tyckte han var jättebra men både Tomas och Victor själv kände att ytter passade bättre. Och det är bara för mig att erkänna, när han spelar på den här nivån som ytter har han hittat ett sätt att använda sina styrkor mycket oftare. Det har varit skitkul att se, och jag vill lyfta fram Joel Kellmans del i det. De har hittat varandra både personlighets- och spelmässigt. Det syntes tidigt på säsongen att de trivdes ihop.

Joel Kellman och Victor Ejdsell har hittat varandra, menar Rickard Wallin. Foto: Tommy Pedersen/TT

Men som sagt, Schweiz finns där som ett alternativ. VF-sportens källor vittnar om ett stort intresse från flera topplag i NL för Färjestads målkung.

Men med Ejdsell, är ni i ett läge där det nu inte finns något läge att prata kontrakt utan han måste bestämma sig själv först vad han vill?

– Vi är inte så stressade någon av oss. Vi fick beskedet i fjol av Theodor Lennström att han skulle lämna. Då blev man superbesviken, sen fick vi flytta fram blicken och titta hur han skulle ersättas.

– Och det är klart att vi tittar på vad som händer om Victor inte är kvar. Så länge vi pratar och tills han tagit något beslut så tror och hoppas jag att han kommer vilja prata mer konkret. Men samtidigt: Vi är i december, jag vet inte var stressen att allt ska vara klart innan nyår kommer ifrån.

– Vi försöker att inte ha någon panik. Men de spelarna som ingår i vår kärntrupp försöker vi alltid behandla med så mycket respekt vi kan. Men ingen spelare kommer vara viktigare än Färjestad som klubb.

– Och någon sån person som tycker det är inte Victor, och jag tycker att det är just därför han passar så bra här. Han, Linus, Nygård, Åslund och några till gör det här ihop – men just nu är det Victor som skiner mest där ute. Det har varit roligt att följa honom i höst.

På tal om kärntrupp och utgående avtal, Marcus ”Lilliz” Nilsson har utgående kontrakt. Hur ser du på hans första halva av säsongen?

– Upp och ner. Han har uppenbara styrkor som han fortfarande visar. Efter att han kom in med Kellman och Victor har han hittat en bättre nivå på sitt spel. Det är det som är grejen för honom, han kommer inte göra allt perfekt i spelet framför allt utan puck. Men så länge intensiteten och engagemanget finns där gör han väldigt mycket bra saker.

– ”Lilliz” är en x-faktor både för sig själv och laget. Och han behöver vara på plus oftare än han är på minus såklart. Framför allt i de täta matcherna, då vill man han ska kliva fram och snickra fram en passning som öppnar upp det låsta läget.

Som i powerplay.

– Jag vet att han tar på sig mycket där. Han får mycket beröm när PP-spelet funkar, kritik när det inte gör det. Och just där för den sortens spelartyp spelar självförtroendet stor del.

Henrik Björklund mår bättre men tränar inte, har vi nått punkten där det nu är en bonus om han spelar i vinter?

– Jag vet inte om jag har något bra svar. Det såklart en bonus både för oss och Henrik om han kommer tillbaka i spel som det ser ut i dag. Samtidigt tar han kliv hela tiden och jag försöker undvika att skriva in saker i sten. Han har ett program han följer, jag vet att han gör det han kan för att ta sig tillbaka – men där lämnar vi det snarare än att sätta någon press och stress på honom.

– Men framför allt är jag besviken å hans vägnar att det blir så här – igen. För jag tycker han började bra i höst – igen. Men positivt är att jag tycker att han håller humöret uppe bättre i allmäntillståndet, det tycker jag är en bra indikation att han är på väg någonstans i alla fall.

Hyllar juniorsidan

Utan Björklund och under stora delar av hösten även Liam Öhgren har Färjestad offensivt knappt haft den konkurrensen man byggde för – likväl menar Wallin att man inte varit nära att värva.

– När man har spelare som kan kliva in i rollerna och göra det så bra de gjort finns ingen anledning att röra om i grytan i onödan. Dessutom måste jag säga att de grabbar som kommit upp från juniorlaget gör det bättre både på träning och match än på länge.

Jack Berglund blev precis som Noel Fransén målskytt i SHL-debuten. Foto: OLA WESTERBERG

– Så en tacksamhet ner till alla på juniorsidan. De har höjt nivån, vilket även syns på deras egen tabellposition men också utifrån att vi får några kvalitetsminuter från juniorerna på ett annat sätt. Elliot Ståhlberg har gjort flera bra insatser i CHL och Jack Berglunds inhopp mot Skellefteå var häftigt att se. Det är den konkurrensen underifrån man vill ha snarare än att behöva ha 14-15 seniorforwards som ska tampas om samma plats. Kan vi komma till att juniorerna känner ”fasen, vi närmar oss” – det är precis dit vi vill.

En fråga du inte kommer svara på: Alexander Ljungkrantz, är han klar för nästa år?

– Jag pratar inte om andra spelare i år heller, ler Wallin.

– Men jag är glad att han är här nu. Han gör det bra i Almtuna och det ska bli spännande att se honom hos oss nu.

Vad är det du gillar med honom?

– Att han har erfarenheten av några år i SHL, men där han fastnade i ett fack i Brynäs och inte fick så många minuter. Men vi har sett i Almtuna att han har en offensiv uppsida. Jäkligt bra på att göra mål, har ett fint skott och fina offensiva instinkter. Får han ihop sina egenskaper är han definitivt en SHL-spelare. Om han är det redan nu, nästa år eller ett par år... Det är fortfarande en ung kille. Men när vi nu tappade Liam så passade det väldigt bra att få in Alexander.

Totalt sett, truppen ni har nu är den bra nog att gå in i ett slutspel med eller kommer du vilja addera något innan deadline?

– Om alla är friska och hela tror vi på den på samma nivå som inför säsongen. Men vårt jobb är att se till att vi är konkurrenskraftiga även om det skulle dyka upp skador. Som det ser ut nu tycker vi att vi har många pusselbitar. Sen håller man såklart koll på vad konkurrenterna gör, ser vad som finns att tillgå.

– Men den största fördelen med vårt lag är att jag ser att det finns några procent till på flera håll att ta ut. Inte jättemycket, men lite mer på flera händer och fötter och skillnaden kan bli stor. För att vi hittar de nivåerna kommer krävas när det väl avgörs. Vad är det han säger Mitell? Det är jämnt och tajt. Och det är det verkligen om man kollar över SHL, det är många lag med breda och fina trupper.

– Och det är inte alltid det är de som bara har bäst lag som vinner. Man måste hitta synergierna inom laget. En grupp som trivs med varandra.

Du nämnde Tomas Mitell. I somras pratade han i en stor VF-intervju om att han gärna ser en längre framtid i Färjestad, hur känner ni som klubb nu när han har 1,5 år kvar?

– Vi ser på Tomas Mitell med samma ögon som Hockeysverige i stort. Jag tycker samarbetet varit oerhört lyckat så här långt, det har verkligen blivit som jag hoppades från början.

– Vi är absolut inte alltid överens jag och Tomas, men det tycker jag är en styrka. För vi brukar kunna bolla fram till att hitta lösningar vilket jag uppskattar. Inte bara Tomas utan alla tränarna där nere bidrar med olika delar till det här lagbygget. De gör det bra som tränarteam men Tomas som huvudtränare är såklart en nyckel i det – och jag hade gärna önskat att vi kan fortsätta det samarbetet längre.

Tomas Mitell kan bli kvar i Färjestad längre än det nuvarande kontraktet. Foto: Tommy Pedersen/TT

– När man tar den diskussionen, under pågående säsong... Det är ett stort beslut för en hel familj. Men det är klart att vi pratar om både det ena och det tredje. Vi får se vart det tar vägen. Han måste själv landa in i vad han vill också, och är det i så fall att vara kvar i Karlstad tror jag inte det kommer vara helt omöjligt att komma överens.

”Viktigast för mig”

Medan hela tränarstaben har kontrakt till 2025 går avtalet ut till våren för den Rickard Wallin själv har närmast sig: Analytikern och assisterande sportchefen Erik Wilderoth.

Hur viktig är han för dig?

– Erik och jag hittade varandra oerhört fort efter att jag fick det här jobbet...

...han var din första värvning!

– Ja, det var det. Och för mig är han den viktigaste – både värvningen och samarbetspartnern. Trots att vi kommer från olika håll, där han har sin expertis i siffror vilket jag inte har, så bollar vi väldigt mycket om olika saker. Att det skulle bli så visste jag inte på förhand, att vi skulle hitta sån kemi om vi nu ska prata hockeytermer.

Både Erik Wilderoth och Patrik Hansen har utgående kontrakt. Foto: Peter Bäcker

Enligt uppgifter till VF-sporten är Wilderoth på god väg att förlänga.

– Jag hoppas och tror att Erik kommer fortsätta. Sen pratar vi mycket om spelare och tränare, vad som ska hända där, att vi ibland glömmer bort oss själva. Men vi tycker det är skitkul det här, bägge två. Så det hoppas jag kommer lösa sig.

Vill stanna länge

Utgående kontrakt har även scouten Patrik Hansen.

– Han har varit ute hos oss i 1,5 år och har ett tufft jobb. Han är ute och samlar information och sen blir det skarpt läge där det gäller att vara med. Jag har inget negativt att säga om jobbet Patrik gjort – så vi får ta ett samtal om vad han själv vill i framtiden. Men jag känner ingen stress, säger Wallin som själv har avtal till 2025.

Hur kul tycker du själv jobbet är?

– Jag tycker det är otroligt roligt och härligt att fortfarande få representera Färjestad. Jag visste innan att det är ett speciellt jobb, och det kan jag skriva under på. Men jag tycker om att tävla, jag tycker om att försöka göra Färjestad bättre – jag tycker om att gå till jobbet varje dag och gillar hur människorna i och runt klubben samarbetar.

I drygt två år har Rickard Wallin varit sportdirektör i Färjestad. Foto: Peter Bäcker

– Sen tycker jag inte om när vi förlorar, skrattar Wallin.

– Men jag tycker om att känna de där känslorna. Jag har insett att jag saknade det väldigt mycket.

Tävlandet?

– Precis. Även om jag själv inte är ute på isen så får jag jobba för att skapa förutsättningarna för spelarna och ledarna att göra det bra. Man kan få ett kvitto på att man haft i alla fall en liten del i det som sker ute på isen.

– Men hur jag tycker jobbet är... Jag hinner nästan inte reflektera över det. Första året var jag ganska tagen av allt, jag kom rakt in i hetluften. Men som det utvecklat sig nu känns det bara väldigt naturligt.

Du kan se dig själv hålla på med det här ett tag?

– Ja, det kan jag nog, ler Wallin.

I framtiden hoppas han att Färjestad även har ett lag i SDHL där damlaget på sätt och vis nu startar säsongen på riktigt då man går in i Hockeyallsvenskan efter att ha gått fram som en ångvält i NDHL.

– Så här långt kan man inte vara jättemissnöjd. Det de gjort bra i år är hur de varit nyfikna och sett till att spela mot killar, U15- och U16-lag från såväl Färjestad som Hammarö, Grums och några till. Försöker utveckla och utmana sig själva.

– Sen var det en upplevelse att ha Katerina Mrásova här under delar av säsongen. Hon inspirerade väldigt mycket, ett smart beslut av Emma (Murén) som i sig imponerat på mig som spelare men nästan än mer som sportchef. Hon är väldigt noggrann, frågar om råd när hon behöver men kör på annars. Hon har inneburit ett lyft för damverksamheten och gjort att Silje (Holös) fått fokusera på att bara vara tränare.

Emma Murén dubbeljobbar som både spelare och sportchef. Foto: Peter Bäcker

Wallin ser med tillförsikt på de avgörande månaderna för damlaget.

– Vi tror vi går in i den här säsongsdelen på ett starkare sätt än vi gjorde i fjol. Det ska bli spännande att se. Jag tror fortsättningsserien är lite bättre än i fjol och ger oss ett kvitto på var vi står. Vi får ibland kritik att vi inte ”satsar” på damerna men den bilden känner jag inte igen mig i – jag tror både de själva och vi som förening känner av de kliv vi tar. Jämfört med tre år sedan är det en mycket mer proffsig damorganisation.

– Räcker det hela vägen? Vi får se. Oavsett hur det går ska vi fortsätta ta kliv.