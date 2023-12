Se hit alla pappor – tips på sista minuten-present till mamma

I går skrev VF:s ledarskribent Susanne Sjöstedt en text om att mammor stressar ihjäl sig inför jul medan papporna knappt vet vad som ligger under granen.

Om hushållen är ojämställda i vanliga fall (och det är de ju, i alla fall om man vill tro på statistik), så intensifieras det under högtiderna. Och det spelar ingen roll om det är jul eller påsk eller födelsedagar – det är allt som oftast hushållens kvinnor som tar på sig det otacksamma uppdraget att se till att folk har det bra. Att barnen får paket, att det finns något (något gott kanske, till och med?) att äta och att det inte är stopp i avloppet när släkten kommer. Det är ett jobb som börjar långt innan dagen är kommen, det är ett idogt slit och planerande inför – just för att man ska slippa få en stroke under den sista tiden.

I VF:s sociala medier kommenterades ledaren av flera (ej kvinnor) som tyckte att det är väl bara att chilla lite och ta julen som den kommer?

Och ja, jag håller ju med i sak. Men snälla alla som brinner för att slappa och bara vara – se till att det inte är på bekostnad av att någon annan i hushållet stressar ihjäl sig. Det minsta man kan göra är att fråga om personen i fråga vill ha hjälp med något.

Det är om inte annat en väldigt bra julklapp.