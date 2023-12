Då ges de tidigare outgivna Monica Z-inspelningarna ut: ”Ren magi”

1. Here’s to life (Våga en gång till från Varsamt)

2. Round and Round (We spinn) (Om igen från Topaz)

3. New Voices Will be Singing (Ska nya röster sjunga från Varsamt)

4. Estate (I morron från Monica Z)

5. The Magic Garden (Under vinrankan från Varsamt)

6. Topaz (Topaz och Sir Tom från Topaz)

7. Breathing Love (Som ett andetag från Varsamt)

8. Destination Moon (Destination Moon från Monica Z)

9. A Wonderful Time (Att angöra en brygga från Monica Z)