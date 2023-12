Hon öppnar för The Soundtrack of our Lives i Karlstad

Nu står det klart vilka artister som blir förband när återförenade The Soundtrack of our Lives ger sig ut på turné nästa år. På Nöjesfabriken öppnar Nicole Sabouné.

The Soundtrack of our Lives, med värmlänningarna Martin Hederos och Mattias Bärjed, ska ut på vägarna igen. I somras gjorde gruppen ett antal festivalspelningar, och med start i februari nästa år gör de en turné i Sverige, Norge och England.

Åtta olika supportakter har nu presenterats till turnén, och till Karlstad och Nöjesfabriken kommer TSOOL med artisten Nicole Sabouné.

Sabouné slog igenom med sitt debutalbum ”Must exist” 2014 och släppte sitt senaste album 2021. I år har hon gett ut ett antal singlar.

Konsertkvällen äger rum den 23 februari.