Vill här i all ödmjukhet lämna lite synpunkter kring det nyligen (juni 2023) antagna kulturmiljöprogrammet för Degerfors kommun samt presentera en personlig hyllningstext/-låt till Degerfors.

Som tillhörande gruppen äldre med historisk förankring i Jannelund/Degerfors (växte upp i polishuset och dess omgivningar) och yrkesmässigt arbetat med utbildning i samhällsplaneringsfrågor en stor del av mitt yrkesverksamma liv vid Karlstads universitet kommer det många funderingar till mig i detta sammanhang. Jag vill dock påpeka att jag tycker att framtagandet av kulturmiljöprogrammet har skett mycket professionellt, är ett resultat av ett demokratiskt arbete och utgörs av ett mycket gediget dokument. I en demokrati bör dock även finnas utrymme för synpunkter (andra berättelser) utöver de officiellt antagna, vilket är bakgrunden till dessa nedskrivna raders existens.

När jag tänker på Degerfors centrum är det Sveagatan, Storgatan och Kyrkogårdsgatan (finns inte kvar) som först når mitt medvetande. Jag minns hur överkonstapel (ÖK) Johansson tog ett polisgrepp på en berusad man på Storgatan och ledde honom till ”fyllefinkan” i polishuset, hur i huset bredvid apotekare Forsman tog fram en burk magnecyl som han sålde till en pensionär med höftsmärta och hur kamrer Andersson räknade in dagens skörd av inkomna sedlar till förvaring i bankens kassavalv. Vid juletid minns jag spänningen när leksakshandlare Eidrup tog bort skynket i skyltfönstret i sin butik (Orres) och det elektriska leksakståget forsade fram på sin räls och på våren minns jag när cyklandet tilltog och nödvändig cykelservice genomfördes av cykelreparatör Andersson vid ”Buckla”. Detta är exempel på minnen från barndomen (1950- och 1960-talen) som etsat sig fast som viktiga ingredienser i min kulturhistoriska förankring i ett av Degerfors centrum, vilket kanske också andra äldre personer kan känna igen. Man kan ju historiskt definiera tre centrum i Degerfors: centrum i Bruket (fram till sekelskiftet), centrum i Jannelund (från sekelskiftet fram till 1960-talet) och centrum på Medborgarplatsen (1960-talet och framåt).

De centrala delarna av Jannelund sanerades kraftigt under 1960- och 1970-talen. Totalt revs ca 55 byggnader, dels utefter Storgatans västra del och ”kullen” innanför gatusträckningen mot väst, dels mellan Jannelundsvägen och Kyrkogårdsgatan (totalsanering, förutom ”Aspgrens gran” som står kvar). I detta centrums södra del står två byggnader kvar som är lite speciella. Sveagatan 1 (tidigare polisstation) och Storgatan 1 (tidigare apotek och bank) är två byggnader som inte har lyfts fram i kommunens kulturmiljöprogram, men som kanske ändock kan vara av intresse för många Degerforsbor idag (inte bara äldre nostalgiker) och inför framtiden. Byggnaderna undkom sanering men fungerar idag främst som bostäder. Argumenten för kulturmiljöintresse är framför allt att:

– Byggnaderna är lokaliserade på platser som var de tidigast bebyggda i tätorten. Här fanns byggnader som revs innan nuvarande byggnader uppfördes. Nuvarande byggnader uppfördes i början av 1940-talet (Polishuset) och slutet av 1930-talet (apoteks- och bank-huset).

– Arkitekturen uppvisar ett funktionellt och modernt uttryck och är dessutom de tidigast uppförda nu existerande byggnaderna med denna karaktär i Degerfors. Byggnaderna uppfördes när tron på en modernisering av samhället växte fram starkt och bildandet av Jannelunds municipalsamhälle övergick i Degerfors municipalsamhälle.

– Byggnaderna och dess tidigare verksamheter representerar traditionella centrumfunktioner som kan återfinnas i gamla tätorter eller städer när de växer fram: främst religion (t ex olika kyrkor och administrationsbyggnader), finansiell verksamhet (t ex banker), lagstiftningsanknuten verksamhet (t ex rådhus, men även polis) och utbildning (t ex skolor och administrationsbyggnader).

Här skulle man också kunna utveckla resonemanget till att man kan läsa den historiska utvecklingen och arkitekturens förändring om man betraktar bebyggelsen från parkeringen norr om kyrkan/kyrkogården med sekelskiftesarkitektur i öst, modern arkitektur i söder (gamla polishuset och apoteks- och bankhuset) och postmodern arkitektur i väst (Västergården).

En personlig hyllningstext/-låt till Degerfors skulle kunna se ut som följer. När fysiska byggnader försvinner så överlever kanske dessa textrader i någon form eller får betydelse för någon berörd inför framtiden.

Mitt Degerfors – då och nu: en personlig hyllningstext (-låt) av Gerhard Gustafsson i januari 2021. Observera att texten medvetet är mycket personlig och lättsamt skriven med humor- och rimgenererade textinslag (som hyllningslåt planeras utgivning på nätet inom kort):

Degerfors, diger fors, fors i Svea Fallen

Värmlandsport, blir nå(go)t stort, med ”Verke” eller ”Bruke”

Vi börjar vår resa med att stanna en stund

I Jannelund

Förr fanns ställen som Orres och ”Buckla”

Konstiga namn kan en tycka

Men det handla(de) helt enkelt om att leka och cykla

Förr fanns polis, apotek och bank

Men också någon ensam berusad som slog dank

Och som säkert var pank

Idag finns här gator men inget torg

För någon äldre en större sorg

Degerfors ...

Idag är det Medborgargatan som gäller

För här finns det fullt med folk som dräller

Kronhallen, Bosna och Märtas har förtäring

Och ger ortens folk mycket av dess näring

I maktens boning mycket politik

Vänstern bestämmer nog med högern som publik

Huset bredvid är Folkets hus

Med Tunet och bibliotek

För folk som vill lära mer sant och sunt

Att vi har mer än stål och fotboll

Vi har trivsel året runt

Degerfors...

Vid Stora Valla och Stora Halla

Hörs hurraropen skalla

Vårt DIF ångar fram på plan

Och försöker skalla

In bollen i motståndarlagets bur

Och med lite tur

Så vinner vårt kära lag igen

Kom igen rö-vitt, kom igen rö-vitt

Skriks det i dur

Degerfors, segerfors, forsar fram på planen

Hembygd kär, var mej när, den bästa plats på jorden

Degerfors, diger fors, fors i Svea Fallen

Hembygd kär, var mej när, den bästa plats på jorden

Gerhard Gustafsson

Uppväxt i Jannelund och professor emeritus i kulturgeografi