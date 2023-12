Rockikon gör avskalad konsert i Sundstaaulan

Status Quos sångare och gitarrist Francis Rossi kommer till Sverige nästa höst och bjuder på solo-showen "Tunes & Chat". Den 21 november avslutas turnén i Sundstaaulan i Karlstad.

"Det blir avskalade versioner av några av världens största rockklassiker och anekdoter från ett anmärkningsvärt liv", enligt ett pressmeddelande.

Nyligen stod det klart att hela Status Quo gör en konsert på Arvika hamnfest i sommar.

Det brittiska rockbandet Status Quo, som bildades 1962, har sålt över 118 miljoner skivor. Genom åren har de placerat 63 brittiska hitsinglar. Mest kända är ”Whatever you want” och ”Rocking all over the world.”