Prognosen: Så ser chanserna ut för en vit julafton i Värmland

Veckan börjar relativt milt för årstiden, men blickar man framåt en vecka – till självaste julafton – ja, då ser det ändå ut som att det kan bli klart väder och en vit jul med minusgrader.

Prognosen är förstås inte så särskilt tillförlitlig så här sju dagar innan, det poängterar meteorolog Erik Höjgård-Olsen på SMHI i Norrköping, men orden han yttrar är ändå försiktigt positiva:

– Summeringen är att det ser lovande ut för en vit jul i Värmland. Det ser ut att bli minusgrader på söndag, och ingen nederbörd.

Helt säker kan man förstås inte vara, det kan man kosta på sig först ett par-tre dagar innan.

– Sen beror det på hur detaljerad man är i frågeställningen, säger Erik Höjgård-Olsen.

Milt för årstiden

Tittar man lite mer i närtid är prognosen lite mer säker. Det är för närvarande relativt milt för årstiden, på söndagen omkring nollan på många håll i Värmland och lite smålurigt med underkylt regn. SMHI har gått ut och varnat för plötslig ishalka, som framförallt rör de norra delarna av Värmlands län under söndagen.

Under natten mot måndag klarnar det upp och temperaturen kommer ligga på runt någon minusgrad.

– Då kan det återigen bli tal om halka om det är så att våta vägar fryser till, säger Erik Höjgård-Olsen.

Under måndagen mulnar det på och ett nytt regn drar in under kvällen som följs av mild luft och några plusgrader natt mot tisdag.

– Sen är det lite varannandags-väder. Det blir en ganska klar tisdag medan onsdag är ganska ostadig med molnighet och byar av snö eller regn. I Torsby kommun skulle det kunna bli ner mot fem minusgrader, men i övrigt runt två minusgrader, kanske.

På torsdag är ett nytt nederbördsområde på ingång med lite större snömängder och temperaturer på några enstaka minusgrader.

– Snöfallet ser ut som det kan pågå från och till under fredagen och lördagen, säger Erik Höjgård-Olsen.