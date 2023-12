Vad gör du om du bara tilldelas ett ägg per vecka?

Steker pannkakor enligt klassiska smetreceptet ett ägg, en dl mjöl och tre dl mjölk?

Sparar och firar med en treäggsomelett mot slutet av månaden?

Ett ägg var tilldelningen per person under krigsåren 1940-45 enligt Beredskapsmuseets Kristidskokbok som jag för tillfället ivrigt studerar.

Det började med en debattartikel i DN med rubriken ”Vad ska vi göra med kapitalismen?” Där refererade skribenten Roland Paulsen bland annat till boken ”Kapitalismens slut” av tyska journalisten Ulrike Herrman. Hon förutsäger kapitalismens undergång eftersom den förutsätter ständig tillväxt och det kommer en dag då vi når en nivå på konsumtion som gör att det inte längre finns material nog för att skapa och spara energi i batterier och vätgas. Ur artikeln:

”Hennes förslag på lösning är att rekonstruera den brittiska krigsekonomin efter 1939 då två tredjedelar av den industriella kapaciteten gick till att upprusta militären. För att finansiera detta införde staten ett noggrant planerat ransoneringsprogram med kalorireglerad livsmedelsimport. På liknande sätt tänker sig Herrmann att produktionen kan bli statsstyrd i en framtida ”överlevnadsekonomi” med inriktning på nedväxt.”

(Roland Paulsen DN 2023-11-01)

Alldeles efter läste jag en krönika av Andrev Walden i samma tidning med rubriken “Medan du läste den här rubriken dödades tiotusen fåglar” om hur kyckling- och äggindustrin exploderat och att enda trösten är att kycklingar får ett så kort liv för hela deras liv liksom deras död, är plåga. Den texten väckte mitt dåliga samvete även om jag sedan länge bara äter svenskproducerade animalier med förhoppningen att de ändå haft någotsånär drägliga levnadsvillkor. Nu bestämde jag hastigt att mat från djur i fortsättningen får bli kontrollerbara ekoprodukter och gick in i Facebookgruppen REKO-ring för jag behövde visst ägg. Trots att det var hela tre dagar kvar till leveransdag var alla ägg redan uppbokade – jag ställde in mig på att vara på hugget inför nästa veckan därpå. Men med andra ord hade jag hamnat i en ofrivillig ransonering av ägg – jag fick minsann vänta mer än en vecka på att få hem nya. Och med ett styckpris över sex kronor lär det inte ätas mer än ett per vecka…

Ransoneringstanken intresserade – jag googlade vidare och upptäckte att engelsmännen faktiskt ransonerats under pandemin, en period 2022 blev exempelvis tilldelningen i livsmedelsaffärerna två tomater per kund (lite avspänt ändå, inga kuponger, den flitiga kunden kunde gå till flera affärer för att få ihop så många hen behövde). Och en artikel i SvD berättade att även Sveriges regering börjat titta på kristidslager och hur en ransonering skulle kunna se ut.

Nästa Googlefynd var Beredskapsmuseet där eldsjälen Marie Andrée bestämt sig för att pröva kristidsmatlagning. Det var uppenbarligen en helt förvirrande upplevelse, första gången hon skulle handla enligt kristidsregler kom hon ut ur affären med en ensam kålrot som hon inte visste hur hon skulle tillaga. Men hon jobbade idogt vidare och prövade fler recept, självklart startade hon en Facebookgrupp ”Kristidsmatlagning på riktigt” som i skrivande stund har över sextusen medlemmar och där man då och då skapar utmaningar att klara sig enligt kristidsransoneringen.

Men jag är inte ute efter att vara historiskt korrekt utan mer efter hur det skulle se ut om nu kapitalismen kraschade och den svenska modellen skulle bli att införa ett ransoneringsprogram. Ännu har ju inte apokalypsen slagit till så jag föreställer mig att jag ändå har tillgång till frys och modern matlagningsutrustning – mixer, airfryer och mikro. Tanken var att jag skulle göra ett eget projekt med avstamp i andra världskrigets ransoneringar men med anpassning till 2020-talets mattänk. Fisk var till exempel oransonerat då, idag finns det oroväckande många rödlistade arter och odlad lax ger mig samma äckelkänslor som kycklinguppfödning.

Och nu väntar den traditionella matorgien runt julbordet. Ett ägg under julveckan? Och 250 gram kött eller fläsk? Knappast! Det är roande att jämföra vad vi enligt Jordbruksverket konsumerar idag mot vad ransoneringen under krigsåren gav oss på ett år. Då: 52 ägg – nu: 247. Då: 12,3 kg kött – nu: 83 kg. Då: 1,5 kg ost – nu: 19 kg. Det enda som möjligen matchar är sockerkonsumtionen – uppenbarligen hade vi en helt annan syn på socker för 80 år sedan för tilldelningen var nästan ett halvkilo per vecka, det blev 26 kilo på ett år och 2022 åt vi 40 kilo per person. Det är mindre än en fördubbling men i jämförelse med exempelvis ägg där vi nästan femdubblat konsumtionen är det ändå blygsamt.

Menyn i jul lutar åt Janssons frestelse, rödbetssallad och rödkål – och kokar jag 250 gram julskinka kanske det blir över till att doppa en vörtskiva också… Fast med den generösa sockertilldelningen kan jag efter detta frugala julbord smälla i mig TVÅ askar Aladdin inom ransoneringen.

Fast så behöver man inte tänka, grejen är väl att man sparar på sina ransoner så att man kan njuta fritt av julbordet på själva julafton.

Problemet är att vi äter som om det vore julafton varje dag på året. God Helg!