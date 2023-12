Streamaren Christian, 34, skrämdes ur stolen: ”Så rädd att jag flyger baklänges”

Helgens e-sportsevent i Löfbergs arena bjuder på mycket.

Och några av länets stora streamers sänder direkt via sina kanaler.

– Skitkul! Det är första året och vi märker att det finns potential, säger Christian Sjöstedt.

Han är från Filipstad, men bor i Torsby där han välkomnar sina följare in i radhuset i Kilåsen. Här blinkar både datorer och tangentbordet i alla möjliga färger där spelstationen byggts in under trappan.

– Det här med streaming kom från ingenstans. Jag testade och tyckte det var roligt, ler han.

Vi ska inte bli för tekniska här, men det Christian och hans streamingkompisar på kanalen Blackshadow_gaming gör är något förenklat att filma sig själva när de spelar diverse dator- och tv-spel, samtidigt som de håller en aktiv kontakt med dem som tittar.

Det har alltid varit X-box som gällt för Christian Sjöstedt, och det är förstås en modifierad variant av den speldosan som han använder sig av i sitt spelande. Foto: Tommy Andersson

Det är ett populärt inslag i den digitala världen där de största profilerna har tiotals miljoner följare. Men det handlar om så mycket mer än att bara spela olika spel, förklarar Christian Sjöstedt, eller Blackie som han kallas.

– Vi spelar väldigt mycket, men det som är vår grej är att vi gör mycket annat också. Vi lagar mat, är ute och går, säger han och berättar vidare om hur det till stor del också handlar om att hänga tillsammans och han betonar hur viktig kontakten är med dem som tittar.

– Vi kör skräckspel ibland och då kan den som tittar skicka ut ljud i streamen. Så när de ser att jag är som mest spänd och inne i spelet så kanske det plötsligt skriker till och det finns ett klipp någonstans där jag blir så rädd att jag flyger baklänges över hela stolen, mitt headset flyger och det enda man ser är mina ben. Men jag tror det klippet är väl gömt.

Han nämner inga summor, men förklarar att det inte krävs så värst mycket kapital för att få ihop till en duglig speldator och hårdvara till att börja streama. Foto: Tommy Andersson

Han har via streamingen lärt känna Jonas Stenbom från Norrköping och Andreas Adolfsson från Likenäs, och det är den här trion som tillsammans har fått ett bås på helgens e-sportaktiviteter i Löfbergs arena. De har tillsammans byggt upp ett sorts community som får följa med och här utlovar Christian Sjöstedt både livesändningar, tävlingar och en hel del spel förstås.

– Det var egentligen inte meningen att vi skulle vara med, vi blev inbjudna när jag ringde ned för att kolla priser för några veckor sedan, ler han.

– Men det ska bli skitkul. Det kommer säkert behövas några år innan man har byggt upp det ordentligt, Dreamhack som är säkert nordens största event tog en tio år innan det hade stabiliserat sig, men jag tror att det kommer bli riktigt bra. Det sätter Värmland på kartan också.

Ska bygga utekök

För egen del började han streama lite av en slump precis före pandemin och när han börjar jobba igen efter årsskiftet får givetvis följarna följa med.

– Jag hade en arbetspraktik på en bilrekond tidigare och det blev mycket streams därifrån. Men de är också med när vi lagar mat som på fredagsmiddagen där vi tar ett glas rött tillsammans och meningen är att jag ska bygga ett utekök med trådlösa utomhuskameror och jag kommer även sätta upp kameror i hörnen här i köket så att vi kan fortsätta laga mat tillsammans. Det är populärt, jag ska försöka få det att växa ännu mer.