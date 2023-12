Norsk supertrummis spelar på koreanska gongar i Karlstad: ”Han är ett kraftverk”

När Johan Berthling knyter ihop satsningen Music for the Eyes för året gästas Värmlands museum av den renommerade trummisen Paal Nilssen-Love.

Paal Nilssen-Loves konsert på fredag blir den nionde i serien Music for the Eyes, den djärva evenemangsserie som den till Karlstad hyfsat nyinflyttade jazzbasisten Johan Berthling genomför på Värmlands museum sedan i våras. De ofta internationella musiker som gästar Music for the Eyes må vara okända namn för den stora allmänheten, men inom den experimentella jazzen och improvisationsmusiken är de världsnamn.

70-talisten Paal Nilssen-Love växte mer eller mindre upp på sina föräldrars jazzklubb i norska Stavanger, berättar Johan Berthling.

– Dit kom det ena världsnamnet efter det andra, så han såg ju de där musikerna på en meters avstånd. Det var väl ingen återvändo sen, annat än att bli trumslagare själv. Han fick överta farsans gamla trumset, som han fortfarande spelar på.

”Unik i sitt uttryck”

Berthling och Nilssen-Love har känt varandra sedan 1990-talet och spelat tillsammans i olika sammanhang.

– Han är unik i sitt uttryck och har lirat i fruktansvärt många olika konstellationer. Jag vet knappt någon som figurerar på så många skivor som han. I januari ger han sig iväg till Japan igen för att spela med japanska musiker.

Konserten på Värmlands museum, som inleds klockan 19 på fredag, gör Paal Nilssen-Love solo.

– Det är en typisk liveupplevelse att se honom. Han är ett verkligt kraftverk, helt otrolig. Och så har han med sig fyra stora koreanska gongar som han ska sätta upp och spela på i utställningssalen.

”Inte så jäkla svårt”

Konserten äger rum intill museets utställning av den svensk-lettiske monumentalmålaren Laris Strunkes måleri. Hela idén med Music for the Eyes är att kombinera livekonserter med film eller andra konstnärliga uttryck.

– Ofta har vi en konsert på ungefär 45 minuter, för att folk inte ska bli helt överkörda. Sedan oftast en filmvisning.

Hur har den här vågade satsningen fallit ut hittills?

– Det tuffar på! Det har varit lite upp och ner med besökarantalet, men som mest har det ju varit uppåt 90 pers i publiken och det tycker jag är fantastiskt i Karlstad för den här sortens musik. Det behövs nog en liten invänjningsperiod men min förhoppning är att folk ska känna att det inte är så jäkla svårt som man kanske tänker på förhand. Liveupplevelsen är en himla bra ingång till musik som är improviserad.

Music for the Eyes fortsätter i vår med sex inplanerade konserter. Redan i mars kommer Paal Nilssen-Love tillbaka för en konsert med Johan Berthling och den japanske saxofonisten Akira Sakata.

– I soloformatet brer han ut sig både på höjden och ledden, täcker så att säga alla frekvenser. När vi spelar tillsammans får han väl krympa ihop sig något, även om han är en otroligt explosiv trummis även i de sammanhangen, säger Johan Berthling.