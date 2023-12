750 måste bort från regionen – Bäckstrand: ”Behöver påbörja arbetet omedelbart”

Peter Bäckstrand har politikernas uppdrag att minska antalet anställda i Region Värmland.

På tisdag lägger regiondirektören fram ett förslag att banta organisationen med 750 tjänster, vilket motsvarar en halv miljard kronor i kostnader.

– Åtgärderna får full effekt först 2025, men viss effekt redan 2024, säger Peter Bäckstrand.

Med anledning av Region Värmlands utsatta ekonomiska situation fick Peter Bäckstrand i november uppdraget att se över regionens personalstyrka som sedan november 2020 till november 2023 växt med 800 personer.

Regionen går mot ett underskott på närmare en miljard kronor 2023. Om inget drastiskt görs förväntas underskottet bli lika stort 2024.

Tjänstemannaförslaget som läggs fram för politikerna i regionstyrelsen på tisdag, och som skyndsamt skickas ut på samråd till de politiska nämnderna, innebär en återgång till 2020-års personalnivå.

– Det gör att vi behöver minska med ungefär 750 medarbetare. Det är ett historiskt stort och omfattande förslag, men det är för att kunna möta de ekonomiska förutsättningar vi har. Vi bedömer att vi behöver göra det här och vi behöver påbörja det arbetet omedelbart.

Reduceringen kommer i första hand ska med naturliga avgångar.

– Tittar vi historiskt lämnar cirka 600 personer årligen förvaltningen av olika anledningar. Den kan vara extern avgång eller pension. Vi tror och hoppas på mycket en mycket restriktiv hållning i att återbesätta dessa tjänster.

I storleksordningen handlar det om 450 tjänster. Men det kommer inte att räcka.

– Med viss sannolikhet kommer vi att hamna i en varselsituation. Hur stor den är går det inte uttala sig om nu. Det beror på hur effektiv den första delen med den naturliga omsättningen blir. Hur väl det går att koordinera resurserna.

Regiondirektören Peter Bäckstrand lägger på tisdag fram ett sparförslag som innebär att 750 tjänster ska bort inom Region Värmland. Foto: Helena Karlsson

Han betonar att det i nuläget inte finns några utpekade verksamheter.

– Min bedömning är att alla verksamheter på det ena eller andra sättet att påverkas.

Fredrik Larsson (M), vice ordförande i regionstyrelsen, satt med och lyssnade på torsdagens digitala pressträff.

– När man får det presenterat i en koncentrerad form är det uppenbart hur oansvarig den politiska majoriteten har varit och låtit det gå så här långt, säger han och fortsätter:

– Region Värmland har anställt runt 250 nya medarbetare i år som man nu tar beslut om att avveckla. Det känns tråkigt mot de medarbetare som man gett förhoppning om ett arbete.

Fredrik Larsson (M), regionråd i opposition, anser att det politiska styret med S, C och V borde ha agerat tidigare. Foto: Håkan Strandman

Han lyfter fram att Värmlands borgerliga allians redan i våras efterlyste åtgärder.

– Nu är vi i december och det pratas om att inleda en dialog med de politiska nämnderna för komma fram till hur stora varsel som behövs, säger han.

Det hade enligt Fredrik Larsson varit mer uppriktigt av den politiska majoriteten att gå ut med att det i praktiken handlar om ett varsel på runt 300 tjänster. Det är enkel matematik om 750 tjänster ska bort och 450 löses med naturlig omsättning.

– Fast det vågar inte majoriteten säga. Sedan kanske vi tror och hoppas att det blir få som i slutänden blir av med sitt arbete beroende på att omorganisationer, omplaceringar och naturliga avgångar kommer att lösa det.

Åsa Johansson (S) är regionstyrelsens ordförande. Foto: Peter Bäcker

Han passar på frågan om hur den borgerliga alliansen ställer sig till tjänsteförslaget.

– Vi ska ha ett extra gruppmöte inom Moderaterna i kväll. Det är på tisdag vi ska ta ställning. Ett problem är att vi inte vet om den politiska majoriteten står bakom förslaget eller inte. Vi utgår från att det är förankrat, säger Larsson.

Åsa Johansson (S), ordförande i regionstyrelsen, berättar att det politiska styret fick ta del av handlingarna till regionstyrelsen först på torsdagen.

– Planen var beställd och jag visste att den skulle komma idag. Jag har haft en dialog med regiondirektören om att personalen skulle få ta del av planen först och att vi skulle ha en presskonferens och inte bara skicka ut ett pressmeddelande, svarar Åsa Johansson.

Hon bemöter kritiken att regionstyret skulle ha agerat för långsamt.

– Vi har försökt att gå fram med andra åtgärder som jag trodde skulle ha reducerat personalstyrkan. Det infördes anställningsstopp för administrativ personal i november förra året. I somras satte vi in en anställningsprövning för all personal. I stället har personalstyrkan ökat med 260 personer under året, därav behöver vi ta ytterligare steg, säger hon och fortsätter:

– Fredrik Larsson var regionstyrelsens ordförande i tolv år så han kanske visste att det skulle bli så här. Då hade det varit bra om han skickat de signalerna till mig. Jag är van att man i en politiskt styrd organisation lyssnar på styrsignaler. För hade man gjort det hade personalstyrkan minskat under året.

Behöver man som värmlänning vara orolig för att inte få den vård man behöver?

– Nej, det ska man inte vara. Som värmlänning kommer man fortsätta att få den hälso- och sjukvård man har rätt till, svarar Åsa Johansson.

Men att reducera personalstyrkan så pass mycket kommer inte att gå obemärkt förbi.

– Vi ska göra allt vi kan för att värmlänningarna ska märka så lite som möjligt. Det har jag även sagt vid tidigare sparåtgärder, säger hon och påminner om att i början på 2020 hade regionen 750 färre medarbetare.

– Då levererade vi en hälso- och sjukvård i Värmland. Den hade sina utmaningar då och den har utmaningar idag.

Fredrik Larsson är inne på samma linje.

– Vi hade problem med köer och tillgänglighet före pandemin men vi hade en vård som fungerade bra. Då är det en rimlig målbild framöver, även om mycket har förändrats. En skillnad är att vi måste hitta nya sätt att arbeta på och ta ny teknik till hjälp för färre personer kan inte göra mer.