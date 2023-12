Arvika hamnfest spänner musklerna med Status Quo: ”Vi vill ha publikrekord”

Legendariska Status Quo är klara för Arvika hamnfest. Det blir de brittiska veteranernas enda festivalspelning i Sverige nästa sommar.

– Det här gör att vi sticker ut och det är alltid en bra målsättning, säger bokaren Fredrick Berntsson.

Senast Status Quo spelade i Sverige var 2016. Konserten i Arvika är i nuläget en av tre gruppen gör i Danmark och Sverige sommaren 2024.

– Det är häftigt. Tillfället att boka dem dök upp och det gick vi igång på enormt mycket. De gör även en konsert i Köpenhamn och ytterligare en i Sverige, men Arvika hamnfest blir den enda festivalspelningen de gör i Sverige, säger Fredrick Berntsson.

Bildades 1962

Bandet bildades i London redan 1962, men namnet Status Quo tog man först i slutet av 60-talet. Status Quo räknas som ett av världens största rockband med långt över hundra miljoner sålda album och hitlåtar som ”Rockin’ all over the world” och ”Whatever you want” i katalogen.

För två år sedan avled originalmedlemmen och basisten Alan Lancaster och 2016 förlorade Status Quo även gitarristen Rick Parfitt, medlem i gruppen sedan 1967. Frontmannen och låtskrivaren Francis Rossi är nu enda kvarvarande originalmedlem.

Fredrick Berntsson menar att bokningen passar Arvika hamnfests koncept som handen i handsken.

– Status Quo är en bokning som passar väldigt bra i Arvika tror jag, vilket redan har märkts i sociala medier där reaktionerna varit enormt många och positiva. Ser man till de internationella akter vi har bokat genom åren, som The Hooters och Alphaville, så tycker jag det här är lika stort, om det inte slår ännu lite högre.

Vill följa upp publiksuccén

Arvika hamnfest släppte tidigare i veckan Lars Winnerbäck som en av nästa års huvudakter.

– Känslan är att de här två akterna kompletterar varandra väldigt bra, på varsin dag. Vi kommer att vara ensamma i Sverige om just den här sättningen. Överlag tycker jag att många svenska festivaler kör väldigt liknande program. Det här gör att vi sticker ut och det är alltid en bra målsättning. Samtidigt som det alltid ska passa vår publik, man får inte ta ut svängarna för mycket.

Satsar ni på publikrekord nu?

– Det gör vi alltid. I fjol hade vi i princip fullt de två dagarna. Vi kan inte vara fler än 10 000 per dag, och då hade vi 9 500 och 9 000. Men absolut, vi vill ha publikrekord.

Arvika hamnfest äger rum den 2-3 augusti.

Läs också: