Bandylegendaren ”Fille” gör is till ungdomarna: ”Det är givande”

1976 sköt han Boltic upp i Allsvenskan; nu sköter Kjell-Göran ”Fille” Broström isen på Hultsberg i Karlstad.

För sjätte året spolar han vatten och skottar snö för att barn och ungdomar ska kunna åka skridskor nära hemmet.

När december tog vid började han spola den stenhårda grusplanen.

– Jag började elva och var klar sju.

Kjell-Göran ”Fille” Broström ska snart fylla 73 år. Is är honom bekant och under 70- och 80-talet var han bandyproffs.

– Jag kom till Boltic under deras storhetstid. Jag var med och byggde upp laget och vann fyra SM.

Han bor i Karlstad, bara ett kort promenadavstånd från isen som han med glädje rår om efter att ha fått ansvaret från kommunen när han gått i pension. Då var det ofta småbarnsföräldrar som gav sig på att försöka spola is.

– Men de kunde bara spola på kvällen så det höll ju på att aldrig bli is, berättar ”Fille”.

Det fick honom att föreslå för kommunen att han kunde ta över ansvaret.

”Backen var stenhård så det tog bara en dag att få upp isen.” Foto: HP Skoglund

– Jag hade inget annat för mig på dagarna.

Just den här isbanan ligger precis intill en pulkabacke och det är inte många minuters promenad till skolor och fritids. Här är ofta barnfamiljer och ungdomar för att leka och spela matcher.

Och det är nog det som får ”Fille” att orka hålla på, sjukdomar och ålder till trots.

– De åker, skrattar och grillar korv. På kvällarna är det lite äldre ungdomar här och spelare matcher. Det är givande, säger han och ser ut över isen som han nyss fått hjälp av Peter Mogren att skrapa bort nyfallen snö från.

– Han har hjälpt mig mycket.

Isbanan vid Thomas Betong, som ”Fille” och Peter Mogren tar hand om, är en av tolv ”fadder-spolade” isar i Karlstads kommun. Tillsammans med de som kommunen ansvarar för finns det 20 platser för allmänheten att åka skridskor på.

Uppdraget tar faddrarna sig an ideellt. Kommunen har avtal med en person per is, men det är väldigt vanligt att det finns fler som hjälper till.

– De får låna slangar och annan utrustning som behövs. Det behöver också finnas en vattenpost nära som de kan använda, säger Ajin Hashmi, fritidskonsulent på kommunen.

Av de som Ajin Hashmi har avtal med är det många som har hållit på under flera år. Alla är män.

– Jag vet ju inte om det finns några kvinnor som också hjälper till, men jag har ingen på min lista, säger hon.

När isen behöver spolas på nytt tar det runt 45 minuter. Emellanåt behöver snön också skrapas bort. Foto: HP Skoglund

Kjell-Göran ”Fille” Broström var en gång i tiden en framgångsrik bandyspelare i bland annat Boltic. ”Jag är världskänd i Karlstad”, säger han skämtsamt. Foto: HP Skoglund

Det är många minusgrader i Karlstad i början av december, men mildare väder spås. En spolad is kan däremot klara sig även i några plusgrader, menar ”Fille”.

– Jag är här och jagar bort ungdomarna om de åker på isen när det är 4–5 grader varmt, det tär på den. Håller de sig här ifrån när det är värme så står den sig länge.

Åtminstone fram till och med sportlovet tror han att det går att hålla isen i form.

– Men det beror på Kung Bore.