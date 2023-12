Allt längre handläggningstid för nya byggplaner: ”Blivit inflation i utredningar”

Det tar allt längre tid att genomföra exploateringar i Karlstad. Tiden från planuppdrag till antagande har ökat med ett helt år.

– Vi upplever att det kommer mer och mer pålagor hela tiden, säger Jonas Zetterberg, planchef på Karlstads kommun.

Att det riskerar att ta lång tid att gå från plan till färdig handling kan många exploatörer i Karlstad skriva under på. 2019 låg mediantiden från planuppdrag till antagande 23 månader och vid den senaste mätningen, bara två år senare, hade mediantiden ökat till 35 månader. Alltså nästan tre år för att få igenom en genomsnittlig detaljplan.

Och det beror enligt planchefen Jonas Zetterberg inte på att det gjorts några indragningar bland personalen som handlägger ärendena.

– Nej, jag bedömer snarare att det handlar om att det blir mer och mer komplicerat att få igenom en plan. Det är olika särintressen som ska bevakas och det är en större utredningsbörda i dag, med många inventeringar som måste göras. Och vissa inventeringar kan bara göras vissa tider på året, som exempelvis när fåglar häckar, så ligger man fel i fas så tar det tid, säger han.

Och tid är som bekant pengar, så när handläggningstiderna ökar så ökar också kostnaderna för både kommunen och exploatörerna.

– Det blir dyrare, eftersom det nästan har blivit en inflation i utredningar. Och det innebär att man i dag måste vara en ganska stor aktör för att driva igenom en planprocess, säger Jonas Zetterberg.

Var tredje plan överklagas

En annan faktor som påverkar utredningstiderna är naturligtvis om planerna överklagas eller inte. Vid den senaste mätningen överklagades ungefär var tredje detaljplan, vilket är en nivå där Karlstads kommun enligt Jonas Zetterberg ligger även i dag.

– Vi försöker att hitta kompromisser så att vi ska kunna slippa överklaganden, men ganska ofta så är det någon som hamnar i kläm eller upplever sig hamna i kläm när det tas fram en ny plan. Och eftersom det är väldigt lätt att överklaga och eftersom det heller inte kostar någonting att överklaga så görs det i ganska många ärenden.

Sundsta torg överklagades flitigt från närboende, men nu pågår inflyttning för fullt i de höga husen. Foto: Lisa Olaison

Oftast kommer överklagandena från grannar som känner sig direkt berörda av planerna på ny bebyggelse. I de fallen rör det sig vanligtvis om klagomål som störande trafikmiljö, buller, skuggning eller annat som de klagande anser påverkar deras egen boendemiljö.

– Är man granne och inte tycker om ett projekt så tar man naturligtvis alla halmstrån som finns, men det är ganska få av dem som konkret betyder någonting för domstolen. Kommunen har ganska stort utrymme att göra vägningar mellan olika intressen, konstaterar Jonas Zetterberg.

”Hyfsat pålästa”

Just när det gäller överklaganden som rör det som står i plan- och bygglagen, alltså bland annat just buller, trafik och skuggning, så är det enligt Jonas Zetterberg sällan som kommunen får bakläxa och planerna stoppas.

– Där tycker jag att vi har koll och är hyfsat pålästa på var gränserna går. Vi följer domslut som är prejudicerande, så oftast vet vi ungefär vilka utrymmen vi har att hålla oss till, säger han.

Den storslagna Katrinebergsplanen stoppades av regeringen.

Svårare är det när det gäller de planer där även miljöbalken kommer i spel. Där har Karlstads kommun åkt på flera bakslag under senare år och fått se sina planer stoppade i domstol. Två relativt nyliga exempel är detaljplanerna för Katrineberg och Bomstad, som båda strandade i regeringen på grund av strandskyddet.

– Där är det betydligt svårare att veta vad som gäller. Det kommer ny lagstiftning hela tiden och det är svårare att veta hur man ska tolka olika lagar. Där lär vi oss hela tiden, säger Jonas Zetterberg.

Hur frustrerande är det när det blir så här långa handläggningstider kring en plan?

– Man är ganska inställd på det, men det är klart att det kan vara frustrerande när det blir långa processer och när det drar ut på tiden i domstolen. Det kan ju bli extremt långa processer.

Har du några exempel på det?

– Planen kring resecentrum är till exempel ganska jobbig och det fördyrar också när det ska genomföras.

Ingens baksida

Men det är som sagt bara en tredjedel av planerna som faktiskt överklagas, vilket innebär att detaljplanerna i två tredjedelar av fallen går igenom utan klagomål. Enligt Jonas Zetterberg handlar det då oftast om planer som inte faller in under det populära epitetet Not in my backyard.

– Ja, om det inte är någons baksida så att säga, eller ett område som ingen bryr sig jättemycket om och där det inte finns de här självklara berörda parterna runtomkring, då brukar det gå enkelt.

I områden som Kronoparken, Rud, Våxnäs och Gruvlyckan möts byggplanerna mer sällan av protester. Foto: Tommy Andersson

Det finns också ganska tydliga skillnader på område och område. Det går till exempel betydligt enklare att få igenom planer i områden där det inte är ett så stort eget ägande.

– Är det mycket eget ägande så är man mer engagerad i sitt närområde än i områden som domineras av hyresrätter, där man är mer rörlig och kan välja att flytta om det inte passar att bo kvar. Och i vissa områden är man också väldigt positiv till att det faktiskt investeras och byggs i närområdet.

Hur ser det ut just nu med planläggningen, med tanke på att vi befinner oss i något av en lågkonjunktur med fortsatt höga byggpriser?

– Vi upplever att det är ett ganska hårt tryck på oss i planskedet. Många av de som bygger i vanliga fall utvecklar nu istället och tar fram möjliga projekt för nästa sväng när det drar igång igen. Planeringen för framtiden pågår för fullt, men det är svårt att komma till skott med avtalsskrivning och byggstarter. Man tänker framåt helt enkelt.