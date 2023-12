Det var stor uppståndelse i Karlstad på fredagen efter att polisen på förmiddagen fått larm av personal på Mariebergsskolan om att elever sett en beväpnad person i närheten av skolan.

Flera skolor och förskolor i området inrymdes. Elever och barn hölls kvar inomhus med nedsläckta och låsta dörrar. Polisnärvaron maxades och det dröjde inte länge innan den respektingivande insatsstyrkan började söka av området.

Centralsjukhuset bara ett par hundra meter bort låste i sin tur sina dörrar och instruerade all personal att stanna på arbetsplatsen och inte gå ut. Besökare fick mötas upp vid entrén och släppas in. Regionen gick upp i stabsläge. Enligt en källa till VF skickades extra personal till barnakuten för att kunna agera snabbt om det kom in skadade barn.

Bara att skriva den där sista meningen tog på krafterna. Kan ni tänka er ett mer fasansfullt meddelande eller samtal som förälder, än det från ett barn i skolan som berättar att något händer på skolan och att de är rädda – parallellt med att lokalmedierna börjar kabla ut uppgifter om möjligt ”pågående dödligt våld”?

Men efter den ordentliga upptrappningen hände egentligen … ingenting. Polisen uppdaterade informationen som gick ut till allmänheten under eftermiddagen. Man betonade igen och igen att ”ingen person är skadad” och att man sökt men inte hittat någon som passade in på signalementet barnen uppgett.

Nu har en förundersökning om brott mot vapenlagen inletts, men någon misstänkt person finns inte och uppenbarligen inte heller några bevis för att någon beväpnad person överhuvudtaget funnits vid skolan.

Att dagens händelser lämnar både elever och föräldrar skakiga ändå, är begripligt.

Kanske stannar det där. Kanske är det hela ett misstag. Kanske handlar det ”bara” om ett korkat skämt.

Men det gör det bara marginellt mindre oroande. Det har hänt lite för mycket sånt här på skolor runt om i landet under året för att viftas bort.

För några veckor sedan höll ett par skolor i Sollentuna stängt efter uppfattade hot i sociala medier.

Ungefär samtidigt i Kalix fick personalen vid en skola göra som i Karlstad och låsa dörrarna och kontakta polis, efter att skolledningen fått information om att en namngiven person riktat hot mot skolan.

Tidigare i höstas höll en skola i Mantorp stängt vid två separata tillfällen. Varför? Hot riktade mot skolan i sociala medier.

I nordöstra Skåne räknade man tidigare i höstas in det sjunde hotet mot en skola i området på mindre än ett år.

I Ljusdals kommun fick man skjuta upp starten av höstterminen på en skola när det till skolledningen inkom ett mejl med hot om en skolattack med bomber och vapen.

Många, många uppmärksammade hot. De som listas ovan är långt ifrån en komplett lista. Men samtidigt väldigt sällan seriösa. Oftast handlar det om att en ungdom skrivit något i sociala medier ”på skämt” utan att fatta konsekvenserna.

Men så dyker ett riktigt fall upp emellanåt.

I november i år dömdes en 16-åring för förberedelse för mord, efter att ha planerat en dödlig skolattack i Göteborgsområdet.

Men något utrymme för polisen att ta lätt på hot ens i de fall de känns oseriösa, finns inte.

Sverige är inte USA som med sina upprepade skolmassakrer sticker ut. Men alla minns dådet i Trollhättan 2015 när en ung högerextrem man dödade tre personer på en skola. Vi minns när en 15-åring 2021 knivhögg sin lärare i Eslöv – och vi minns 18-åringen som dödade två lärare i Malmö i fjol.

Någonstans i huvudet hos många ligger säkert en oro över att det en dag ska vara Sveriges ”tur” att drabbas av något mycket större. Dagens händelser i Karlstad, trots att ingenting egentligen hände, stärker förstås den oron. Ändå är nog den större risken just nu att all uppståndelse och nationell uppmärksamhet kan locka några tonåringar att härmas eller roa sig med egna ”hot” i sociala medier.

Ska ni snacka med era barn om vad som hände i Karlstad i dag, så är det nog ändå på den risken ni ska fokusera.