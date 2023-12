Recension: Oväntad duo tar fram det allra bästa hos varandra i Löfbergs Arena

”Den här extremt eklektiska julshowen hänger otroligt nog ihop trots att det är en enda stor fruktsallad av genrer”, skriver Ingeborg Paulsrud efter Måns Zelmerlöws och Per Anderssons gemensamma julshow.

Tomten och bocken – Rider igen Med Måns Zelmerlöw och Per Andersson Löfbergs Arena, Karlstad, fredag Publik: 2 500

Det här var en för mig oväntad duo. Måns Zelmerlöw kan jag tycka är lite stel, och Per Andersson blir ibland lite mycket. Kanske är det därför de har hittat en perfekt gyllene medelväg när de möts i mitten. Båda är duktiga entertainers inom sina respektive fält och här får vi se dem flyta in i varandras. Fantastiskt, faktiskt.

Den här extremt eklektiska julshowen hänger otroligt nog ihop trots att det är en enda stor fruktsallad av genrer. I ombytta roller får vi se Andersson sjunga (riktigt bra) och Zelmerlöw till och med skoja till det om sig själv. De omfamnar julen som den är för många nuförtiden: stressig, kommersiell och med en liten julsång inklämd där den ryms. Det blir en genuin föreställning just för att den inte romantiserar julen.

Ingeborg Paulsrud låter sig besegras av det absurda i showen. Foto: Annika Berglund

Jag tycker att hela den här föreställningen är en bra gestaltning av vad en försöker åstadkomma gentemot vad det ofta landar i. Måns Zelmerlöw, till exempel, som den tvättäkta schlagerdiva han är, för ofrivilligt vidare fläkt-traditionen i ett mästerligt framförande av ”The Little Drummer Boy” i tätt samarbete med Per Anderssons lövblås. Under Mariah Careys ”All I Want for Christmas Is You” går de så in i sina roller, Zelmerlöw som pampig Showman och Andersson som… motsats, att ingen av dem kan hålla sig för skratt. Det kan inte publiken heller.

Jag måste säga att Per Andersson gör ett rätt gulligt framträdande. Han tonar ner det morbida, och det är ett genidrag eftersom Zelmerlöw kan möta honom på samma nivå. Zelmerlöw å sin sida gör det mest suggestiva uppträdandet av ”Santa Claus is Coming to Town” jag har upplevt. Här har vi en kille som vet att han går hem hos mer än halva publiken, och han använder det.

Dessutom har de med sig Sanna Gibbs, som sjunger vacker opera i klassisk jultappning. Hennes uppträdande för tankarna till mer traditionella julshower, vilket ger en kontrast till den här märkliga kvällen. När Måns Zelmerlöw och Per Andersson avslutar det hela med att sjunga vartannat ord av ”Stad i ljus" och det faktiskt låter riktigt bra tar jag av min hatt för dem och går hem, besegrad av det absurda.