Rösta i dag: finaldags i VF:s tävling Lussekatten 2023

6. Silas, Ekshärad. Silas fyller tre strax före jul, men har redan utvecklat ett pedant personlighetsdrag. Om matte missat nån fläck på bänken eller golvet är han där med tassen och torkar av. Under en period snodde han tofflor – men bara för att prydligt sortera dem precis utanför sovrummet. Annan favorithobby: att noggrant testa alla kartonger som kommer in i huset. De SKA provsittas, även om han så bara får in en tass.

Foto: Privat