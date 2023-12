Färjestad spelar historisk slutspelsmatch på tisdag: ”Grinigt sist vi möttes”

Färjestad har aldrig tagit sig till kvartsfinal i CHL tidigare.

Nu är de 120 minuter mot Skellefteå från en plats i semifinal.

– Varje mål spelar verkligen roll, både om man leder eller ligger under i första matchen, säger Tomas Mitell.

Flygstrul och seger 7–4 för en vecka sedan.

På tisdag reser Färjestad till Skellefteå för andra veckan i rad – denna gång som motståndare i CHL-kvartsfinalen.

– Vi försöker pumpa in lite slutspelskänsla hos spelarna, måla upp att vi är två matcher från semifinal. Det är ett bra lag på andra sidan. Vi känner oss dock bra från veckan som varit. Något bleka i torsdags, därför var det extra skönt att vi kunde studsa tillbaka på lördagen och återigen prestera bra inför fullsatt läktare, säger Tomas Mitell efter veckans första ispass.

Den gångna veckan slutade med två segrar, mot Skellefteå och HV71 – och en förlust hemma mot Timrå.

Tre målglada möten med en målskillnad på 15 framåt och 11 bakåt för Färjestad.

– Som tränare kanske man i första hand tittat på stationära delar i egen zon, hur vi sorterar in och så vidare. Skellefteå gjorde tre mål i numerärt överläge, medan Timrå och HV framför allt gjorde sina i spelvändningar. Vi kommer behöva städa bort några spelvändningar, absolut.

Färjestad med fartfylld måndagsträning. Foto: Tommy Andersson

Riskerar det att gå ut över det offensiva spelet i så fall?

– Vissa gånger handlar det om att vi behöver ta ett par extraskär för att få lite större marginal hemåt. Det är en balansgång såklart. Många av målen vi skapade i lördags kom till exempel av att vi var sugna på att spela. Vi gjorde ändå 15 mål framåt.

Fler mål än vad ni släppte in...

– Exakt, och att det inte är strukturen i egen zon som varit problemet. Det handlar snarare om andra bitar vi behöver städa bort, berättar FBK-tränaren.

120 minuter

Färjestad kan ta med sig att man nyligen vunnit mot Skellefteå på bortaplan. Nu kommer dock andra förutsättningar spela in när matchen sträcker sig över 120 minuter (inklusive returmöte).

– Varje mål spelar verkligen roll, både om man leder eller ligger under i första matchen. Det kan bli extra viktigt att rida på vågen om man skulle lyckas ta ledningen i matchen, för att pilla in någon puck till. Likadant åt andra hållet, ligger man under gäller det att gneta på.

– Det är stor skillnad att vända hem och ligga under med två mål eller fyra mål. Efter en period säger vi vanligtvis att det är mycket hockey kvar. Denna gång är det fem perioder som återstår.

Kan vi se en annan matchbild från senast ni mötte Skellefteå?

– Jag vet inte... Jag tycker det redan var rätt grinigt och tjurigt sist. Vi får väl se, vi vet hur de vill spela och de vet hur vi vill spela. Det kommer förmodligen bli en bra och snabb match, säger Mitell, som i fjol fick se CHL-resan ta slut i åttondelsfinalen mot tjeckiska Mountfield.

På tisdag spelar Färjestad kvartsfinal i CHL för första gången någonsin.

Har ni lärt er någon läxa att vara påkopplade för slutspel redan så här dags på året?

– I år fick vi Biel i åttondelsfinalen, det blir liten annan hockey. De spelar inte slutspelshockey på det sättet. Nu möter vi ändå ett lag från inhemska ligan, där vi vet hur laget spelar och vilket tempo de håller. Just det kan ibland vara lite svårt på förhand när man möter lag från andra länder.

Bortsett från Henrik Björklund och Jérémy Groleau fanns samtliga spelare på is – inklusive J20-backen Tobias Bjercke Larsen.

– Han har varit med någon gång förut. (Noel) Fransén har fått någon smäll medan (Albert) Wikman var sjuk. Det är kul att låta de som gjort det bra i J20 få chansen hos oss. Planen är dock att vi åker med ordinarie lag på tisdag.