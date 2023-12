Utrikesdepartementet, UD, förnekar sig inte. Nedan följer tre UD:s klavertramp i närtid, två under nuvarande regering och ett under föregående.

Efter en månads krig av värsta sorten meddelas att en lista upprättats efter överenskommelse med Israel, omfattande 80 av 500 instängda svenska medborgare i Gaza, som nu äntligen kan få lämna Gaza.

Fler kan bli svårt att få ut, säger Billström men å andra sidan har vi avrått från att resa till Gaza i tio år. Resenärerna har därför ett eget ansvar för sin situation anser han. Det kan inte tolkas på annat sätt än att Billström tycker att de kan skylla sig själva.

Den 13 november meddelades att alla 80 inte har kunnat lämna Gaza. Samtidigt meddelas att ytterligare 100 kan få lämna Gaza.

Alla ansträngningar måste givetvis göras för att alla snarast kan lämna Gaza. Det är UD:s förbannade skyldighet att verka för svenska medborgares säkerhet utomlands. UD tycks dessvärre ha glömt det. Billström löper stor risk att få spela rollen ”mannen som gav empatin ett ansikte”.

I april månad utbröt inbördeskrig i Sudans huvudstad Khartum. Omedelbart hämtades ambassadens personal hem plus andra svenska medborgare, oklart om det var 25 svenskar totalt eller om det var ambassadpersonal plus 25. Alltnog, där fanns 150 svenska medborgare kvar som nog aldrig någonsin haft större behov av ambassadpersonal än just då.

Ambassaders befattningshavare kan inte så där bara skickas hem. Det får sökas säker lokalisering på annat håll i landet eller i grannländer. Ambassader finns i Egypten och Etiopien och någon form av representation finns i alla angränsande länder utom Sydsudan.

Så småningom efter samverkan med andra länder gjorde svenska flygvapnet sju flygningar medförande enligt tre olika källor 150, 160 eller 170 individer varav 60, 70 eller 80 skall ha varit svenska medborgare. Det betyder att 90 av de 150 svenskarna är kvar eller tagit sig därifrån på annat sätt, levande får man hoppas. Mycket kring denna händelse är oklart, symptomatiskt för UD:s hantering av denna händelse.

Kampen mot IS medförde stora fångläger. I lägret al-Hol fanns 80 barn med svenskt medborgarskap med sina mödrar eller föräldralösa. Många länder hämtade hem sina medborgare men inte Sverige, helt i strid mot vad Sverige i andra sammanhang säger sig stå för och ståta med. Det fanns ingen hejd på ansträngningarna att hitta hinder för sin plikt att bistå dessa sina minsta medborgare. Man hävdade t.ex. att man inte hade någon närvaro i området. Det finns ambassader i Bagdad och Damaskus, konsulat i Erbil och Aleppo.

Sju föräldralösa barn togs hem av sin morfar i samarbete med media. Senare hävdade dåvarande utrikesministern Ann Linde på fråga att regeringen visst hade hämtat hem barn, sju föräldralösa barn från al-Hol. Det måste i så fall varit fråga om den totalt ljudlösa diplomatin.

Kurdiska självstyret vädja till länder att ta hem sina kvinnor och barn som om det inte var nog att de tillsammans med USA nedkämpat IS, skulle de nu också i åratal livnära 1000-tals fångar? Antalet barn i lägren har minskat med tiden. En del mödrar har rymt, tagit sig därifrån på egen hand eller har skickats iväg av det kurdiska självstyret och även nått Sverige. Det kan inte uteslutas att någon avlidit.

Rädda barnen uppger att det i al-Hol fanns 68 000 fångar 2021 och av dessa var 10 svenska barn.

Detta är en skamlig byk som med stor säkerhet kommer att låta tala om sig när den kommer behandlas i examensarbeten och andra vetenskapliga rapporter.

Känns som att jag som svensk borde skämmas.

Kjell-Arne Kolthoff