I dag samlas disken på hög och bordet är oundanplockat. Jag sitter mest och stirrar i förundran. Brev, glas, spelkort, böcker – allt får vara där det är. Nej, jag har inte drabbats av depression eller skaffat hushållerska som plockar upp efter mig. Det är bara så att i dag spelar röran inte någon roll. För jag har aldrig varit så nära döden som i dag. En måndagsmorgon, på väg till jobbet. Och jag hade med all säkerhet inte varit kapabel att återge historien om det inte hade varit för den blå bubblan. Jag kastar oss till händelsernas mitt i ett försök att återge vad som hände:

Jo, bilen får sladd uppe på E18-bron över Klarälven vid Färjestad. Blixthalka. Min man försöker återfå kontrollen mitt i morgontrafiken. Vi ligger i det yttre körfältet i kurvan för att köra om. Bilen halkar fram och tillbaka över vägbanan. Jag sitter i passagerarsätet och ser en minibuss i det inre körfältet, jämsides med vår bil. Vi glider mot minibussen och när vi gör det går allt i ultrarapid. I en lång utandning är jag totalt närvarande, känner ett omfattande lugn inombords. Är det nu det händer? Vi åker sidledes in framför minibussen, kraschar rakt in i järnräcket som avgränsar motorvägen från cykelbanan och där kunde det hela ha varit slutet för undertecknad. Om det inte hade varit för den blå bubblan.

Bubbla är tilltalsnamnet på en bilmodell av märket Volkswagen. Min morfar hade en på 1970- och 80-talet. Min var från 1999. Modellen särskiljer sig från andra bilar med sina runda, “bubbliga” former. Det är de runda formerna som gör att bilen inte stannar när vi kraschar in i järnräcket, utan studsar oss tillbaka ut på vägbanan igen som en boll i ett flipperspel. Jag tror att vi snurrar runt på vägen ett varv eller två, det hela går väldigt snabbt. På något mirakulöst sätt hamnar vi i alla fall i rätt riktning igen efter allt snurrande. Och bilen rullar, om än med stort besvär, framåt. Min man lyckas ta avfarten efter bron och köra oss bort från motorvägen i, den enda fungerande, ettans växel.

Vi parkerar vid en bensinstation i närheten. Stillheten ger utrymme för katastroftankarna. Först då kommer insikten och med den också rädslan. För tänk om. Tänk om vi inte hade haft den blå bubblan? Tänk om den inte hade just den blå färgen som mamma älskade? Just den blå, tänk om jag inte hade köpt den för bara ett par veckor sedan? Tänk om vi hade suttit i vår gamla bil och kraschat in i järnräcket? Utlösta krockkuddar och en minibuss som kommer farande rakt mot oss...

Men det hände inte. Ingen kom till skada. Inte i dag. Jag sitter här helt oskadd och skriver. Min man tar det hela med större ro än jag och verkar må under omständigheterna bra. Men det var nära. Så rädd har jag aldrig blivit förut. Inte för att mista mitt eget liv. Och det var något med det där lugnet som infann sig när ögonblicket var som mest kritiskt. En påtaglig men oförklarlig närvaro. Det känns som att hjärnan har ruskats om en del. Det är svårt att formulera tankarna kring just det ögonblicket.

Jag reser mig långsamt upp från kökssoffan, tar ett par kvicka steg mot diskhon och slår på kranen. Hett vatten strömmar ut, jag lägger försiktigt ner tallrikar, glas och bestick däri. På med diskmedel, det luktar gott. Mycket diskmedel, så bubblorna växer och väller över. Mammas favoritfärg var blå.

Vi har inte gett upp hoppet om den kraschade bubblan, trots att bilen blev rejält skadad vill vi ändå försöka få den körbar igen. Den blå bubblan vill jag behålla.