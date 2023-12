1700-talet har flyttat tillbaka in i herrgården: ”Härligt med allt ljuset!”

När Kerstin och Öjvind Tunsbrunn flyttade in i Kvarntorps herrgård i Forshaga ville de återuppväcka det gustavianska 1700-tal som rådde när gården byggdes. 16 år senare har de nått just dit, men det har varit en komplicerad resa med inslag av indiska tyger, uppstoppade svanar och söndersågade kvastskaft.

Det var 2008 som Kerstin och Öjvind tog över Kvarntops herrgård, med målet att driva en bed and breakfast. Paret hade letat efter en gård i flera år, men den långa, mäktiga allén gjorde att de fick upp ögonen för Forshagagården.

Flyttlasset gick från Stockholm, och den nya bostaden bar på en minst sagt anrik historia.

– Själva gården och byggnaderna är intakta sedan 1776. Den här gården är egentligen upphovet till Forshaga och Deje, hade inte gården här utvecklats så hade de samhällena inte funnits. Stångjärnstillverkningen började här 1628, säger Öjvind och fortsätter:

– På 1800-talet övergick det till sågverk. I slutet på 1960-talet gick Stora Enso in och köpte in all mark, och styckade av alla gårdar. Då flyttade en familj in här 1967 och bodde här privat i 40 år. Men den familjen var inte så intresserad av gårdens historia, som vi tolkar det, säger Öjvind.

Det är en mäktig allé upp till herrgården. Foto: HP Skoglund

Just historia är dock någonting som ligger Öjvinds och Kerstin varmt om hjärtat, och de ville låta det förflutna ta plats i huset.

– Vi beslöt oss för att återställa så mycket som möjligt till sent 1700-tal, den gustavianska eran.

Kerstin förklarar vad som lockar med just den erans formspråk.

– Det ska vara stora fönster, mycket ljus, lätta färger. Det är tacksamt och härligt med allt ljuset!

Men att veta hur det sett ut inne i huset under sent 1700-tal är förstås inte det enklaste. Det innebar att paret fick ägna sig åt vad som kanske bäst kan beskrivas som historiskt detektivarbete.

– Vi har använt oss av bouppteckningar och försäkringsbeskrivningar från gården. Sedan har vi varit runt på en mängd gårdar med samma ålder och utgått ifrån originalmålningar som funnits på vissa gårdar, som jag sedan kopierat, säger Öjvind.

Väggarna, som var rollade i gröngrå färg när Öjvind och Kerstin flyttade in, har nu målats med mönster som andas svunna epoker.

– Den typen av design är ju någonting som hängt med sedan 1100-talet, det kan man se i gamla kyrkor och gårdar. Det hängde med ändra fram till mitten av 1800-talet, och det tyckte vi passade för den miljön vi ville skapa.

Känslan av ljus är en av anledningarna till att paret gillar det sena 1700-talets formspräk så mycket. Foto: HP Skoglund

Det är Öjvind som stått för målandet, och han hittade ett sätt att kombinera det med driften av bed and breakfast-verksamheten.

– Jag brukar baka frukostbrödet till gästerna, och när det var i ugnen passade jag på att måla i 20 minuter. Då hann jag måla några blad. Så var det mycket att baka hann jag måla mycket, det hade varit träligt att måla allt på en gång.

Det första som slår besökarna när man kommer in i matsalen är en stor uppstoppad svan som ligger mitt på bordet.

– På Nordiska museet i Stockholm har de dukat upp bord för olika århundraden, och just för 1700-talet var det en svan. Men det är inte vi som skjutit den, säger Kerstin.

Det är inte svårt att tänka sig en middagssittning i rummet för sisådär 350 år sedan, och det är mycket arbete nedlagt på detaljerna. Det sena 1700-talets fascination för Orienten får igen i inredningen.

– Här ville vi göra det i nyklassicistisk stil. Kakelugnen stod här redan när vi flyttade in, och den passar ju perfekt in. Den blå färgen var väldigt populär under den svenska nyklassicismen, eftersom Ostindiska kompaniet startade och de första fartygen som kom hem hade blådekorerat kinesiskt porslin. Och då blev det väldigt modernt här, berättar Öjvind.

Kerstin och Öjvind Tunsbrunn trvis bra i Kvarnstoprs herrgård, och har känt sig välkomnade både av invånare och kommunen. ”Förra kommunalrådet Angelica Rage kom cyklande ner för allén när vi precis flyttat in, bara för att fråga om kommunen kunde hjälpa till med någonting”, minns Öjvind. Foto: HP Skoglund

Väggmålningarna inne i matsalen visar fåglar – paradisfåglar för att vara exakt. Också det en influens från de Ostindiska resorna.

– Man ville dokumentera djur och natur på den här tiden, och visa att man kände till världen, säger Kerstin.

Möblerna i rummet är förstås de också tidstypiska för 1700-talet, och de har klätts i mönster som var gångbara på den tiden. Öjvind har sågat till paneler till väggarna, och marmorerat dem som man gjorde på den tiden.

Tidigare serverades bed and breakfast-gästerna frukost inne i matsalen, men efter pandemin har man ändrat rutinerna så att de boende får frukost i köken i flyglarna.

– Det blir ett sådant slitage, konstaterar Öjvind.

Kanske är det allra mest imponerande rummet som stöpts i 1700-talsskrud spegelsalongen, där paret ibland hållit baler och små konserter.

– Vi firade nyår på ett slott i Wien med dans och konsert i ett slott. De hade nyklassicistiska salar och vi blev inspirerade, säger Kerstin.

Mycket arbete har lagts ner på spegelsalongen, som paret beslutade sig för att skapa efter att firat nyår på ett slott i Wien. Foto: HP Skoglund

Rummet är, som namnet antyder, fyllt av speglar – både det klassiska slaget men också med mönstrat sidentyg istället för spegelglas. Och att hitta rätt mönster till tyget var inte det lättaste.

– Vi letade runt i Frankrike, England, Italien och Thailand, bland annat. Men det fanns inte att få tag på. En svärson föreläste i Kina och letade där också, men utan att lyckas. Men vi fick kontakt med ett familjeföretag i Indien som väver. 40 kronor per kvadratmeter ville de ha, mindre än en papperstapet kostar. Så lite kunde vi inte betala, så de fick lite mer än dubbelt betalt. Så det kom ett litet paket med 12 meter sidentyg vävt i Indien, säger Öjvind.

Att få tag på ett korrekt tyg till de här kreationerna visade sig vara lättare sagt än gjort. Foto: HP Skoglund

Listerna på väggarna var ett annat problem som krävde uppfinningsrikedom.

– De halvrunda listerna som man behövde ha enligt ritningar från 1700-talet fanns inte att köpa. Men jag upptäckte att kvastskaften vi hade var rätt storlek, så jag klöv dem och gjorde listerna. Så fick jag åka och köpa nya kvastar sen, säger Öjvind.

Efter 15 års arbete med nedervåningen på herrgården kan man verkligen säga att 1700-talet har flyttat tillbaka in. Paret känner sig nöjda med den nygamla miljön.

Men den som trodde att det innebär att de lutar sig tillbaka för att i lättja begrunda sitt värv misstar sig – nästa projekt är redan igång.

– Jag har börjat anlägga en bassäng här ute, säger Öjvind och riktar blicken ut mot den väl tilltagna gården.