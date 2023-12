Nekad elitlicens kan bli FBK Karlstads lycka: ”Står näst på tur”

Sportchef Erik Wennberg har liksom många av spelarna i FBK Karlstad svårt att smälta kvalförlusten förra helgen.

Men på fredagen dök ett halmstrå upp. Dalkurd beviljas inte elitlicens och det kan bli Karlstadsklubbens lycka.

På fredagseftermiddagen kom Svenska Fotbollförbundets licensnämnd med beskedet att Dalkurd i Norrettan inte uppfyller kraven för elitlicens 2024. Klubben som 2023 utmanade om plats i superettan kan därmed flyttas ned till division 2.

”DK Elit AB (Dalkurd) har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024”, skriver SvFF på sin hemsida.

FBK Karlstad föll tungt i kvalet till division 1 förra helgen. Men sportchef Erik Wennberg har noterat Dalkurds problem och bekräftar för VF att klubben är först i turordningen om en vakans uppstår.

Ett klart besked kan dock dröja då Dalkurd har två veckor på sig att överklaga beslutet till SVFF:s överklagandenämnd. Därefter kan saken även överklagas till Riksidrottsnämnden.

– Det var en smärre chock. Vi vet inte så mycket än, men det kan bli stökigt för vår del. Det är inget jag varit med om förut, men uppenbarligen har de inte gjort tillräckligt för att beviljas elitlicens, säger Wennberg.

Om det blir ett positivt besked kommer dock inte mycket från grundplanen att förändras.

– Även om vi är i division 2 så vill vi bygga ett lag för division 1 och försöker jobba på ett visst sätt som inte kommer skilja sig så mycket. Men det är klart att vår dragningskraft ökar om vi går upp till ettan och det vore skönt med ett snabbt besked, säger han.

”Någon mer spetsspelare”

Wennberg har inlett arbetet med lagbygget och klart är att Hannes Malmén inte spelar i klubben kommande säsong.

– Han flyttar till USA och är definitivt borta. Sen vet jag att vi har spelare som är i lite olika faser i livet och kan ha andra planer eller andra ambitioner. Det kommer att bli fler tapp vad det lider. Någon kan vara sugen på en högre division – men vi ska åtminstone vara ett väldigt bra alternativ till det.

Om det är någon position som behöver förstärkas så är det i anfallet. Claes Nyman noterades för 22 mål under säsongen men var samtidigt ensam i sin roll.

– Jag tycker väl att Nyman egentligen var vår enda rena anfallare. Sen har vi spelare som klarar av det. Men Jakob Elmersson var skadad hela säsongen och han var tänkt som komplement där. Om kvalmatcherna sa oss något så var det att vi kanske hade behövt någon mer spetsspelare. Samtidigt när vi summerar säsongen så är det våra fem matcher i början av serien som gör att vi tappar seriesegern.