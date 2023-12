Nekad elitlicens kan bli FBK Karlstads lycka: ”Står först på tur”

Sportchef Erik Wennberg har liksom många av spelarna i FBK Karlstad svårt att smälta kvalförlusten förra helgen.

Men på fredagen dök ett halmstrå upp. Dalkurd beviljas inte elitlicens och det kan bli Karlstadsklubbens lycka.

På fredagseftermiddagen kom Svenska Fotbollförbundets licensnämnd med beskedet att Dalkurd i Norrettan inte uppfyller kraven för elitlicens 2024. Klubben som 2023 utmanade om plats i superettan kan därmed flyttas ned till division 2.

”DK Elit AB (Dalkurd) har inte levererat intyg angående betalningar per 31 augusti 2023 och har i övrigt inte levererat tillräckligt stödjande dokument avseende dem fortsatta driften under hela nästkommande år, med hänsyn till de många betalningsanmärkningar som förelegat under år 2023, och uppfyller därmed inte kravet för att kunna få elitlicens för år 2024”, skriver SvFF på sin hemsida.

FBK Karlstad föll tungt i kvalet till division 1 förra helgen. Men sportchef Erik Wennberg har noterat Dalkurds problem och bekräftar för VF att klubben är först i turordningen om en vakans uppstår.

Ett klart besked kan dock dröja då Dalkurd har två veckor på sig att överklaga beslutet till SVFF:s överklagandenämnd. Därefter kan saken även överklagas till Riksidrottsnämnden.

– Det var en smärre chock. Vi vet inte så mycket än, men det kan bli stökigt för vår del. Det är inget jag varit med om förut, men uppenbarligen har de inte gjort tillräckligt för att beviljas elitlicens, säger Wennberg.

Om det blir ett positivt besked kommer förändras dock inte grundplanen särskilt mycket.