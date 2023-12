Ica-bygget får mer tid – då hoppas man vara klar: ”Får väldigt positiva signaler”

Bygglovet är på gång och hösten 2025 väntas den nya Ica-butiken stå klar.

Under tisdagen träffade projektutvecklaren Olle Lundquist näringslivet i Sunne.

– Responsen tycker jag är god överlag, säger Olle Lundquist som också kan presentera en bild på hur bygget är tänkt ska se ut.

Det har på torsdagen gått tre veckor sedan kommunfullmäktige i enighet beslutade sig för att avyttra den del av Stora torget som Ica fastigheter köper för 2,8 miljoner kronor.

Beslutet vinner därmed laga kraft och Ica fastigheter kan jobba vidare, här närmast med att få till en bygglovsansökan.

Men först har man beviljats en förlängning på det markanvisningsavtal som löper ut nu i dagarna.

– Själva premisserna för en försäljning är okej, sedan har vi fått vår markanvisning förlängd och ska i samband med det själva komma på banan med alla interna beslut, säger Olle Lundquist.

Förhoppningen är att börja bygga under hösten 2024 och med en byggtid på drygt ett år räknar han sedan med att Ica ska flytta in i butikslokalerna under hösten 2025.

28 lägenheter ovanpå

Parallellt med detta ska också MW bostad bygga 28 lägenheter ovanpå butiken och det är alltså dem man kan se i två etage på den byggnad som inom en förhållandevis snar framtid fyller upp den gamla torgytan mitt emot kommunhuset.

– Vi är förstås beroende av bostäderna också för att kunna öppna butiken. Sedan kommer troligtvis inte de vara helt klara i samband med öppning, men ändå så pass klara att det är utvändiga arbeten som gäller.

Hur känns det att ha kommit så här långt i processen?

– Det känns självklart bra, säger Olle Lundquist som alltså träffade det lokala näringslivet för att informera om projektet på tisdagen.

– Vi får väldigt positiva signaler från både politiken och övriga som närvarade, både över att det faktiskt blir av men också för att det också kommer bli väldigt bra, om man säger så.

LÄS MER: