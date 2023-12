Ibland tänker jag på Joel och katten.

Ni som minns historien ryser redan. Till alla er andra har jag bara en sak att säga innan jag fortsätter: Förlåt.

Det var januari 2013. Det nu nedlagda radioprogrammet Christer i P3 hade som tema för dagen ”Saker vi undanhåller för vår partner”, och populära radiovärden Morgan Larsson satt i studion när samtalet kom in.

Joel började berätta sin historia i maklig takt med en dialekt som dånade av västerbottniskt inland. Kort sammanfattat löd den så här: Han och flickvännen hade haft en katt som varit omöjlig att få rumsren. Till sist blev situationen ohållbar, och de beslutade sig för att avliva den. När datumet för veterinärbesöket kom kände dock flickvännen att hon inte klarade av det. Hon ringde till Joel och frågade om han kunde ta ledigt från jobbet för att köra katten dit.

Det skulle Joel – sade han. I själva verket avbokade han tiden, åkte in på en enslig grusväg, och drämde ihjäl den stackars katten med förlängningsröret till bilens dragskaft. De 800 kronor som han fått från flickvännen till avlivningen spenderade Joel på ett tv-spel och två snusdosor. Kattkroppen kastade han i en buske.

”Men det är ju fruktansvärt!” utbrast Morgan. Nej ju, menade karln, eftersom det ju gick lika fort som med en spruta. ”Nu såg jag ju att det var riktigt gjort.”

Ett legendariskt P3-klipp, en helt otrolig historia. Men är den sann? Jag tvekar. Visst finns den här sortens pragmatiker i norr (komikern Ola Söderholms pappa ska enligt skrönan ha avlivat sonens hamster med en yxa) – men dubbelspelet med flickvännen och det själviska tv-spelsinköpet gör det en smula för magstarkt för att jag ska våga lita på det fullt ut. Vilket väl mest är skönt; det bevarar min tilltro till mänskligheten en smula.

Det finns andra tillfällen då den här naturliga skepsisen mot makalösa berättelser blir mindre trevlig att bära på.

Jag älskar exempelvis Bram Stokers ”Dracula”, har alltid gjort. Därför dansade min själ och mitt skelett boogaloo med varandra i kroppen när jag 2017 fick nys om boken ”Mörkets makter” – en dittills okänd version som kanske, kanske inte, var skriven av Stoker själv. Förläggaren Rickard Berghorn på Aleph ska ha upptäckt manuskriptet när han insåg att den ”Dracula”-följetong som gått i tidningen Dagen 1899 i själva verket var dubbelt så lång som originalet, och innehöll flera inslag som inte hittas i ”Dracula” – däribland mer erotik, fler otäcka detaljer, samt en världsomspännande fascistisk konspiration.

Man frågar sig om det här är en tidig version av romanen som Stoker sedan låtit banta ned till den litterära klassiker vi alla känner till i dag. Eller är månne ”Mörkrets makter” ett hopkok av den mystiska, svenska översättaren A–e, som namnges i Dagen?

Framför allt undrar jag, glädjedödaren, om historien verkligen kan stämma. Det borde också DN:s Lotta Olsson ha frågat sig innan hon förbehållslöst recenserade titeln.

Varför blev det exempelvis inte mer uppståndelse kring upptäckten? ”Dracula” är ju ingen småsak. Det är en bok som kan stå bredvid ”Don Quijote”, ”Hamlet” och ”Bröderna Karamazov” i bokhandeln utan att skämmas för sig.

Utgivningen har en tillkomst som nästan förtjänar en roman i sig. I förordet används uttryck som litterär arkeologi, vilket får mig att tänka på Berghorn som en skräck- och fantasylitteraturens Sven Hedin. Vilket han ju också är – om historien är riktig.

Skulle den vara påhittad är han å andra sidan en väldigt påhittig redaktör, vars enda moraliska brott kan vara att ha fått mig att läsa en skrovligt skriven tegelsten på över 500 sidor.

Jag känner mig som en foliehatt för att jag ens lyfter frågan. Både att tro på det och att inte tro på det följer med lika stora pinsamhetskänslor. Till den senaste upplagan av ”Mörkrets makter”, som kom i april i år, har trots allt två forskare deltagit med varsitt förord: Ingmar Söhrman och Clive Bloom. Är de med på skämtet? Eller dompterade av den fiffige förläggaren?

Ovetskapen gör mig galen!

Om priset för att ”Mörkrets makter” ska få vara en genuin litterär upptäckt blir att också Joel med katten måste stämma, är jag i vilket fall nästan villig att betala.

Nästan.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: ”Bäst i test” blir spel

David Sundin och Babben Larsson på Kristallengalan 2020. Foto: Stina Stjernkvist/TT

Saken: Tv-programmet ”Bäst i test” med Babben Larsson och David Sundin är baserat på den brittiska förlagan ”Taskmaster”. Denna förlaga ska nu enligt uppgift ta klivet från tv-mediet till datorspelsvärlden. Kanske har produktionsbolaget Scallyswag Arcade en jättebra idé – men hur man än vinklar det tror jag att konceptet blir omöjligt att få till bra. Publiken ser inte ”Bäst i test” för att den känner sig lockad av alla underfundiga utmaningar och gåtor som deltagarna ställs inför – utan för att deltagarna, som oftast är komiker eller charmanta mediepersonligheter, misslyckas på så roliga sätt. Att jag själv misslyckas hör ju till vardagen och är ingenting jag behöver lägga en femhunka på att få uppleva.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: The Prodigy ändrar textrad

Saken: Någonting har hänt med The Prodigy. Enligt tidningen The Sun uppger flera källor att bandet har valt att ändra texten till den 26 år gamla låten ”Smack my bitch up”. På konserter sjungs numera samma mening om och om igen: ”Change my pitch up”, i stället för det ursprungliga och kontroversiella ”Change my pitch up, smack my bitch up”. Inte hela världen – originalet går ju att hitta lite varstans för den som fortfarande suktar efter det. Ändå inväntar jag folkstormen med bävan. Risken är hyfsat stor att det inte går lika obemärkt förbi som när Magnus Uggla strök problematiska rader ur sin ”Dansar aldrig nykter” både live och på skiva.

Beslut: Friad

Anmälan avseende: Gustafsson och Berg leder Mello

Björn Gustafsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Saken: Det är ytterst sällan jag blir uppjagad över någonting som har med Melodifestivalens produktion att göra. Det mesta tenderar trots allt att bli detsamma år efter år: uppstressat, kackigt skrivet, illa repeterat. Förra veckan avslöjade dock Aftonbladet någonting spektakulärt: Björn Gustafsson och Carina Berg ska, enligt en källa till tidningen, vara den duo som leder programmet nästa år. Om beskedet stämmer måste det väl vara det piggaste som SVT:s Mellogrupp har åstadkommit sedan just Björn Gustafsson sjöng sin kärleksballad till en ovetande Carina Berg i publiken 2008? Jag tillåter hjärtat att slå dubbla slag och hoppas att manuset kan matcha värvningarna.

Beslut: På återremiss

Tobias tycker om: ”Spinal Tap”

Rob Reiner. Foto: Daniel Cole

Förmodligen är det den bästa musikfilm som någonsin har gjorts: Rob Reiners fejkade dokumentär ”This is Spinal Tap” från 1984. En hysteriskt rolig satir med udden riktad mot akter som Led Zeppelin och Aerosmith, och där skådespelarna uträttade sitt värv så väl att en stor del av publiken faktiskt trodde att bandet Spinal Tap fanns på riktigt.

Det som började med villfarelse blev till slut en sanning. Knappt tio år efter filmens release bestämde sig nämligen powerkvartetten Michael McKean, Harry Shearer, Christopher Guest och Ric Parnell, som spelade instrumenten själva på soundtracket, att släppa en skiva. Ytterligare några år senare åkte de på turné ihop.

Fyra decennier har nu passerat sedan premiären, och en uppföljare är på gång som samlar hela det gamla gänget (minus trummisen Parnell som avled i fjol). Reiner säger till Deadline att han fått ständiga påtryckningar om en ”Spinal Tap 2”, men att det var först när de kom på rätt idé som det kändes möjligt.

I regel tycker jag att allt sådant är prilligt. Ulf Malmros formulerade det utomordentligt väl i VF när han fick frågan om en ”Smala Sussie 2” någonsin kan bli av:

”Du kan inte använda den ungdomliga energin längre, för den var just ungdomlig. Risken är att det bara blir deppigt, som när Danny Boyle gjorde en tvåa på ’Trainspotting’. Nej, det är nog lika bra att låta den vara där den är.”