Lättad Lidén frias – riktar skarp kritik : ”Jag blev framställd som en dålig människa”

Västeråstränaren Jani Pyykönen tyckte det var ett överfall och anmälde Maritha Lidén.

Men GS-forwarden frias nu helt – och är både lättad och arg.

– Jag blev dömd i förväg, säger 21-åringen.

Det var för en och en halv vecka i slutet av mötet mellan GS 86 och Västerås som Lidén hamnade i en situation med gästernas Sara Juhlin – något som fick Västeråstränaren Jani Pyykönen att rasa då han intervjuades av sajten Innebandymagazinet.

– Sen sker i mitt tycke ett totalt överfall... Hon blir totalt stoppad av en spelare som medvetet vänder sig bort från spelet och crosscheckar Sara rakt i ansiktet/ huvudet med såpass kraft att det bara smäller till, sa Pyykönen till sajten varpå Västerås anmälde Lidén.

Men på torsdagen fick Forshagaklubben domen från Svenska Innebandyförbundets juridiska nämnd – som helt och hållet gick på Maritha Lidéns sida och helt friade henne.

– De tryckte på att det som anmälaren anger inte helt och håller stämmer överens med vad de kan se på videosekvenserna. Och att svaret jag angett är mer rimligt sett till händelseförloppet, säger värmländskan.

Hur känner du nu?

– Jag känner en oerhörd lättnad framför allt. Det har varit en väldigt intensiv vecka, mycket ögon och fokus riktat mot mig och jag var varit väldigt frustrerad och framför allt ledsen i och med uppståndelsen som blivit kring det här.

”Väldigt sårad”

Uppståndelsen började med Pyykönens uttalanden i Innebandymagazinet.

– Det första jag såg var ordet ”överfall” i rubriken där. Jag tänkte direkt ”är det verkligen situationen under vår match han pratar om”. Ett begrepp som överfall hör inte hemma i sportvärlden. Och att gå ut så hårt, kontakta media och påstå att det är ett överfall... Nej, det gjorde mig väldigt ledsen framför allt. Jag blev framställd som en dålig människa. Jag kände mig väldigt sårad.

Martiha Lidén har ett par turbulenta veckor bakom sig. Foto: Tommy Andersson

Hon fortsätter:

– Redan där blev jag dömd i förväg. Det cirkulerade kommentarer i kommentarsfält där folk trodde de visste vad som hänt trots att de inte varit på plats. Första dagen kikade lite, efter det kände jag att ”nej, det här är inget jag ska lägga energi på”. Det viktiga är att de i mitt lag, förening och närhet vet vad som egentligen hände. Det finns folk som sett det – och andra som tror sig ha sett det.

”En olyckshändelse”

Tv-bilderna som publicerades i samband med Pyykönens hårda ord är missvisande, menar Lidén.

– Det är filmat från en vinkel på högersidan och då syns bara våra ryggar. Man ser att min klubba förs åt högerhållet i en onaturlig rörelse och jag minns hur jag i situationen kände ”vad händer, klubban sitter fast” på grund av att hon håller fast min klubba så jag inte kan vända mig om.

Lidén själv ville snabbt byta riktning och delta i den spelvändning GS var på väg mot och i den vändningen åkte hennes klubba upp och träffade Sara Juhlin.

Hur ser du på att du trots allt träffar henne med klubban?

– En olyckshändelse. I de flesta matcherna är det såna situationer som kan hända, till exempel i sarghörnet när någon håller fast en och man försöker dra sig loss, säger GS-forwarden som direkt bad om ursäkt:

– Jag gick fram till henne två gånger efteråt för att säkerställa att det gått bra med henne. Därför blev jag chockad att de gjorde en så stor grej av det när jag så tydligt visat att jag inte menade.

Hon fortsätter:

– Vinkeln situationen filmades ifrån var inte till min fördel. Och då Innebandymagazinet dessutom bara la ut det videoklippet och Västeråstränarens ord... Då förstår jag att man dömt mig i förväg.

– Och det var ingen från Innebandymagazinet som försökt kontakta oss. Jag funderade ett tag på om jag skulle ringa upp dem själv. Men jag kände till sist att ”de får skriva vad de skriver så får vi se vad utfallet blir”. Jag hoppas de nu förstår vilka konsekvenser deras text fått. Att jag känner mig uthängd, att den bidragit till trakasserier och väldigt hårda ord.

Blev tvåmålsskytt

I elitinnebandyn är förfarandet ofta så att dom dröjer ett tag, och att spelare i väntan på dom hinner spela match.

Det gjorde Maritha Lidén i lördags då GS besegrade Berg i en viktig match runt det nedre strecket.

– Jag märkte hur jag fick lite extra uppvaktning. Men det jag egentligen gjort är att omvandla energin till att visa mig ännu bättre. Nu gjorde jag ändå två mål och på kände på något sätt hur ”success is the best revenge”, säger hon med ett skratt.

Rör upp känslor

Lidén porträtterades inför säsongsstart i VF som en spelare som är motståndarnas mardröm.

Att hamna i heta situationer är hon van vid.

– Men jag har aldrig varit med om att bli anmäld. Jag är en tuff spelare men det här har inget med den tuffa sidan av mig att göra. Allt handlar om att hon håller i min klubba. Det är ingen tryckare över sargen. Jag får ta många smällar själv, men det är det väldigt sällan folk lägger märke till.

Nykomlingen GS 86 har två raka segrar efter en lång förlustsvit innan.

– Jag tycker vi växt in i serien väldigt bra där vi nu på slutet lyckats plocka ett par segrar. Det ser väldigt lovande ut, vi börjar förstå vad som krävs av oss för att spela i allsvenskan, säger Lidén som själv gjort sju mål på tio matcher i det som är hennes riktiga debutsäsong på näst högsta nivån i svensk innebandy.

Fotnot: VF-sporten söker ansvariga på Innebandymagazinet.