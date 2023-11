Chattade med andra män om att våldta sina döttrar – och sina framtida barnbarn

19 barnpornografiska filer och chattar med grovt innehåll hittades i den 38-årige mannens telefon.

Nu åtalas han för barnpornografibrott och skyller på att han vid brottstillfället mådde väldigt dåligt.

Under hösten 2021 hittades barnporr på en 38-årig värmlännings dator. Totalt ska det handla om 19 filer, varav 17 bilder och 2 filmer.

I oktober 2021 hölls ett förhör med mannen där han erkände att han hade haft ”delvis avklädda bilder på flickor under 18 år” och att några av flickorna till och med kunde ha varit under 15 år. I det förhöret förklarade han att han hade haft kontakt med flickor på sociala medier och att de hade skickat bilder till honom.

Sedan drog utredningen ut på tiden och ett nytt förhör hölls först två år senare, i oktober i år – och då var det inte bara filerna polisen ville prata med mannen om.

Grova chattmeddelanden

I en telefon som beslagtagits och analyserats under utredningen har man hittat chattar med åtminstone två andra personer där övergrepp mot barn diskuterades friskt.

”Hope you are okay to see 15 year old girls I send” skriver 38-åringen till en annan man i ett Snapchatmeddelande, som sedan följs av ”that is XX, 15 years old. She is D-cup bra size, hope you like her big ass”.

När polisen i förhöret undrar om det är 38-åringen som skrivit det får hon ett tvekande svar:

– Jag kan inte komma ihåg hundraprocentigt eftersom jag ju även har fått min Snapchat kapad någon gång.

Polisen fortsätter att konfrontera mannen med meddelanden som skickat från hans telefon och det ena meddelandet är grövre än det andra.

”I love wanking to slutty 16+, it’s wrong but nice”, skriver en annan man till 38-åringen varpå han svarar ”yes I know it’s wrong but I like it too...”

– Jag vet inte varför jag skriver så för jag har ju som sagt mått väldigt dåligt, kontrar han när han får det uppläst för sig.

”Blivit fel”

Åldern på barnen som diskuteras i chatten blir mindre och mindre – snart är de två chattande männen nere på 8-åringar i sina våldtäktsfantasier. I en chatt med en annan man spekulerar 38-åringen också kring hur han skulle våldta sina egna döttrar – och deras framtida döttrar.

Om mannen faktiskt har egna döttrar eller inte framgår inte i förhören, men han hävdar själv att han bara kommit i kontakt med ungdomar genom idrott. Han vill också understryka att han egentligen inte alls känner en sexuell dragning till barn.

– En har mått väldigt dåligt och det tror jag att tankebanorna har blivit fel när en skriver, säger han i förhör.