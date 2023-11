Patrik Werner om nya tränarkonstellationen och spelaren man kommer sälja

15 spelare har kontrakt – två av dem ska säljas och en helt ny ledarstab runt William Lundin ska byggas.

Sportchefen Patrik Werner:

– Vi måste ha rätt förutsättningar för att vara ett topplag i Superettan.

Det var inte 10-15 namn som Degerforsbossen hade på sin bruttolista när han inledde arbetet med att hitta A-lagets nya huvudtränare.

Det handlade i stället om två namn, varav det ena försvann ganska snabbt.

Kvar stod sedan en 31-årig William Lundin, som hade kontrakt med IFK Göteborg, men som köps loss.

– När vi började kolla på en profil så letade främst bland assisterande tränare i allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan. När kontakten togs med William kändes det som en perfekt match. Han har dels varit i klubbar där han jobbat med lite sämre förutsättningar och nu senast fått känna på storklubbslivet, säger Werner och fortsätter prata gott om Gävlekillen som även fick leda Blåvitt som delad huvudtränare i elva matcher.

– Han är en ung och hungrig kille som ännu kanske inte slagit igenom, men som vi är säkra på kommer göra ett bra jobb här.

Ett ganska anonymt namn för den breda fotbollspubliken?

– Ja... Det har varit lite lurigt att höra sig för hos Göteborg och få referenser med tanke på att han suttit på ett avtal, men jag har pratat med många kunniga runt om i Sverige som bara hade bra saker att säga om honom.

Patrik Werner. Foto: HP Skoglund

William Lundin blir dock inte den enda förändringen på Degerfors tränarbänk kommande säsong.

För in ska även en ny assisterande tränare, målvaktstränare och fystränare.

– Vi har en pott pengar som vi ska portionera ut och den diskussionen har vi haft. Vi måste ha rätt förutsättningar för ledarstaben så de inte sliter ut sig. Man måste känna att man täcker de områden som är och i dialog med William har vi kommit fram till att detta är den bästa lösningen.

– Det pratades även om att ha en kombinerad assisterande tränare och fysio, men vi tror inte det är den bästa vägen att gå. Vi kommer gå på en assisterande och en fysansvarig, vi har inte råd med en på heltid.

Får nya roller

Maria Busk Madland, som var målvaktstränare förra säsongen, kommer inte att bli kvar i ledarstaben i samma roll 2024.

Dock är Degerfors intresserade av att behålla profilen inom klubben.

– Hon har haft en kombinerad tjänst med fotbollsgymnasiet (NIU), akademien och A-laget. Nu är diskussionen att hon ska kombinera gymnasiet och A-laget, men inte på kvällstid. Vi får helt enkelt se vart det tar vägen, men hon är omtyckt av alla och duktig så vi vill gärna ha henne kvar.

Maria Busk Madland lämnar sitt uppdrag som målvaktstränare för A-laget. Foto: Kajsa Juslin

En annan som fick lämna sin post på tränarbänken var Tobias Solberg, som tillsammans med Andreas Holmberg haft huvudtränaransvaret de fem senaste åren.

Solberg är klar som huvudtränare för klubbens P19-lag och ansvarig för NIU.

– Det är såklart jätteviktigt. ”Tobbe” är en ikon och har svårt att slita sig från Degerfors samtidigt som vi har svårt att klippa banden. Jättepositivt att ha en så pass meriterad tränare i akademien.

Roger Werner lär även han bli kvar i bruksklubben i en ny roll.

– Inget är klart. Han har en tillsvidareanställning så det kan bli en roll i antingen akademien eller A-laget, säger Patrik Werner om sin bror.

”Räknar med att han säljs”

Spelartruppen då.

Degerfors sålde nyligen Jonas Olsson till GIF Sundsvall och har sedan tidigare avslutat samarbetet med Gustav Granath, Joe Gyau, Christos Gravius och Damjan Pavlovic.

Werner räknar även med att man kommer sälja interna skyttekungen Diego Campos.

– Det har inte kommit in något bud ännu men vi räknar med att han lämnar. Sen har vi ingen ambition att sälja fem-sex spelare utan det blir i så fall Campos, plus en till. Dock är det inget måste, men ska vi spara pengar är det bra om det kommer in lite stålar till verksamheten också.

Tobias Solberg blir kvar i Degerfors IF. Foto: FREDRIK KARLSSON

Ni sitter rätt så bra till om man kollar på alla som har kontrakt?

– Absolut. Det är inte många lag i Superettan som ligger före oss i det arbetet. Nu handlar det om att ge William och övriga tränare rätt förutsättningar för att vara med i toppen och ta oss tillbaka till allsvenskan.

Frågan är då vilken målvaktsduo som ska leda Degerfors till en ny topplacering i Superettan.

Efter att Jonas Olssons sålts finns nu bara junioren Filip Järlesand, som var utlånad till Skövde AIK i höstas, under kontrakt.

Är han tilltänkt som andramålvakt nästa säsong?

– Vi får se. Vi räknar med att han kommer hit och tränar och sen får William bilda sig egen uppfattning om han är en av två målvakter eller om vi ska värva två till och Filip får vara tredje.

Degerfors är inställda på att sälja Diego Campos. Foto: FREDRIK KARLSSON

Är Sondre Rossbach fortfarande aktuell?

– Varken vi eller han har stängt dörren. Jag vet att Sondre vill spela på en så hög nivå som möjligt och gärna vill se vad som finns därute. För vår del är det ingen panik, men vi kommer inte sitta och vänta.

Vad gäller framåt i banan vill Patrik Werner ha in en spelare från varje lagdel.

– Jag och William kommer sätta oss ner strax och prata hur vi ska spela exakt. Vi har en del som kan spela på olika positioner sen kommer vi nog lyfta upp en del från akademien.