Gerd på stor Sverigeturné med nya albumet

Den värmländska popartisten Gerd åker på stor Sverigeturné nästa år. Bland annat uppträder hon på Scalateatern i Karlstad.

Nyligen mottog Gerd, eller Elin Lundgren som det står i passet, Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne. Hon är sedan tidigare prisad nationellt, med utmärkelsen Framtidens artist vid den senaste P3 Guldgalan.

Den 1 mars släpps Gerds första fullängdsalbum ”Meet me in the blue” och en dryg månad senare inleder hon en lång Sverigeturné i Malmö. Den 18 april står hon på Scalateaterns scen i Karlstad.