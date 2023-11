Magdalena Andersson borde ta en titt på Nederländerna och framgångarna för Geert Wilders där, innan hon så glatt styr in Socialdemokraterna på ett politiskt spår där man tror att en tävling med Moderaterna om vem som är mest invandringskritisk kommer att vinna väljare.

Det är inte fullt en vecka sedan högerextrema Jimmie Åkesson-kopian Geert Wilders parti vann valet i Nederländerna. Och även om du nu inte är överdrivet intresserad av utländsk politik, bör du inte missa den kärnfulla analysen av valrörelsen och valresultatet beskrivet av är Cas Mudde, en professor vid norska Center for research on Extremism, i The Guardian häromdagen.

Den korta sammanfattningen: Väljer politikerna att i decennier att prioritera att tillgodose högerextrema väljares krav, kommer det bara att få ett högerextremt parti att växa.

Högerextrema Geert Wilders parti vann valet i Nederländerna. Så går det när alla partier spelar med när extremhögern gör ”problemet” med invandringen till valets viktigaste fråga. Foto: Peter Dejong

I ett par korta meningar: ”Om du får valet att handla om extremhögerns frågor, särskilt ’problemet’ med invandring, vinner extremhögern.”

”Om du får valet att handla om extremhögerns lämplighet att regera, vinner extremhögern.”

Cas Mudde hade kunnat ändra några person- och partinamn och publiceras samma text som analys av svensk politik. Att alla partier redan vet att det är så här, verkar nämligen inte spela nån roll.

Moderaterna har det senaste året omstrukturerat hela sitt politiska väsen till att handla om invandring med det enda resultatet att de krymper och Sverigedemokraterna växer.

Men inte ens då lär sig Socialdemokraterna.

Vad vill Socialdemokraterna egentligen? Många har länge undrat. Tystnaden från det största riksdagspartiet har varit slående samtidigt som regeringspartierna gjort utspel på utspel hela året baserat på vad Sverigedemokraterna fått införhandlat i Tidöavtalet – och som tack för det bara tappat fler och fler väljare.

Kanske har tystnaden från S handlat om att de fått dela de från regeringspartierna flyende väljarna med SD?

Socialdemokraterna är trots allt det enda partiet i vänsterblocket som kan bredda sitt ”upptagningsområde” av väljare från mitten in på högersidan. Det är inte oviktigt. Tar partiet bara väljare från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern ökar inte väljarstödet på totalen. Då blir det inget maktskifte. Väljare som valde något av partierna som ingår i regeringsunderlaget i förra valet måste välja S nästa val för att återföra Magdalena Andersson till makten.

Kanske har strategin till en början varit att låta regeringen hållas. Låta dem gräva en egen grop att falla ned i och göra sig impopulära bland de egna väljarna när de misslyckas leverera på vallöften. Det funkar ju ett tag. Men det funkar inte fram till valet. Och många väljare har börjat undra: vad är det för alternativ Socialdemokraterna erbjuder?

Och här blottar nu svensk politiks största parti, statsbärarna, att de så fundamentalt misslyckats fatta grundläggande politisk strategi. För nu växlar de upp invandringskritiken i en ny rapport.

Inte första gången förstås, ingen har glömt hur Magdalena Andersson stolt förkunnade hur det minsann var Socialdemokraterna som låg bakom det ”paradigmskifte” inom migrationspolitiken som Moderaterna under året försökte skryta om.

Men nu ska alla spår av stolthet över en generös svensk asylpolitik slängas under bussen.

Hopplöst förutsägbart? Absolut.

Strategiskt vansinnigt? Tveklöst.

Moraliskt ruttet? Amen.

Magdalena Anderssons pressekreterare delar i sociala medier en länk till en artikel i Aftonbladet om Socialdemokraternas nya ”självkritiska” rapport om invandringspolitik. ”Kristersson har i hela sitt liv drivit frågan om fri invandring, 2010 röstade han fram den liberalaste mig.pol någonsin. S som alltid stått för en reglerad invandring, borde protesterat tydligare då. 2015 genomförde vi ett systemskifte för en stram mig.pol”, skriver pressekreteraren i en kommentar till länken.

Socialdemokraternas Magdalena Andersson försöker attackera Ulf Kristersson för att vara för migrationsvänlig. Foto: Christine Olsson/TT

Socialdemokraterna ska nu alltså attackera Moderaternas allt tuffare migrationspolitik från höger? Socialdemokraterna ska nu dessutom driva tesen att det generösa flyktingmottagandet i Sverige under främst 2015 är något att skämmas över – inte att vara stolta över.

Visst finns det problem med migrationspolitiken och visst var flyktingvågen en ansträngning på alldeles för många kommuner. Men glöm inte att det enskilt största problemet är och har varit alla de rika, högerstyrda kommunerna som i långt mer än ett decennium kunnat välja att inte ta sin beskärda andel av flyktingmottagningen och att deras partikamrater i riksdag och regering låtit dem komma undan med det – och låtit fattigare landsbygdskommuner dra ett orimligt lass.

Alla de fantastiska frivilliginsatser som gjordes 2015 och framåt, inte sällan med stöd av socialdemokratiska gräsrötter runt om i hela landet som inte bara samlade in kläder och barnvagnar och annat viktigt till de många asylsökarna som bussades runt i landet, utan som också engagerade sig för en social gemenskap och för snabba insatser för språkundervisning långt innan SFI var aktuellt, är tydligen inget vi ska vara stolta över som parti eller nation längre.

Att Moderaterna vänt ryggen mot Fredrik Reinfeldts tal om ”öppna hjärtan” är en sak – att Socialdemokraterna i dag vänder ryggen mot allt gott för att i stället i en rapport slå fast att man i decennier ”misslyckats med invandringspolitiken” är rent moraliskt bankrutt.

Att man sen helt uppenbarligen gör det för att nån på partihögkvarteret dessutom på riktigt tror att det är rätt strategi för att vinna väljarnas förtroende, ja det borde räcka att snegla på det nederländska valet för att fatta hur dumt det är.