Udda julkombon till Karlstad: ”De är verkligen proffs på att åka turnébuss”

Linnea Henriksson har lyckats med konststycket att få en modern hit inom den annars svårt traditionsbundna julmusikgenren. Men den förbjudna tanke hon leker med i "Fira jul med mig" skulle hon aldrig våga realisera.

– Familjen skulle bli så arg...

"Fira jul med mig" har sedan den släpptes 2019 slagit sig in bland de svenska jullåtar som spelas allra flitigast på radio. Triads "Tänd ett ljus" och Adolphson & Falks "Mer jul" går det kanske inte att göra så mycket åt så här års, men det faktum att Henriksson knuffat ner "Julen är här" säger någonting.

– Det är häftigt att den får vara med bland giganterna, att den tycks ha fått fäste. Det kanske var fler än jag som önskade få ner julkraven litegrann? Den kanske blev relaterbar på så vis?

Linnea Henrikssons stora hit ”Fira jul med mig” är i grund och botten en poplåt med sällsynt stark refräng. ”Jag behövde bara sätta en liten bjällra på den. Du kan nästan göra ’Sommartider’ till en jullåt, bara genom att dra in en bjällra. Den har en förrädisk kraft.” Foto: Eva Edsjö

I refrängen föreställer sig Linnea Henriksson en jul "utan gamla vanor" och överväger – gud förbjude – att köpa "något som är färdigt" till julbordet. En konflikt anas, möjligen rotad i alla förväntningar som hör högtiden till. Förväntningar som kan kännas som krav.

– När jag skrev mina egna jullåtar så kändes det spännande och även viktigt att försöka få in ett lite annat perspektiv än det vanliga. Julen är inte bara magisk och skimrande utan rätt mycket annat också. I just "Fira jul med mig" leker jag lite med tanken att bara skita i allt och fira själv i stället. Men det skulle jag aldrig våga på riktigt. Familjen skulle bli så arg, ha ha.

Fast helt ensam är du inte i låten, det är någon kärlek med där också?

– Jo, precis. Men det skulle ju vara ännu värre, om jag knycker min lilla familj och har dem för mig själv. Det kan ju vara en lite frestande tanke ibland, när man tittar på tågpriserna och hur man ska få ihop allt. Att ge sig själv en lite enklare jul.

Många tycks prata om det, ändå blir det rekordmånga julklappar?

– Jag vet! I min familj har vi faktiskt börjat med en sådan där hemlig jultomte, där man bara tilldelas en person som man ska ge något. Julklappsspelet är ju bra också, där man sätter sig ner och tävlar om paketen. För lite dålig stämning ska det alltid vara vid jul.

”Att ha en kvartett med sig som har sjungit tillsammans i över 30 år, det är en lyx”, säger Linnea Henriksson om turnén med Arvingarna. Foto: Peter Knutson

”Kan rymma allt”

En och annan höjde kanske på ögonbrynen när det stod klart att den jazzfostrade popstjärnan Linnea Henriksson skulle julturnera med den förvisso poporienterade dansbandsinstitutionen Arvingarna. Den gemensamma showen "Christmas night" landar på Karlstad CCC den 6 december.

En lite udda kombo är det?

– Kanske, men det är roligt när folk inte riktigt vet vad de ska ha för förväntningar. Det ger oss ett stort spelrum. Julmusiken är så fantastisk på så vis att den egentligen inte går att sortera in under en och samma genre. Den kan ju rymma allt. Det gör att vi dels kan utgå från våra egna jullåtar, men också göra väldigt mycket tillsammans. De har exempelvis lite rockabillynummer där jag har hittat en fin väg in. Och att ha en kvartett med sig som har sjungit tillsammans i över 30 år, det är en lyx när man gör lite jazzigare grejer.

Linnea Henriksson var bara sex år när Arvingarna fick sitt stora genombrott med "Eloise" i Melodifestivalen. Ändå minns hon det tydligt.

– Det är en favoritlåt. De där stämmorna som de nästan har patenterat ... ja, allt fanns där.

Räcker inte med röd slips

Men några hits utanför julkatalogen är det inte tal om under "Christmas night".

– Bjuder man in till julkonsert, då ska det vara en julkonsert och inte något tillfälle att göra sin senaste hit. Känslan är annars att det har funnits en del julturnéer där man mest satt jul i titeln och tagit på sig en röd slips, bara för att kunna få gig i december. Nej, jag gillar när det är jul hela vägen, för det finns så otroligt många bra jullåtar.

Hittills har sällskapet hunnit med ett antal konserter i Norrland.

– Arvingarna är verkligen proffs på att åka turnébuss, säger Linnea Henriksson med ett skratt.

– Det är nästan så att jag går bakom och antecknar. "Aha, de har innetofflor. Det ska man tydligen ha." Och mycket riktigt så är det svinkallt på golvet i bussen.

– Jag är nog den på turnén som står ut längst med deras Göteborgsskämt också.

Är Casper vassast där?

– Alltså, när han börjar prata är det bara en tidsfråga innan skämtet kommer. Men Tommy levererade också väldigt bra i bussen senast, så de sitter nog inne på guld allihop. De kan väl inte dra skämten för varandra längre utan får passa på när vi svältfödda kommer.