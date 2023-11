Politikern som hörs mest – mer än nio timmars talartid: ”En strategi vi har”

Under de senaste tre åren är Peter Sörensen (KPL) den politiker som har hörts mest under Karlstad kommuns fullmäktigemöten.

Totalt handlar det om över nio och en halv timme i talarstolen.

– Det är en strategi som vi har, säger han

Värmlands Folkblad har gått igenom talartiderna i kommunens fullmäktigemöten under de senaste tre åren, från de infekterade Mumindebatterna 2021, till förra årets valdebatter och in i årets möten med en ny styrande majoritet. Under dessa tre år handlar det om drygt 75 timmar av diskussioner under totalt 32 möten.

Mest talartid har Karlstadpartiets Peter Sörensen, som totalt har stått nio timmar och 38 minuter i talarstolen. Framförallt var han en flitig talare under 2021, då frågan om ett Muminland på Skutberget fortfarande var en het potatis och Peter Sörensen spenderade närmare fem timmar i talarstolen.

Peter Sörensen (KPL), är den som hörts mest i fullmäktige de senaste åren. Foto: Helena Karlsson

– Att vi talar mycket beror på att vi har haft det som strategi. Vi måste ta chansen att snacka i de här forumen, för vi sitter inte i några nämnder där vi kan prata fritt hur länge vi vill, utan det här är vår chans att höras, säger Peter Sörensen, som ser talartiden i fullmäktige som ett tecken på sund aktivitet.

– Inte minst för småpartier som oss. Det här är vår chans att påverka och varför skulle man rösta på någon som inte alls hörs i debatten, säger han.

Fakta Så mycket har det talats i fullmäktige de senaste åren 2021 31 timmar, 22 minuter och 15 sekunder . Totalt var 60 talare uppe i talarstolen under året. Varje talare talade i snitt i 32 minuter Mest talartid hade Peter Sörensen (KPL), med 4 timmar och 54 minuter. Kortast talartid hade Lena Monsén (SD) med 18 sekunder. 2022 21 timmar, 13 minuter och 33 sekunder. 54 talare var uppe i talarstolen och de talade i snitt 24 minuter per person. Mest talartid hade Peter Sörensen (KPL) med 2 timmar och 35 minuter. Kortast talartid hade Sara Kihlström (KD) med tre sekunder. 2023 22 timmar, 47 minuter och 53 sekunder. 50 talare talade inför fullmäktige och snittet landade på 28 minuter per talare. Mest talartid hade Linda Larsson (S) med två timmar och åtta minuter. Kortast talartid hade Lars Karlsson (MP) med tre sekunder.

För väljarnas skull

Som klar tvåa på maratonlistan placerar sig Linda Larsson (S), som har pratat i strax över åtta timmar totalt under de här tre åren. Hittills i år har hon pratat i strax över tre timmar, vilket innebär att hon är den som har talat mest under det senaste året.

– Dels tror jag att det har att göra med att jag är partiets förstanamn och att jag i år har varit kommunstyrelsens ordförande, vilket gör att jag varit föredragande i många stora frågor, och dels att jag tidigare år var oppositionens företrädare, säger Linda Larsson, som dock inte sticker under stol med att hon trivs i talarstolen.

Linda Larsson (S) är inget obekant ansikte i talarstolen. Foto: Joachim Lagercrantz

– Jag är väldigt engagerad i det jag gör och jag vill göra någonting vettigt av det mandat som jag har fått av väljarna. Jag tror att de förväntar sig att jag för fram mina åsikter när jag får tillfälle, säger hon.

Efter Peter Sörensen och Linda Larsson är hoppet ganska långt ned till den tredje flitigaste talaren. Det är Liberalernas Niklas Wikström, som har spenderat närmare fem timmar totalt i talarstolen under de senaste tre åren, varav knappt två timmar under det senaste året.

Tufft debattklimat

Det som är lite speciellt med Liberalerna är att Niklas Wikström i stort sett är den enda personen i sitt eget parti som har talat under ett fullmäktigemöte under de senaste tre åren. Undantaget är att Bengt Kihlström, som under förra mandatperioden var ersättare i fullmäktige för Liberalerna, under 2022 gjorde ett framträdande på 35 sekunder.

Partikollegan Sara Gunnarsson har till exempel inte talat alls i fullmäktige under de senaste tre åren, trots att hon nu är inne på sin andra mandatperiod.

– Det är inte så konstigt, vi har haft den uppdelningen att Niklas som är gruppledare talar för gruppen, men sedan kan jag också säga på det personliga planet att jag inte alltid tycker att samtalsklimatet är så positivt och trevligt. Jag tror att det gör att många drar sig för tala i fullmäktige, säger hon.

Sara Gunnarsson (L) tycker att debattklimatet i fullmäktige i Karlstad är bedrövligt. Foto: Tommy Andersson

Sara Gunnarsson sitter även i regionfullmäktige och där är debattklimatet bättre, menar hon.

– Det kan vara heta debatter där också, men där tycker jag att vi respekterar varandra på ett annat vis. I kommunen har debattklimatet bara blivit sämre och det måste förändras på något vis.

Fakta Så mycket har partierna talat under 2023 S: 5,53 h (15 talare) SD: 4,17 h (6 talare) M: 2,35 h(9 talare) MP: 2,16 h (4 talare) KPL:2,10 h (2 talare) V: 1,54 h (5 talare) L: 1,50 h (1 talare) C: 1,04 h (5 talare) KD: 44 min (3 talare)

S flitigaste talarna

Ser man till de politiska partierna så är det Socialdemokraterna som under det senaste året har varit flitigast när det gäller att tala inför fullmäktige. Totalt 15 talare har spenderat nästan sex timmar i talarstolen, medan Sverigedemokraterna är näst mest frekventa talare, med drygt fyra timmar fördelat på sex talare.

Robin Lennartsson (SD) tycker att det ska vara högt i tak i fullmäktige. Foto: Helena Karlsson

Där är det Robin Lennartsson (SD) som hörts mest under det senaste året.

– Politik handlar om att torgföra sina åsikter, det är ett mandat som vi har fått av våra väljare, och då är det en chans som jag tänker ta. Fullmäktige är ju också det enda publika forumet vi har att berätta om våra åsikter, säger han.

Tycker du att det är ett hårt debattklimat i Karlstad?

– Det kan det vara, sedan tycker kanske jag att det också ska vara högt i tak. Ger man sig in i politiken så får man vara beredd på både ris och ros, och som Sverigedemokrat får man sin beskärda del av ris kan jag säga.

Kortast talartid av alla fullmäktigeledamöter under de senaste tre åren har Lars Karlsson, ersättare i Miljöpartiet, som enligt statistiken talade i tre sekunder vid ett möte tidigare i år. När VF kontaktar honom om vad det kan ha varit för ett kortfattat inlägg så visar det sig att han inte alls har stått i talarstolen.

– Så det måste ha registrerats felaktigt. Men jag ser fram emot att få chansen att komma upp i stolen i framtiden, och då prata längre än tre sekunder, säger han.