Efter knäskadorna – förre nyckelbacken åter i träning med KIBF: ”SSL en dröm”

Korsbandsskada på Emil Saverstam – befarad på Daniel Svensson.

Två tunga avbräck för Karlstad IBF som på måndagen har förre nyckelbacken Jonas Linder i träning.

– SSL är en dröm. Men jag vet att jag inte kan spela hela säsongen, säger 24-åringen.

Jonas Linder, fostrad i Skoghalls IBK men i Karlstad IBF från 2017, var en av lagets absolut viktigaste när SSL-avancemanget säkrades i våras.

Många räknade in honom som en given bricka i SSL-bygget, men besked dröjde och till slut meddelades att Linder valt att lägga innebandysatsningen på is.

Men efter att KIBF nu åkt på två tunga skador under säsongens första tredjedel kan VF-sporten nu avslöja att Jonas Linder finns med på måndagskvällens träning.

– Jasså, det har inte jag hört något om, skrattar Linder med måndagens sämsta pokerface.

De fortsätter att försöka tjata på dig?

– Ja, det har varit återkommande. Eller tjata och tjata. Jag har varit ärlig mot dem, sagt hur jag har det och hur jag haft det.

”Vill inte va en sån”

Ett nytt jobb på Moelven i Karlskoga ger mindre ledig tid och flexibilitet.

– Jag kommer inte ha den tiden som SSL förtjänar. Jag kommer inte kunna vara med hela säsongen för i februari ska jag iväg och jobba utomlands precis vid slutspurten, säger Linder och fortsätter:

– Nu är jag väl fortfarande ung, men jag ser hellre att de yngre killarna som kan träna och verkligen vara med i laget får göra sin grej och utvecklas. För det har varit helt tvärt om förr där vissa kommit och gått som de vill – men jag vill inte vara en sån.

Med det sagt: Dörren till Karlstad IBF är inte helt stängd.

– Jag har sagt till dem att jag absolut kan komma och träna. Hjälpa dem på det sättet speciellt nu när det är lite skador.

Träna lite och vara en backup?

– Absolut! Sen har jag inte tränat på samma sätt som de andra killarna gjort. Det är klart jag har klubba och boll i ryggmärgen, men jag ska orka spela en match också. Den lilla detaljen.

– Och det vet jag det finns andra killar i laget som orkar – och kan. Men jag kan absolut hjälpa till på träning, så får vi se vart det leder.

Värmlänningen medger:

– Det är klart jag saknar innebandyn. Det har alltid varit en barndomsdröm att spela i SSL. Karlstad hade precis åkt ur när jag kom. Så det har alltid varit min dröm, så att inte vara med nu är tråkigt såklart. Men anledningen är som sagt en blandning mellan privata grejer och jobb – jag älskar att spela innebandy men mitt välmående kom först.

Mötte brandmän

En träning har han gjort tidigare i höst – och erbjudandena från lag längre ner i seriesystemet har varit flera. Jonas Linder har sagt nej till allt förutom när jobbet skulle spela företagscup i Hammarö Arena.

– Det var lagom nivå, skrattar han.

Från SSL-kval och dit – hur bra gick det?

– Jag gjorde väl ett mål i alla fall. Vi kom tvåa, brandmännen som vann var jäkligt duktiga. De spelar nog en del innebandy på jobbet tror jag. Men det var kul, ler Linder.

Återstår att se om Karlstad IBF även de lyckas locka ut Jonas Linder på plan.