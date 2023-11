Efter rekord och genombrott – så ska Larsson nå OS i Paris: ”Det är tuffa krav”

Semifinal på VM – snabbaste svensk genom alla tider.

Efter sommarens stora genombrott tar Henrik Larsson sats mot ett 2024 där han hoppas på tre internationella mästerskap.

OS i Paris ska bli pricken över i – men vägen dit är krokig och klurig.

– Jag siktar bara på att springa 9,99. Då är det löst, ler sprinterstjärnan.

År för år blev han bättre och bättre, Henrik Larsson på paraddistansen 100 meter.

2015: 10,72 som årsbästa.

2016: 10,51.

2017: 10,31 – och hela 10,21 i för mycket medvind.

2018: 10,22 – och 10,14 i för stark medvind.

2019: 10,20.

Där och då kändes det som att det var en tidsfråga innan IF Göta-sprintern skulle radera ut Peter Karlssons svenska rekord. Men det blev ett hack i skivan.

2020: 10,37.

2021: 10,29.

2022: 10,27.

När Henrik Larsson gick in i säsongen 2023 var det som 24-åring med ett personligt rekord som plötsligt hade hela fyra år på nacken – och i efterhand medger sprinterstjärnan att han hade börjat skapa en frustration.

– De där åren med alla småskador jag haft... Det var precis för ett år sedan jag äntligen fick den kontinuerliga träningen som jag saknat. Just där och då visste jag inte hur mycket det skulle ge, vad det skulle innebära på tävlingssäsongen, säger Larsson.

– Nu sitter jag här ett år senare och har hela året kunnat träna på nästan helt utan bekymmer. Några veckor där i somras där jag fick en känning, men jag kom tillbaka till SM och satte svenskt rekord.

”Ger en morot”

För andra gången – på två månader. Redan i juni i Åbo raderade han ut Peter Karlssons 27 år gamla 100-metersrekord med 10,17 – på SM i slutet av juli i Söderhamn putsades den tiden till 10,13.

När du väl slog det, hur många procents glädje och hur många procents lättnad var det?

– Haha, det var nästan 50/50. 100-metersrekordet kändes det ganska förväntat att jag skulle slå. Men det är en sak att ha kapacitet – det är en annan sak att verkligen göra det. Riktigt kul såklart att få bygga vidare från inomhussäsongen och att ta rekordet redan i min andra tävling. Jag sprang ju 10,09 redan i premiären i 0,4 sekundmeter i för mycket medvind.

Bygget av Eva Lisa Holtz Arena har inneburit helt andra förutsättningar för Henrik Larsson som nu kan träna året runt på en 100-metersbana – i Våxnäshallen gick det maximalt att springa 60 meter i full fart rakt fram. Foto: HP Skoglund

Men medvind genomförde Larsson sommaren 2023 med – där semifinalsplatsen på VM var ett kvitto på att han nu även kan hävda sig i världseliten och det som förste svensk sedan 30-talet.

– Extremt kul och väldigt bra. Springa semifinal var det som var mitt mål. Att vara topp åtta i världen och få springa final är absolut görbart – men kanske inte i år. Jag fick springa två av tre möjliga lopp, det är ändå bra. Det ger en morot att veta att det kanske inte är så här nära, säger Larsson och måttar två centimeter mellan fingrarna.

– Men att springa en final är inte heller så här långt bort, säger han och måttar upp en meter med armarna.

Träningen i höst, hur har den gått?

– Den har gått enligt plan. Jag har kunnat träna på för det mesta. Bara lite bekymmer med benhinnorna, men det har jag haft varje höst i tio år när jag går från den snabba, tävlingsförberedande träningen till mer volymträning. Den sliter på ett annat sätt.

Henrik Larsson har en stark träningsperiod bakom sig. Foto: HP Skoglund

Du är ingen långdistanslöpare med andra ord?

– Verkligen inte! Men utöver det har det känts bra. Tiderna jag springer på träning – de få gånger vi kör sprint – då går det väldigt fort. Lovande.

Om jag säger OS i Paris i augusti, vad säger du då?

– Väldigt roligt! Jag är väldigt inspirerad och motiverad till att ta mig dit. Det är tuffa krav som gäller men om jag får samma uppbyggnad, samma inomhussäsong och samma uppbyggnad i vår som jag haft nu tror jag definitivt det kan gå vägen – relativt smidigt, säger Larsson.

Vägen till Paris

Men som han själv är inne på: Kraven är höga – och vägen dit krokig.

Först och främst måste Henrik Larsson klara de internationella kraven. Där krävs endera att klara kvalgränsen, satt till 10,0, där 18 platser delas ut.

Men dessutom ges 38 sprinters chansen att kvala in till OS via rankinglistan ”Road to Paris”.

Där räknas max tre sprinters per land – maxgränsen på OS – och räknar man bort de 18 på tidskvalplatserna ligger värmlänningen på 19:e plats på listan bland de övriga där det alltså räcker att vara topp 38 för att klara det internationella förbundets krav.

– Där ser det verkligen bra ut. Men SOK kör ju sitt race.

Henrik Larsson har flera olika parametrar att förhålla sig till i jakten på en OS-biljett. Foto: HP Skoglund

Ja, för Henrik Larsson har ett hinder till att klättra över: Svenska Olympiska Kommitténs krav.

Tre vägar finns:

1) Att ha topp 12-kapacitet och klara den svenska nomineringsgränsen, satt till 9,99, under kvalperioden som är 1 juni 2023 – 30 juni 2024.

– Väldigt hårda krav. Samtidigt vill jag, om jag kvalar in till ett OS, veta att jag där kan gå långt. Att jag kan nå en final. Nu har de visserligen gått ner mot topp 8-krav till topp 12 men det är så ohyggligt jämnt där i toppen, säger Larsson.

2) Att ha topp 12-kapacitet och göra flera resultat inom den godkända nomineringsnivån, satt till 10,0 till 10,12.

– Gör man resultat inom nomineringsnivån flera gånger, men inte lyckas ta sig under kvalgränsen så kan man ändå bli nominerad. Sedan gör SOK en helhetsbedömning innan de tar ut truppen. Nomineringsspannet ger en extra möjlighet för aktiva att bli nominerade för uttagning, sa förbundskapten Kajsa Bergqvist i ett pressmeddelande nyligen.

Men det finns en ytterligare väg in.

3) Att bli uttagen på det så kallade framtidskriteriet där SOK anser att man har möjlighet att vara med och slåss om topplaceringar på nästkommande OS, alltså 2028.

– Jag hoppas att vi har flera aktiva som kommer att bli uttagna på framtidskriteriet eftersom vi har en fantastisk ny generation på väg upp, säger Kajsa Bergqvist.

Mamma Maria är den som tränar Henrik Larsson... Foto: HP Skoglund

...tillsammans med pappa Roger. Foto: HP Skoglund

Henrik Larsson:

– Jag kommer vara 24 på själva OS, fyller 25 senare samma höst. Och på pappret på OS 2028, då jag är 28,5 år, är jag nog som bäst. Så kanske att jag kan bli uttagen på att de ser att jag kan prestera ännu bättre då.

Men Henrik Larsson har ingen avsikt att låta det gå dit.

Han tänker ta den rakaste vägen till Paris.

– Jag siktar bara på att springa 9,99. Då är det löst, ler han.

Tror på under tio sekunder

Och den potentialen känner han finns i kroppen.

– Jag sprang 10,13 på SM i 0,9 i medvind. Men jag sprang 10,17 i 0,1 i vind och på VM sprang jag i helt vindstilla på 10,16. Och man brukar säga att en sekundmeter ger ungefär 8-10 hundradelar.

Med optimal godkänd medvind ser Larsson hur alla de tre topptiderna faktiskt kunde varit nere mot den magiska tiosekundersgränsen.

– På pappret kunde jag varit nere runt 10,00. Sen är det mycket att begära att man ska få det så perfekt, att kroppen är i toppform och att vinden är helt perfekt. Men bara att jag hade kapaciteten... Kan jag springa 7-8 hundradelar snabbare själv och göra det i mer gynnsamma förhållanden – då tror jag verkligen att det ska kunna bära vägen.

Henrik Larsson menar att Våxnäshallen de sista åren blev ”deprimerande” och att flytten till ELH betytt mycket. Foto: HP Skoglund

Men sommaren 2024 är ett speciellt tävlingsår. För redan i 7-12 juni är det Europamästerskapen i Rom.

– Väldigt speciellt med ett så tidigt mästerskap. Ett väldigt bra tillfälle att i bra motstånd, och förhoppningsvis bra förhållanden, slå till där. Ha OS-kvalet ur vägen för att därefter kunna ladda och fokusera.

En sommar med två formtoppar planerar 24-åringen för.

– För att ta mig till OS kommer jag behöva toppa mig. Sen behöver man träna ner sig och ladda för en andra formtopp. Hade kvalgränsen varit 10,08 kanske jag inte behövt superultraformen utan kunnat spara den – men det är som det är. Jag får försöka lösa två formtoppar, och det borde gå.

Då blir årspremiären

Han pratar om att börja utomhussäsongen tidigare än vanligt.

– I somras hade jag första i slutet av maj. Nu får jag dra igång tidigare. Men något exakt har vi inte planerat än.

Klar är däremot planen för inomhussäsongen där Henrik Larsson kommer bege sig ner i Europa.

– Premiären blir i Dortmund 20 januari där jag fått klartecken. Sen har vi kollat med två andra tävlingar ute i Europa där jag tror jag ska komma in. På 60 meter har jag både bra personbästa och en EM-medalj.

Fler anledningar till Göta att hylla honom är Henrik Larssons mål 2024. Foto: HP Skoglund

Därefter SM och det som förhoppningsvis blir det första av tre internationella mästerskap: Inomhus-VM i Glasgow 1-3 mars

– Jag är redan inkvalad där jag sprungit under kvalgränsen 6,58 tre gånger i fjol.

Nu krävs eventuellt bara från Henrik Larsson att visa att han även i vinter är på den nivån för att bli uttagen av Kajsa Bergqvist.

– Skulle jag springa 6,60 nu tror jag de tar med mig. Men jag är inte orolig, jag ser det som att jag är inkvalad. För jag har tänkt att springa ännu snabbare än 6,53.

Ett häftigt år du har framför dig med potentiellt tre stora internationella mästerskap?

– Verkligen! Extremt kul. Mästerskap är utan tvekan det roligaste och de bästa tävlingarna att vara med på. Att då kunna få tre på samma år är få förunnat, jag får passa på att göra det bästa av året som kommer.