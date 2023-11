Då släpps biljetterna till de populära luciakonserterna

Vill du bevittna de traditionella luciakonserterna i Karlstads domkyrka?

Då gäller det att vara på hugget med telefonen när biljetterna släpps måndagen den 4 december.

Efter pandemiuppehåll 2020 och 2021 gjorde luciakonserterna i domkyrkan comeback förra året. Givetvis inför fullsatta bänkrader.

I år tar lucia med följe och körer ton tisdagen den 12 december. Som brukligt väntar två konserter efter varandra med universitetets körer Söt Likör och CMB under ledning av Mats Backlund.

Svenska kyrkan meddelar att det blir biljettsläpp måndag 4 december. Biljetterna bokas via telefon till kyrkans expedition. Högst fem biljetter per person kan reserveras. Inga beställningar via elektronisk post godtas.

Den första konserten streamas via Svenska kyrkans webbplats och kan även ses i Glimt tv.

I samband med konserterna samlar kyrkan in medel till projektet ”Bryt en tradition” och nätverket Vintervärme.