Jämnt i toppen – här är samtliga målskyttar i alla serier med värmländska lag

Fotbollssäsongen har nått sitt slut, vilket betyder att det är dags för en summering av årets målskyttar.

Här är herrarnas målkungar – i samtliga serier med värmländska lag.

Allsvenskan

16 mål: Isaac Kiese Thelin, Malmö FF. 12 mål: Bénie Traoré, Häcken. 11 mål: Viktor Đukanović, Hammarby, Gustav Engvall, Värnamo, Jeppe Møldrup Okkels, Elfsborg, Sebastian Nanasi, Malmö FF. 10 mål: Wessam Abou Ali, Sirius, Joakim Persson, Sirius. 9 mål: Nahir Besara, Hammarby, Viktor Granath, Halmstad, Deniz Hümmet, Kalmar FF, Tashreeq Matthews, Sirius, Oscar Pettersson, Brommapojkarna, Ioannis Pittas, AIK, Simon Skrabb, Kalmar FF, Arnór Traustason, Norrköping. 8 mål: Stefano Holmquist Vecchia, Malmö FF, Naeem Mohammed, Halmstad, Christoffer Nyman, Norrköping. 7 mål: Marcus Berg, Göteborg, Jusef Erabi, Hammarby, Jacob Ondrejka, Elfsborg, Mileta Rajović, Kalmar FF, Mikkel Rygaard Jensen, Häcken, Momodou Sonko, Häcken, Ajdin Zeljković, Värnamo. 6 mål: Taha Abdi Ali, Malmö FF, Alexander Bernhardsson, Elfsborg, Diego Campos Ballestero, Degerfors, Max Fenger, Mjällyby, Sveinn Guðjohnsen, Elfsborg, Even Hovland, Häcken, Dion Krasniqi, Varberg, Rui Manuel Muati Modesto, AIK, Arbnor Muçolli, Göteborg. 5 mål: Michael Baidoo, Elfsborg, Oliver Berg (3 för Djurgården, 2 för Malmö FF), Edward Chilufya, Häcken, Marcus Danielson, Djurgården, Hampus Finndell, Djurgården, Ludvig Fritzson, Brommapojkarna, Vito Hammershøy-Mistrati, Norrköping, Zeidane Inoussa, Brommapojkarna, Oscar Johansson Schellhas, Värnamo, Johan Larsson, Elfsborg, Amor Layouni, Häcken, Lars Olden Larsen, Häcken, Ibrahim Sadiq, Häcken, Arnór Sigurðsson, Norrköping, Victor Stange Lind, Norrköping, Nikola Vasić, Brommapojkarna. 4 mål: Pontus Dahbo, Häcken, Melker Heier, Sirius, David Löfquist, Mjällby, Adi Nalić, Hammarby, Sebastian Ohlsson, Göteborg, Rasmus Örqvist, Degerfors. 3 mål: Kevin Ackermann, Brommapojkarna, Albion Ademi, Värnamo, Erik Ahlstrand, Halmstad, André Alsanati, Sirius, Romeo Amane, Häcken, Joel Asoro, Djurgården, Marco Bustos, Värnamo, Adam Carlén, Göteborg, Jack Cooper-Love (1 för Elfsborg, 2 för Halmstad), Derek Cornelius, Malmö FF, Mads Døhr Thychosen, AIK, Omar Faraj, AIK, Per Frick, Elfsborg, Herman Johansson, Mjällby, Gustav Lindgren, Degerfors, Marco Lund Nielsen, Norrköping, Eliton Pardinho Júnior, Varberg, Tom Pettersson, Mjällby, Haris Radetinač, Djurgården, Søren Rieks, Malmö FF, Noah Shamoun, Kalmar FF, Ísak Andri Sigurgeirsson, Norrköping, Adam Ståhl, Mjällby, Lars Sætra, Kalmar FF, Dijan Vukojević, Degerfors, Gustav Wikheim, Djurgården. 2 mål: Jalal Abdullai, Elfsborg, Oliver Alfonsi, Varberg, Jacob Bergström, Mjällby, Lucas Bergvall, Djurgården, Aron Bjarnason, Sirius, Elyas Bouzaiene, Degerfors, Arvid Brorsson, Mjällby, Marijan Ćosić, Brommapojkarna, Victor Edvardsen, Djurgården, Oskar Fallenius, Djurgården, Vladimiro Félix Vá, Djurgården, Alexander Fesshane Beraki, AIK, Nahom Girmay Nebatay, Kalmar FF, Gustav Granath, Degerfors, Srđan Hrstić, Häcken, Alexander Jensen, Brommapojkarna, Alexander Johansson, Brommapojkarna, Alexander Johansson, Mjällby, Kazper Karlsson, Halmstad, Victor Karlsson, Varberg, Gustaf Lagerbielke, Elfsborg, Hugo Larsson, Malmö FF, Luke Le Roux, Varberg, Abdussalam Magashy, AIK, Gustaf Norlin, Göteborg, Hampus Näsström, Värnamo, Musa Qurbanli, Djurgården, Jamie Roche, Sirius, Otto Rosengren, Malmö FF, Emil Salomonsson, Göteborg, Maic Sema, Norrköping, Daniel Stensson, Sirius, Noah Söderberg, Elfsborg, Tesfaldet Tekie, Hammarby, Robin Tranberg, Varberg, Leo Walta, Mjällby, Ali Youssef, Häcken, Hampus Zackrisson, Varberg. 1 mål: Nathaniel Adjei, Hammarby, Amar Al-Ammari, Halmstad, Assad Al Hamlawi, Varberg, Taha Ayari, AIK, Edvin Bečirovič, Värnamo, Viktor Bergh, Värnamo, Carl Björk, Norrköping, Anders Bleg Christiansen, Malmö FF, Thomas Boakye, Halmstad, Emmanuel Boateng, Elfsborg, Hugo Bolin, Degerfors, Mads Borchers, Varberg, Tobias Carlsson, Sirius, Henrik Castegren, Sirius, Niklas Dahlström, Varberg, Gabriel dal Toe Busanello, Malmö FF, Noah Eile, Mjällby, Magnus Eriksson, Djurgården, Sotirios Giannopoulos, AIK, Christos Gravius, Degerfors, John Guidetti, AIK, Samuel Gustafson, Häcken, Peter Gwargis, Degerfors, Joe Gyau, Degerfors, Melker Hallberg, Kalmar FF, Fredrik Hammar, Hammarby, Sebastian Hausner, Göteborg, Simon Hedlund, Elfsborg, Sebastian Holmén, Elfsborg, Niklas Hult, Elfsborg, Bilal Hussein, AIK, André Ibsen Rømer, Elfsborg, Iman Jagne, Mjällby, Pontus Jansson, Malmö FF, Markus Karlsson, Hammarby, Kristoffer Khazeni, Norrköping, Marcus Klingenberg Mathisen, Sirius, Seid Korač, Degerfors, Elias Kristoffersen Hagen, Göteborg, Ivan Kričak, Mjällby, Samuel Kroon, Brommapojkarna, Lucas Kåhed, Göteborg, Samuel Leach Holm, Brommapojkarna, Erik Lindell, Degerfors, Joakim Lindner, Varberg, Albin Lohikangas, Värnamo, Torbjørn Lysaker Heggem, Brommapojkarna, Jesper Löfgren, Djurgården, Montader Madjed, Hammarby, Abdelkarim Mammar Chaouche, Degerfors, August Mikkelsen, Hammarby, Noel Milleskog, Djurgården, Alexander Milošević, AIK, Johan Mårtensson, Degerfors, Moutaz Neffati, Norrköping, Joel Nilsson, Hammarby, Guðmundur Baldvin Nökkvason, Mjällby, Wilmer Odefalk, Brommapojkarna, Phil Ofosu-Ayeh, Halmstad, Martin Olsson, Malmö FF, Richie Omorowa, Brommapojkarna, Erick Otieno, AIK, Damjan Pavlović, Degerfors, Ömür Pektas, Varberg, Sergio Peña Flores, Malmö FF, Ahmed Qasem, Elfsborg, Colin Rösler, Mjällby, Loret Sadiku, Hammarby, David Salétros, AIK, Justin Salmon, Degerfors, Tobias Sana, Häcken, Simon Sandberg, Häcken, Thomas Santos, Göteborg, Rasmus Schüller, Djurgården, Patriot Sejdiu, Malmö FF, Laorent Shabani, Norrköping, Herman Sjögrell, Sirius, Oliver Stanišić, Varberg, Gustav Svensson, Göteborg, Edi Sylisufaj, Sirius, Besard Šabović, Djurgården, Simon Thern, Värnamo, Tomas Olai Totland, Häcken, Oscar Uddenäs, Häcken, Sebastian Vinther Jørgensen, Malmö FF, Tim Waker, Brommapojkarna, Gabriel Wallentin, Halmstad, Dennis Widgren, Sirius, Besfort Zeneli, Elfsborg.

Självmål: 26 (Djurgården 4, Göteborg 3, Sirius 3, AIK 2, Elfsborg 2, Halmstad 2, Malmö FF 2, Värnamo 2, Brommapojkarna 1, Hammarby 1, Häcken 1, Kalmar FF 1, Norrköping 1, Varberg 1). Antal mål: 665 (26 självmål). Antal spelare: 214 (AIK 13, Brommapojkarna 14, Degerfors 16, Djurgården 16, Elfsborg 18, Göteborg 12, Halmstad 9, Hammarby 12, Häcken 17, Kalmar FF 7, Malmö FF 16, Mjällby 14, Norrköping 12, Sirius 15, Varberg 13, Värnamo 10).

Trots en något hattig säsong, landade KF:s Erik Björndahl in på nio gjorda mål. Foto: Helena Karlsson

Ettan norra

24 mål: Shergo Shhab, Nordic United. 20 mål: Junior Igbarumah, Sandvikens IF. 14 mål: Kerfala Cissoko, Umeå FC, Deniz Gül, Hammarby Talang, Dawid Rydz, Täby. 12 mål: Alexandar Mutić (5 för Motala AIF, 7 för Sandvikens IF). 11 mål: Kevin Ali, Motala AIF. 10 mål: Alfred Ajdarević, Örebro Syrianska, Elias Jemal, Vasalund, Pascal Simba, Sollentuna. 9 mål: Erik Björndahl, Karlstad Fotboll, Ömür Pektas, Stocksund, Dida Rashidi, Stockholm Internazionale. 8 mål: Lague Byiringiro, Sandvikens IF, Fredrik Johansson, Piteå, Abdulmannan Khalil, Sollentuna, Jonathan Lundbäck, Umeå FC, Noel Wågberg, Stocksund. 7 mål: Zishim Bawa, Boden, Rodin Deprem, Dalkurd, Ervin Günan, Sollentuna, Christian Moses, Vasalund, Martin Springfeldt, Sandvikens IF, Cameron Streete, Stockholm Internazionale. Daniel Söderberg, Sandvikens IF, William Videhult, Piteå. 6 mål: Mohammad Alsalkhadi, Sandvikens IF, Charbel Ceylan, Nordic United, Philip Hellqvist, Täby, Amer Ibrahimović, Sylvia, Imed Louati, Dalkurd, Gustav Nordh, Piteå, Nsima Peter, Nordic United, Valon Silka, Motala AIF, Zinedin Smajlović, Täby, Emil Stenstrand, Sollentuna, Lukas Sunesson, Stocksund, Fabian Tristen, Stocksund. 5 mål: Sadat Abubakari, Sandvikens IF, Majkel Bagir (4 för Stocksund, 1 för Motala AIF), Moustafa Benshi, Karlstad Fotboll, Joel Carlsson, Piteå, Maximilian Dejene, Sollentuna, Amar Eminović, Nordic United, Adi Fisić, Örebro Syrianska, David Johannesson, Karlstad Fotboll, Leo Jonsson, Sylvia, Petrus Kocadağ, Vasalund, William Nordell, Boden, Rinwar Othman, Dalkurd, Dino Salčinović, Örebro Syrianska, Aron Sandén, Sollentuna, Daniel Sterner, Stockholm Internazionale. 4 mål: Ekin Bülüt, Stockholm Internazionale, Joshua Chatee, Boden, Teo Grönborg, Täby, William Hovander, Umeå FC, Daniel Josefsson, Örebro Syrianska, Jakob Lindahl, Sylvia, Kgotso Masangane, Nordic United, Samuel Nielsen, Karlstad Fotboll, Rasmus Niklasson Johansson, Dalkurd, Nils Nilsson, Boden, Anton Nyholm, Umeå FC, Hamed Sako, Örebro Syrianska, Lukas Wikgren, Sandvikens IF, Samuel Wikman, Dalkurd. 3 mål: Moushtaq Ahmadi, Piteå, Aleksandar Azizović, Sylvia, Filip Berglund, Piteå, Philip Bonde, Sylvia, Alexander Chamorro Duranić, Vasalund, Renan Correa Faustini, Boden, Mamadouba Diaby, Nordic United, Luka Dobrijević, Stockholm Internazionale, Mattias Edeland, Stocksund, Ibrahima Fofana, Hammarby Talang, Josef Ibrahim, Örebro Syrianska, William Jan, Stockholm Internazionale, Filip Johansson Bahar, Karlstad Fotboll, Modoumatarr Mbye, Piteå, Daniel Mushitu, Örebro Syrianska, Adam Sandström, Umeå FC, Thiago Silva Sanchez, Dalkurd, Petter Soelberg, Sollentuna, Dean Solomons, Piteå, Isac Spanedal, Umeå FC, Yasuoka Takuto, Karlstad Fotboll, Noah Tesfai Negash, Sollentuna, Isak Vural, Hammarby Talang, Hadi Wahedi, Sollentuna, Alen Zahirović, Motala AIF, David Zlotnik, Stockholm Internazionale, Ludvig Öhman Silwerfeldt, Vasalund. 2 mål: Alexander Andue, Stockholm Internazionale, Christian Aphrem, Nordic United, Gabriel Aphrem, Nordic United, Abdul Aziz, Sylvia, Andreas Bellander, Karlstad Fotboll, Emil Bellander, Vasalund, Agon Beqiri, Karlstad Fotboll, Noel Björk, Karlstad Fotboll, Mario Butros, Täby, Victor Damasceno de Oliveira, Vasalund, Lukas Eek, Motala AIF, Kristoffer Grauberg Lepik, Hammarby Talang, Aziz Harabi, Nordic United, Tim Hartzell, Dalkurd, Emil Hodin, Sandvikens IF, Abbe Kamnelius, Täby, Michael Kargbo, Dalkurd, Jonathan Karlsson, Stockholm Internazionale, Simon Karlsson, Motala AIF, Adam Kiani, Sandvikens IF, Ljeutrim Makolli, Stockholm Internazionale, Linus Marklund, Umeå FC, Linus Mattsson, Stockholm Internazionale, Eric McWoods, Sandvikens IF, Simon Miedinger, Stocksund, Yannick Mukunzi, Sandvikens IF, Hampus Myske, Boden, Marcus Norrman, Stocksund, Gustav Odenlind, Täby, Claus Royo, Sollentuna, Linus Sahlin, Boden, Abiel Sequar, Täby, Gustav Thörn, Sandvikens IF, Markus Uppling, Stocksund, Anthony Wambani, Vasalund, Albin Ödberg, Motala AIF. 1 mål: Nicholas Abildo, Hammarby Talang, Yosef Aksoy, Umeå FC, Anas Al Asbahi, Nordic United, Eyasu Alemayehu, Stockholm Internazionale, Joel Allard, Hammarby Talang, Rasmus Allbäck, Stockholm Internazionale, Martin Alp, Örebro Syrianska, Mamame Amadou Sabo, Hammarby Talang, Rasmus Andersson, Umeå FC, Samuel Asoma, Dalkurd, Haris Avdiu, Karlstad Fotboll, Hugo Aviander, Stockholm Internazionale, Ben Basarić, Vasalund, Amaro Bahtijar, Umeå FC, Melvin Bajrović, Hammarby Talang, Felix Bennarp, Stocksund, Lukas Bergquist, Umeå FC, Hugo Bergström, Umeå FC, Felix Bindelöv, Örebro Syrianska, Kalle Björklund, Stocksund, David Bruno Berntsson, Sollentuna, David Burubwa, Motala AIF, Elmer Civgin, Motala AIF, Casper Eklund, Hammarby Talang, Måns Ekvall, Vasalund, Gent Elezaj, Hammarby Talang, Emil Engqvist, Sandvikens IF, Noa Ersa Engberg, Sollentuna, Erik Figueroa, Vasalund, Rasmus Granath, Hammarby Talang, Jonathan Gürsac, Nordic United, Jonathan Habte, Sandvikens IF, Anton Hallstensson, Boden, Björn Hedlöf, Täby, Sargal Hejai, Boden, Isak Hellgren Villegas, Motala AIF, Eldin Ibrahimbegović, Sylvia, Jonathan Jonsson, Sylvia, Ali Kachmar, Sylvia, Erik Kask, Täby, Oscar Kihlgren, Karlstad Fotboll, Egon Kurtulus, Hammarby Talang, Oskar Käck, Sollentuna, Mergim Laçi, Nordic United, Benjamin Laturnus, Nordic United, Elvis Lindkvist, Sylvia, Stefan Lindmark, Umeå FC, Albin Linnér, Täby, Sebastian Loyola Nydén, Stockholm Internazionale, Rickson Mansiamina, Täby, Nicklas Maripuu, Vasalund, Keyano Marrah, Stocksund, Alexander Michel Melki, Nordic United, Henrik Millbert, Piteå, Elias Mohammad, Hammarby Talang, Ezequiel Montagna, Dalkurd, Brwa Nouri, Dalkurd, Frank Odhiambo, Vasalund, Tekin Olgün, Täby, Alexandros Pantelidis, Vasalund, Daniel Persson, Sollentuna, Max Pettersson, Motala AIF, Aysar Qasim Mohammed, Dalkurd, Fardin Rabet, Dalkurd, Marcus Rafferty, Hammarby Talang, Rassa Rahmani, Dalkurd, Lukas Sietsema, Täby, Jordan Simpson, Hammarby Talang, Hampus Skoglund, Hammarby Talang, Ludvig Steen, Karlstad Fotboll, Jens Stigedahl, Stockholm Internazionale, Hampus Söderström, Hammarby Talang, Severin Tatolna, Umeå FC, Endreas Tesfai, Stocksund, Nobel Tesfazgyi Gebrezgi, Hammarby Talang, Pontus Tillmar, Sylvia, Henk van Schaik, Karlstad Fotboll, Kalebo Wimbabazi, Piteå, Haron Zubair, Dalkurd, Mahmut Özen, Nordic United.

Självmål: 12 (Dalkurd 3, Umeå FC 3, Karlstad Fotboll 2, Nordic United 1, Piteå 1, Sandvikens IF 1, Täby 1). Antal mål: 710 (12 självmål). Antal spelare: 210 (Boden 9, Dalkurd 15, Hammarby Talang 17, Karlstad Fotboll 12, Motala AIF 12, Nordic United 15, Piteå 10, Sandvikens IF 15, Sollentuna 14, Stockholm Internazionale 16, Stocksund 13, Sylvia 11, Täby 14, Umeå 14, Vasalund 14, Örebro Syrianska 9).

Claes Nyman har varit målstark genomgående i år. Foto: Tommy Andersson

Division 2 norra Götaland

23 mål: Edin Salihović, IFK Skövde. 22 mål: Claes Nyman, FBK Karlstad. 20 mål: Eliyo Türkan, Forward. 19 mål: Gustav Forssell, Torslanda. 18 mål: Anton Henriksson, Grebbestad. 14 mål: Isaac Jonsson, Zenith, Owen Parker-Price, Torslanda. 13 mål: Gustav Kjellström, Stenungsund. 12 mål: Kristijan Nikolla, Lidköping, Emil Skillermo, IFK Skövde. 10 mål: Elliott Bäcklund, Torslanda. 9 mål: Ferdinard Fon Fru, Säffle, Markus Johansson, Vänersborgs FK. 8 mål: Haytham Chebil, FBK Karlstad, Fredrik Larsson, Säffle. 7 mål: Erik Andreasson, Herrestad, Jacob Berg, Gauthiod, Anton Engelbrektsson, Herrestad, Viktor Hallin, Yxhult, Alexander Klang, Herrestad, Hugo Puertas Garcia, Nordvärmland. 6 mål: Linus Andersson, Stenungsund, Dylan Andersson Fortes, Stenungsund, Armin Fathi, FBK Karlstad, Gowend Haidar, Nordvärmland. 5 mål: Dawood Bethio Yako, Nordvärmland, Jonas Emanuelsson, Vänersborgs FK, Bilal Fousseni, Forward, Hugo Hultberg, Vänersborgs FK, Linus Jansson, Forward, Adrian Johansson, FBK Karlstad, Armend Shillova, Herrestad, Bilos Yonakhir, IFK Skövde. 4 mål: Ahmed Abed Al Rahman, IFK Skövde, Viktor Adebahr, Grebbestad, Nadir Ayeva, Yxhult, Joakim Berggren, Grebbestad, Anton Gustafsson, Yxhult, Alex Henriksson, Zenith, Sylejman Hoxhaj, Vänersborgs FK, Elias Jangdin, Yxhult, Oliver Kåhed, FBK Karlstad, Haidar Omar, Herrestad, Isak Pettersson-Pohl, Herrestad. 3 mål: Marc Agerborn, Lidköping, Axel Axelsson, IFK Skövde, Arlind Beqiri, Vänersborgs FK, Adam Bergholtz, Stenungsund, Adam Bjerkhede, Zenith, Marcus Bärkroth, Zenith, Felix Ekblad, Gauthiod, Erik Forsblad, Gauthiod, Viktor Franssila, Yxhult, Daniel Kolo, Gauthiod, Oliver Lyckman, IFK Skövde, Victor Mannerstråle, Zenith, Gabrijel Matanović, Lidköping, Jesper Mattsson, Grebbestad, Anastasijs Mordatenko, Nordvärmland, Gustav Norin, Zenith, Denis Segaqa, Yxhult, Tim Stolt Hermansson, Stenungsund. 2 mål: Mahdi Abdallah, Gauthiod, Marcus Bengtsson, Vänersborgs FK, Arvid Bergman, Gauthiod, Linus Bock, IFK Skövde, Anel Bravo, Yxhult, Lukas Bäckström, Stenungsund, Sebastian Carhed, Grebbestad, Filip Danielsson, Grebbestad, Hannes Ek Koskela, Säffle, Hugo Eriksson, Lidköping, Ludvig Ferdinandsson, Stenungsund, William Jensen, Gauthiod. Axel Johansson, Gauthiod, Marcus Kanto, Forward, Oscar Landgren, Grebbestad, David Larsson, Gauthiod, Marcus Larsson, Zenith, Erik Lundmark, Gauthiod, Idris Mohammad Youssef, Forward, Jonatan Nilsson, Gauthiod, Yusuf Nuur, Grebbestad, Theo Nöjd Bergman, Herrestad, Mohammed Omar, Herrestad, Emil Portén, FBK Karlstad, Mohammed Qassem, FBK Karlstad, Alkeo Qeraj, Gauthiod, Emil Rolland, Forward, Philip Sjöqvist, Torslanda, Ludvig Steen, FBK Karlstad, Felix Stenström, Lidköping, Victor Stranne, Torslanda, Svante Svedin, Forward, Jonathan Törner, Lidköping, Dominic Wooldridge, Torslanda, Halid Zeković, Gauthiod, Linus Åvall, Stenungsund. 1 mål: Christopher Alp, Forward, Allan Andersson, Torslanda, Felix Andersson, Herrestad, David Ares Perez, Säffle, Emre Balci, Zenith, Adam Bertilsson, Lidköping, Daniel Björkman, Forward, Sean Bright, Torslanda, Denis Brüsk Yildiz, Yxhult, Johan Chamoun, Forward, Hannes Davidsson, Torslanda, Kasper Davidsson, Torslanda, Harrison de Nicolo, Säffle, Adeek Galleyr, Grebbestad, Alexander Gerhardsson, IFK Skövde, Kristoffer Glasö, Zenith, Ludvig Gran, FBK Karlstad, Alejandro Guillen Cristobal, Nordvärmland, Sebastian Hansson, Zenith, Anton Hellborg, Gauthiod, Gustav Hellman, Lidköping, Oskar Höök, Säffle, Nils Jakobsson, Lidköping, Oscar Jannesson, Torslanda, Haris Karahmet, Yxhult, Leon Kornbakk, Zenith, Joel Kyrksjö Beckman, Nordvärmland, Casper Larsson, Vänersborgs FK, Albin Lekiqi, Nordvärmland, Lukas Lilja, IFK Skövde, Amel Licina, Grebbestad, Philip Magriplis, Vänersborgs FK, Ylber Maloku, Säffle, Liam Mekić, Torslanda, Lukas Molander, Vänersborgs FK, Harrison Moss-Edge, Torslanda, Yanis Nejda, Nordvärmland, Erik Nilsson, FBK Karlstad, Oliver Nilsson, FBK Karlstad, Elliott Nilsson King, Säffle, Oscar Norlin, Lidköping, Olle Norstedt Johansson, Lidköping, Adnan Odobašić, Vänersborgs FK, Theodor Olsson, Zenith, León Persson, Säffle, Felix Rehnberg, Vänersborgs FK, Emil Ring, IFK Skövde, Juan Rodrigues Sastre, IFK Skövde, Alex Sernelius, Yxhult, Ludvig Sundberg, Gauthiod, Ludwig Svensson, Lidköping, Andreas Uusitalo, IFK Skövde, Klajvi Vukaj, Vänersborgs FK, Simon Wagnsson, FBK Karlstad, Vincent Wahlin Staničić, Torslanda, Oskar Wallén, Stenungsund, Jesper Widenbäck, Stenungsund, Daniel Yaakob, Yxhult.

Självmål: 5 (IFK Skövde 2, Gauthiod 1, Nordvärmland 1, Torslanda 1). Antal mål: 554 (5 självmål). Antal spelare: 158 (Forward 10, Gauthiod 15, Grebbestad 10, Herrestad 9, FBK Karlstad 12, Lidköping 12, Nordvärmland 8, IFK Skövde 12, Stenungsund 11, Säffle 10, Torslanda 14, Vänersborgs FK 12, Yxhult 11, Zenith 12)

Benjamin Buisson slutade i toppen av skytteligan i trean. Foto: Rasmus Isaksson

Division 3 västra Svealand

15 mål: Simon Danielsson, Kumla, Alexander Karlsson, Köping. 13 mål: Daniel Forsberg, Eker Örebro. 12 mål: Vedran Benca, Värmbol. 11 mål: Robin Damström, Kumla. 10 mål: Benjamin Buisson, KB Karlskoga, Olle Fingal Dahl, Strömtorp, Edis Hodžić, Eker Örebro. 9 mål: Karwan Safari, Syrianska Eskilstuna. 8 mål: Dembo Bojang, Syrianska Eskilstuna, Mahad Dahir Hussein, Eskilstuna City, Rwi Elias, Syrianska Eskilstuna, Mohammed Lashkari, Karlstad Utveckling, Love Lindström, Karlstad Utveckling, Adam Molin, Adolfsberg, Mattias Persson, Kumla, Alagie Sosseh, Syrianska Eskilstuna. 7 mål: Rezene Berhane, Köping, Johannes Lahtinen, Strömtorp, Yonathan Mulugheta, Värmbol, Jonathan Westergren, Adolfsberg. 6 mål: Fabian Falk, Värmbol, William Fernström, Torsby, Rasmus Gustavsson Engdahl, Kumla, Filip Kinaji, Eskilstuna City, André Niklasson, Grums, Hugo Wingemark, Eskilstuna City. 5 mål: Kim Ekberg, Värmbol, David Lander, Grums, Simon Molander, Grums. 4 mål: Hassan Abdirisak Afrah, Karlstad Utveckling, William Eriksson, Eker Örebro, Robin Frisell, Grums, Felix Hedman, Karlstad Utveckling, Filip Jansson, Grums, Anton Johansson, Torsby, Joel Källgren, Kumla, Sebastian Lundquist, Grums, Olle Melberg, Eker Örebro, Oliver Ottosson, Strömtorp, Adam Pragnert, Adolfsberg, Marcus Ross, Karlstad Utveckling, Ismala Sambou, Grums, Odilon Sangwa, Karlstad Utveckling, Max Selmer, KB Karlskoga, Emil Skogh, Syrianska Eskilstuna, Daniel Svedjeås, Strömtorp. 3 mål: Liben Bashir Artan, Eskilstuna City, Julius Bengtsson, Adolfsberg, Pelle Buskqvist, Karlstad Utveckling, Danny Derbas, Strömtorp, Noa Hallström, KB Karlskoga, Axel Hildingsson, Adolfsberg, Lukas Johasnson, Torsby, Andreas Klingström, Adolfsberg, Max Lundberg, Köping, Carl Lundell, Torsby, Arvid Lundkvist, Syrianska Eskilstuna, Miralem Malić, Torsby, Marcus Nilsson, KB Karlskoga, Hannes Nygren, Adolfsberg, Bastian Rojas Diaz, Grums, Teddy Rådström, Torsby, Christoffer Sandström, Karlstad Utveckling, Jakob Stenman, Kumla, Robin Twine, Köping, Ludvig Öster, Kumla. 2 mål: Fredrik Ahlman Berger, KB Karlskoga, Dimitrios Bakalakos, Syrianska Eskilstuna, Abdulkadir Bashir Sheikh, Köping, Alexander Bernhardsson, Kumla, Viggo Björling, Köping, Pontus Borehed, Kumla, Viktor Broström, Värmbol, Johan Freij, Adolfsberg, Elias Gustafsson, Karlstad Utveckling, Alexander Hjärpe, KB Karlskoga, Benjamin Ibrahimbegović, Eker Örebro, Jalal Jaemz, KB Karlskoga, Andreas Jansson, KB Karlskoga, Fredrik Johannesson, Torsby, Olle Karlsson, Adolfsberg, Rasmus Klettner, Eker Örebro, Martin Lindgren, Värmbol, Jean-Claude Mbavu, Torsby, Markus Moore, Adolfsberg, Léon Navarrete, Eskilstuna City, Edvin Nyberg, Köping, Elias Pihlström, Adolfsberg, Valentin Pirraku, Köping, Kim Selmer, KB Karlskoga, Jacob Sundström, Eskilstuna City, Leo Šuškić, Karlstad Utveckling, Kasper Thunér, Värmbol, Isak Westlander, Eskilstuna City, Berkant Yildiz, Karlstad Utveckling, Alexander Ågren, Strömtorp. 1 mål: Abdiwali Ahmed Bashir, Värmbol, Alexander Andersson, KB Karlskoga, Emil Andersson, Eskilstuna City, Morgan Asplund, Värmbol, Markus Assio, Syrianska Eskilstuna, Johan Bennis, Eker Örebro, Sebastian Bergström, Köping, Noel Björk, Karlstad Utveckling, Emil Blomberg, Kumla, Adam Brodin, Adolfsberg, Simon Börne, Grums, Sixten Eriksson, KB Karlskoga, Lukas Fahlström, Eker Örebro, Erik Falk, Värmbol, Alexander Falkenström, Eker Örebro, David Funck, Adolfsberg, Jonathan Gatugård, KB Karlskoga, Dervis Grabus, Syrianska Eskilstuna, Petter Gunnarsson, Grums, Alfie Göransson, Kumla, Tobias Hallqvist, Eker Örebro, Daniel Henriksson, Torsby, Pontus Henriksson, Torsby, William Hessleryd, Köping, Viktor Jakobsson, Strömtorp, William Jansson Eriksson, Kumla, Erik Johannesson, Torsby, Hassan Kanneh, Syrianska Eskilstuna, Viktor Karlsson, Kumla, Alexander Karlsson Claesson, Strömtorp, Bervan Kayhan, Grums, Oscar Lander, Grums, Simon Ludvigsson, Köping, Liam Lund, Adolfsberg, David Mokédé, Kumla, Lukman Murad, Syrianska Eskilstuna, Abraham Paygar, Syrianska Eskilstuna, Ludwig Rhan, Eker Örebro, Ali Riyadh, Eker Örebro, Linus Spjut, Eker Örebro, Filip Thorén, Karlstad Utveckling, Pablo Torrijos Muñoz, Grums, Douglas Viskonts, Eker Örebro, Mathias Wahl, Torsby, Christoffer Wiktorsson, Strömtorp.

Självmål: 8 (Eskilstuna City 3, Värmbol 2, KB Karlskoga 1, Köping 1, Strömtorp 1). Antal mål: 489 (8 självmål). Antal spelare: 141 (Adolfsberg 14, Eker Örebro 14, Eskilstuna City 8, Grums 13, KB Karlskoga 12, Karlstad Utveckling 13, Kumla 14, Köping 11, Strömtorp 9, Syrianska Eskilstuna 12, Torsby 11, Värmbol 10).

Niklas Bengtsson var på allas läppar när Forshaga tog klivet upp i division 3. Foto: Roger Häggstad

Division 4 Värmland

31 mål: Niklas Bengtsson, Forshaga. 18 mål: Jakob Carlson, Kristinehamn. 12 mål: Mattias Olsson, Råtorp. 11 mål: Alexander Oscarson, Töcksfors. 10 mål: Douglas Andersson, Kristinehamn, Emil Fredriksson, Nyedshov, Ludvig Lundkvist, Hertzöga. 9 mål: Omar Soukkar (6 för Råtorp, 3 för Sunne). 8 mål: Joel Alenmalm, Sunne, Ludwig Bergenhem, Karlskoga SK, Johan Bjuremo, Västanvik, Linus Brunzell, Hertzöga, Linus Carlbäck, Forshaga, Cristian Rahmani Huerta, Hertzöga. 7 mål: Jonathan Fridlund, Råtorp. 6 mål: Fredrik Ekstrand, Hertzöga, Viktor Eriksson, Arvika, Philip Erlandson, Västanvik, Elias Nilsson, Hertzöga. 5 mål: Mikael Einarsson, Västanvik, Marcus Håkansson, Värmlandsbro, Hannes Karlsson, Sunne, Endrikol Korriku, Västanvik, Jefferson Parra Parra, Arvika, Wille Pihlström, Skoghall, Morteza Yawadi, Töcksfors. 4 mål: Rasmus Adolfsson, Skoghall, Joar Duhs, Nyedshov, David Eriksson, Nyedshov, David Högfeldt, Skoghall, Patrik Jonsson, Skoghall, Melker Josephson, Hertzöga, Jesper Larsson, Råtorp, Alexander Netterhall, Nyedshov, Tobias Nilsson, Västanvik, Tage Skålén, Värmlandsbro, Łukasz Stanski, Töcksfors, Oskar Wahl, Forshaga, Christoffer Åström, Forshaga. 3 mål: Jonas Alfredsson, Forshaga, Mattis Andresen, Töcksfors, Anton Berggren, Kristinehamn, Lowe Engström, Arvika, Benjamin Hunter, Karlskoga SK, Mohammed Kaddour Hamush, Värmlandsbro, Edvin Karlernäs, Västanvik, Albin Karlsson, Värmlandsbro, Johan Lind, Skoghall, William Ljung, Kristinehamn, Johan Meijer, Forshaga, Anderson Parra Parra, Arvika, Breider Parra Mena, Arvika, Linus Persson, Hertzöga, Colin Ram, Västanvik, Theo Sandelin, Töcksfors, Oscar Staf, Forshaga, Johan Sundberg, Karlskoga SK, Lukas Söderqvist, Karlskoga SK, Filip Thorén, Kristinehamn. 2 mål: Sebastian Augustsson, Kristinehamn, Felix Burell, Sunne, David Caicedo Cando, Arvika, Nuri Demirparçalar, Skoghall, Pontus du Puy, Västanvik, Mikael Ek, Arvika, Peter Ek, Arvika, Mattias Ellström, Sunne, Carl Friman, Skoghall, Mamadou Jallow, Karlskoga SK, Mikael Johansson, Arvika, Mohamed Keita, Töcksfors, Alen Korač, Karlskoga SK, Hjalmar Lagerberg, Kristinehamn, Hugo Lykken, Sunne, Mohamed Nebras Alshalak, Kristinehamn, Peter Norström, Värmlandsbro, William Oberg, Forshaga, Sebastian Rahm, Västanvik, Patrik Skanfors, Sunne, Paweł Staszczak, Töcksfors, Alexander Torp Svensson, Värmlandsbro, Fredrik Törnqvist, Nyedshov, Hannes Widström, Skoghall, Alexander Wingdén, Skoghall. 1 mål: Yousef Abdulhakim Sakran, Karlskoga SK, Josef Al Mhana, Arvika, Abdulla Amin, Råtorp, David Arkemar, Forshaga, Esmail Azimi, Nyedshov, Kristoffer Bengtsson, Nyedshov, Patrik Bengtsson, Nyedshov, Elias Berg, Forshaga, Redon Berisha, Kristinehamn, Albin Bryntesson, Värmlandsbro, Axel Carlsson, Värmlandsbro, Oscar Christoffersen, Skoghall, Gustaf Ekman, Karlskoga SK, Edvin Eriksson, Karlskoga SK, Emil Eriksson, Arvika, Leo Fielding, Kristinehamn, Derrel George, Råtorp, Filip Gustafsson, Kristinehamn, Edwin Hellman, Karlskoga SK, Andreas Henriksson, Råtorp, Ahmed Hersi Hasan, Karlskoga SK, Seth Jansson, Sunne, Alexander Johansson, Arvika, Oskar Jonasson, Sunne, Elis Josephson, Hertzöga, Abubakarr Kamara, Råtorp, Albin Karlsson, Kristinehamn, Mattis Karlsson, Töcksfors, Joel Larsson, Arvika, Anton Lennkvist, Karlskoga SK, Thomas Lindh, Hertzöga, Arvid Ljudén, Sunne, Olle Lundqvist, Västanvik, Adam Nilsson, Sunne, Gabriel Nilsson, Hertzöga, Alexander O’Brien, Karlskoga SK, Elis Paulsson, Hertzöga, Karl Persson, Skoghall, Henning Reinholdsson, Kristinehamn, Tomás Rivera Garcia, Västanvik, Carl Rydberg, Skoghall, Jonathan Sefton, Forshaga, Viktor Sköld, Värmlandsbro, Alan Stanek, Arvika, Martin Ström, Nyedshov, Nikos Symeonides, Råtorp, Adam Söderberg, Arvika, Tariq Temori, Skoghall, Joey Tinkhof, Sunne, Charlie Uhlin, Råtorp, Anton Wallin, Västanvik, Martin Westman, Hertzöga, Tim Westman, Karlskoga SK, Julius Åberg Rosell, Forshaga, Johan Ågren, Råtorp, Marcus Öhlin, Nyedshov.

Självmål: 11 (Forshaga 2, Skoghall 2, Arvika 1, Karlskoga SK 1, Kristinehamn 1, Nyedshov 1, Sunne 1, Värmlandsbro 1, Västanvik 1). Antal mål: 457 (11 självmål). Antal spelare: 141 (Arvika 15, Forshaga 11, Hertzöga 12, Karlskoga SK 15, Kristinehamn 13, Nyedshov 10, Råtorp 11, Skoghall 13, Sunne 12, Töcksfors 8, Värmlandsbro 9, Västanvik 12).

Karl Bryntesson firar ett av hans tolv mål den här säsongen. Foto: Jan-Olof ”Lollo” Johansson

Division 5 västra Värmland

21 mål: Gustav Andersson, Rottneros. 15 mål: Lawand Haidar, Munkfors. 12 mål: Karl Bryntesson, Örnen, Zlatan Hazbić, Kil. 11 mål: Vuk Ružić, Munkfors. 10 mål: Simon Davidsson, Örnen, Isac Halldén Björk, Säffle 2, Teddy Rådström, Torsby U. 9 mål: Olof Palmberg, Ämtervik. 8 mål: Alexander Johansson, Arvika U, Marcus Johansson, Örnen, Karl Norell, Ämtervik, Marcus Persson, Munkfors. 7 mål: Johan Ahlberg, Ämtervik, Viktor Eriksson, Arvika U, Oscar Gäwert, Säffle 2, Leo Lövenhamn, Säffle 2, Mattias Persson, Rinn, Simon Törnkvist, Munkfors. 6 mål: Josh Darius, Munkfors, Francesco Gasparello, Rottneros, Dawid Norell, Ämtervik, Alexander Sandberg, Säffle 2, Nicola Zamberlan, Rottneros. 5 mål: André Bergman, Örnen, Andreas Hjärt, Värmskog, Viktor Johansson, Örnen, Mohammad Nour Alokla Alkhamis, Säffle 2. 4 mål: Yussuf Abdisitar, Rottneros, Lucas Edvardsson, Säffle 2, Filip Eriksson, Torsby U, Erik Lind, Ämtervik, William Mott, Kil. 3 mål: Morteza Ahmadi, Arvika U, Elias Björklund, Rinn, David Despagne, Munkfors, Mikael Ek, Arvika U, Peter Ek, Arvika U, Jahiem Evans Trim, Munkfors, Simen Gravdal, Ämtervik, Josef Hallquist, Högboda, Daniel Höglander Emilsson, Värmskog, Eddie Nordin, Ämtervik, Cristian Peña Villalobos, Arvika U, Oskar Persson, Torsby U, Fredrik Pettersson, Högboda, Jesper Svensson, Kil, Marcel Toorneman, Rottneros, Måns Wigstrand, Säffle 2. 2 mål: Tarek Abdul Ghani, Torsby U, Hannes Blom, Torsby U, Karl Borgstrand, Värmskog, Joachim Broström, Säffle 2, Marcus Einarsson, Värmskog, Johan Eliasson, Munkfors, Theo Ellström, Kil, Robin Ericsson, Rinn, Kristoffer Fallgren, Rinn, Andreas Gefvert, Ämtervik, Henrik Grankvist, Rottneros, Patrik Haugaard Pedersen, Örnen, Oscar Hed, Munkfors, Joakim Hellberg, Ämtervik, David Henriksson, Örnen, Johan Hjärt, Värmskog, Tom Johansson, Högboda, Johan Jonsson, Högboda, Hugo Karlsson, Säffle 2, Alexander Kihlberg, Säffle 2, Anton Levenholm, Rinn, Carl Lykken, Rottneros, Mojtaba Nazari, Rottneros, Daniel Nyback Melin, Rottneros, Martin Portén, Örnen, Mhd Rashed Abdulhai, Säffle 2, Hamid Rezai, Torsby U, Alan Stanek, Arvika U, Emil Sundeskog, Rottneros, Erik Sälgeback, Kil, Bilali Tungushaka, Arvika U, Filip Åström, Säffle 2. 1 mål: Jawad Ahmadi, Rottneros, Marlon Ahrens, Torsby U, Abd Alrahman Amairi, Arvika U, Amer Arnautović. Ämtervik, Alexander Augustsson, Ämtervik, Ahmad Bachalan, Munkfors, Joel Bergkvist, Torsby U, David Björkegren, Munkfors, Theo Caceres Carlbom, Rottneros, Christer Carlsson, Värmskog, Vladyslav Dobrovolskyi, Arvika U, Reys Douba, Kil, Henric Ericsson, Rinn, Peter Eriksson, Rottneros, Nils Ernevi, Örnen, William Fernström, Torsby U, Martin Gerdin, Ämtervik, Manne Gunnarsson, Arvika U, Jonathan Gustavsson, Högboda, Erik Hallgren, Kil, Leo Hallstensson, Torsby U, Rasmus Hassellund, Högboda, Oskar Hauger, Högboda, Andreas Hedström, Rinn, Pontus Henriksson, Torsby U, Robin Jansson, Rinn, Valdemar Jensen, Högboda, Fredrik Johannesson, Torsby U, Petter Johannesson, Torsby U, Linus Johansson, Kil, Minius Johansson, Munkfors, Olle Karlsson, Rottneros, Jaden Kue Chufeng, Munkfors, Jonathan Lidbäck, Högboda, Ali Masih Heidari, Arvika U, Alejandro Mina, Munkfors, Rickard Nordahl, Torsby U, Breider Parra Mena, Arvika U, Anderson Parra Parra, Arvika U, Viktor Qvist, Örnen, Liam Reardon, Arvika U, Aldin Rovčanin, Kil, Guuleed Siciid Faarax, Rottneros, Andreas Svanberg, Rottneros, Carl Thvetus, Högboda, Pontus Wikström, Rottneros, Johan Wåhlin, Kil, David Åkerberg, Högboda.

Självmål: 5 (Örnen 2, Rinn 1, Säffle 2 1, Ämtervik 1). Antal mål: 423 (5 självmål). Antal spelare: 132 (Arvika U 15, Högboda 11, Kil 10, Munkfors 14, Rinn 7, Rottneros 17, Säffle 2 16, Torsby U 14, Värmskog 6, Ämtervik 12, Örnen 10).

Kronoparkens Riyadh Ahmadi med 18 baljor i division 5. Foto: Arkivbild

Division 5 östra Värmland

20 mål: Lahoud Lahdo, Woody’s. 19 mål: Jonathan Gatugård, KB Karlskoga 2. 18 mål: Riyadh Ahmadi, Kronoparken. 16 mål: Karanlang Bojang, Woody’s. 15 mål: Ahmed Abdella, Granbergsdal. 13 mål: Victor Skoglund, FBK Karlstad 2. 11 mål: Gustav Leander, Skattkärr. 10 mål: Akam Abdullahi, Kronoparken, Oscar Aronsson, Norrstrand, Axel Skoglund, Hammarö. 9 mål: Alexander Askerskär, Skattkärr, Axel Eriksson, Skattkärr, Barham Rahimi, Kronoparken, Tobias Zetterqvist, Ulvsby. 8 mål: Felix Olsson, Åtorp, Marcus Roseen, Norrstrand, William Uddh, Skattkärr. 7 mål: Albin Ahlsten Andersson, Norrstrand, Bon Eliasson, FBK Karlstad 2, Johan Falkeman Brink, Ulvsby, Sebastian Johansson, KB Karlskoga 2, Kim Löfving, Woody’s. 6 mål: Carl Allert, Norrstrand, Marcus Axelsson, Granbergsdal, Sherwan Baderkhan, Kronoparken, Robert Friberg, Norrstrand, William Svensson, Skoghall U. 5 mål: Asaad Al-Makasseessi, KB Karlskoga 2, Martin Ashgari, Hammarö, Daniel Bråtner, Åtorp, Anton Edström, Woody’s, Elias Elfstedt, Hertzöga 2, Victor Ericsson, Ulvsby, Felix Eriksson, KB Karlskoga 2, Abdurrahman Kupeli, Hertzöga 2, Mårten Leandersson, Skoghall U, Victor Nilsson, FBK Karlstad 2, Walat Shiwan, Skoghall U, Mamad Sino, Granbergsdal, Emil Säfströmer, Hertzöga 2, Daniel Wallström, Ulvsby. 4 mål: Oscar Ahnelöv, FBK Karlstad 2, Petter Bergkvist, KB Karlskoga 2, Alvin Carlsson, FBK Karlstad 2, Gustaf Grahn, Hertzöga 2, Jonathan Gullö, Norrstrand, Wille Jardelid, Skoghall U, Martin Johansson, Ulvsby, Liam Larsson, KB Karlskoga 2, Mick Lindgren Larkner, Skattkärr, Hugo Lundstedt, Norrstrand, Daniel Mossberg, Hertzöga 2, Mohamed Qasim Aweys, Kronoparken, Anton Tornkvist, Norrstrand. 3 mål: Ayoub Abdulrahman Khudhur, FBK Karlstad 2, Amir Ahmadi, Skoghall U, Rikard Andersson, Norrstrand, Anton Berglund, Hertzöga 2, Filip Gustafsson, Skattkärr, Oscar Gustavsson, Åtorp, Hampus Haraldsson, FBK Karlstad 2, Jesper Hidman, Åtorp, Jimmy Hidman, Åtorp, Felix Jansson, Norrstrand, Adam Karlsson, Åtorp, Samuel Losander, KB Karlskoga 2, Egide Lutonda Kabunda, Skoghall U, Axel Löwenström, Skattkärr, Gustav Pukari Jeppsson, Skattkärr, Cipan Sindy, Kronoparken, Andreas Skoglund, Åtorp, Jonatan Svensson, Norrstrand, Alexander Wickén, Skattkärr. 2 mål: Benny Andersson, Norrstrand, Olle Bjursén, Skoghall U, Simen Bohlin Arnesen, FBK Karlstad 2, Oliver Elovsson, Woody’s, Fredrik Eriksson, Skattkärr, Karl Eriksson, Hertzöga 2, Yasin Ertürk, Kronoparken, Anton Fagerlind, KB Karlskoga 2, Andreas Hermansson, Woody’s, Martin Höglund, FBK Karlstad 2, Carl Jaldell, Hammarö, Musa Jallow, Woody’s, Joakim Karlsson, Åtorp, Erik Lid, Skoghall U, Hannes Ljung, Hammarö, Filip Larsson, Hammarö, John Lundh André, FBK Karlstad 2, Carl Magnell, Ulvsby, Alfons Mendritzki, KB Karlskoga 2, Nadir Mohamed, FBK Karlstad 2, Dler Mosa Khedir, Kronoparken, Soran Muradi, Kronoparken, Viktor Olsson, FBK Karlstad 2, Daraw Shiwan, Skoghall U, Baboucarr Sohna, Woody’s, Tariq Temori, Skoghall U, Ville Tholsson, Hertzöga 2, Jakob Tinsew, Skoghall U, Shiyaw Tiyoriniya, Skoghall U, Maximus Varis, FBK Karlstad 2, Johan Vintfjärd, Norrstrand, Erik Werme, Hertzöga 2, Felix Widmann, Kronoparken, Isak Äleklint, Ulvsby. 1 mål: Max Ahlstedt, Ulvsby, Aram Ahmadi, Kronoparken, Ali Alhayek, Åtorp, Abubakar Ali Guled, Woody’s, Alexander Andersson, KB Karlskoga 2, Sebastian Bichler, Woody’s, Oliver Bill, Hertzöga 2, Daniel Camitz, Ulvsby, Haytham Chebil, FBK Karlstad 2, Anton Deronjić, Ulvsby, Lucas Ekberg, Åtorp, Lukas Esperi, Hertzöga 2, Isak Feltsten, Norrstrand, John Feltsten, Norrstrand, Elias Ferm, Norrstrand, Marcus Fredriksson, Åtorp, Alexandre Gerard, Granbergsdal, Benjamin Gries, Ulvsby, Anton Gustavsson, Skattkärr, William Gustavsson, Åtorp, Fredrik Hult Lamberger, Skattkärr, Anton Jernstedt, Hammarö, Mohammed Karim, Granbergsdal, Oliver Kihlman, Skattkärr, Melker Kjellander, FBK Karlstad 2, Arvid Kjellman, KB Karlskoga 2, Joel Lander, Norrstrand, Henrik Lantz, Woody’s, Axel Larsson, Skattkärr, Marcus Lind, Hertzöga 2, Robin Lindgren, Åtorp, Benjamin Lomas, Kronoparken, Richard Lukooya Mukalazi, Åtorp, Lucas Mackin, Hertzöga 2, Samuel Malgerud, Skoghall U, Alex Malmberg, Granbergsdal, Emil Manninen, Granbergsdal, Jesper Mattsson, Hertzöga 2, Samuel Middleton, Norrstrand, Mahdi Mohammadi, Ulvsby, Mostafa Mohammed, Kronoparken, Sebastian Månman, FBK Karlstad 2, Mattias Nano, Kronoparken, Axel Nilsson, Hammarö, Rasmus Nysten, Granbergsdal, Oskar Olsson, KB Karlskoga 2, Hassan Omar Hassan, Skoghall U, Nils Paulsson, Hertzöga 2, Adam Persson, Ulvsby, Anton Puhls, Hertzöga 2, Linus Renström, Hammarö, Jörgen Styffe, Ulvsby, Maher Suliman Yousif, Hertzöga 2, Filip Svensson Karlberg, Woody’s, Liam Sätterström, Woody’s, Gustav Söderberg, Skattkärr, Taylan Turgay, KB Karlskoga 2, William Vongaribo, Woody’s, Andreas Wargclou, Skoghall U, Anton Werme, Hertzöga 2, Albin Westin, Granbergsdal, Alexander Ådén, Hammarö.

Självmål: 8 (Hammarö 2, Hertzöga 2 1, KB Karlskoga 2 1, Kronoparken 1, Skattkärr 1, Woody’s 1, Åtorp 1).

Antal mål: 581 (8 självmål). Antal spelare: 169 (Granbergsdal 9, Hammarö 9, Hertzöga 2 18, KB Karlskoga 2 13, FBK Karlstad 2 16, Kronoparken 14, Norrstrand 18, Skattkärr 15, Skoghall U 15, Ulvsby 14, Woody’s 14, Åtorp 14).

Kenny Rundh, Nordmark/Filipstad, slutade tvåa i norrsexans skytteliga. Foto: Filip Kowalski

Division 6 norra Värmland

25 mål: Mohammad Mohammad, Bergsäng. 24 mål: Kenny Rundh, Nordmark/Filipstad. 15 mål: Najibullah Askari, Råda, Andreas Bergström, Bergsäng. 14 mål: Zackarias Lindgren, Nordmark/Filipstad. 13 mål: Daniel Bjord, Bergsäng. 9 mål: Josef Henriksson, Nordmark/Filipstad. Suhaib Ibrahim Daud, Lesjöfors, Bedri Istrefi, Edebäck/Uddeholm. 8 mål: Shishay Mehari, Viking/NVFF, Christofer Olsson, Lysvik. 7 mål: Kevin Gustavsson Stolpe, Nordmark/Filipstad, Albin Åslund, Råda. 6 mål: Anton Björkman, Lesjöfors, Emil Björkman, Lesjöfors, Hampus Gjermandsen, Lesjöfors, Alwin Josefsson Jansson, Sunne U, Ahmad Shakra Ali, Nordmark/Filipstad. 5 mål: Linus Gerebro Emretsson, Bergsäng, Yusuf Konateh, Sunne U, Joel Nilsson, Lysvik, Miguel Palmqvist, Edebäck/Uddeholm, Olle Persson, Lysvik, Mustapha Rahimi, Råda, Melwin Salvér Skoog, Lesjöfors, Nils West, Lysvik, Mikael Yildiz, Sunne U. 4 mål: Ahmad Ahmad, Råda, David Andersson, Edebäck/Uddeholm, Samuel Ericsson, Nordmark/Filipstad, Yahye Hussein, Viking/NVFF, Yonatan Filmon Kesete, Ekshärad, Martin Koning, Edebäck/Uddeholm, Hussein Mohamed Hassan, Lesjöfors, Ville Niemi, Edebäck/Uddeholm, Anders Sigurdsson, Gettjärn. 3 mål: Hugo Bergenfur, Ekshärad, Kevin Bäckström, Gettjärn, Robin Eriksson, Lesjöfors, Linus Frödén, Bergsäng, Elias Gustavsson, Viking/NVFF, Lukas Hillensjö, Edebäck/Uddeholm, Jon Jonsson, Ekshärad, Simon Larsson, Gettjärn. 2 mål: Joel Anttonen, Råda, Yohannes Berhane, Sunne U, Arsim Borovac, Viking/NVFF, Rasmus Ericsson, Edebäck/Uddeholm, Gustaf Eriksson, Lysvik, Dennis Gerebro, Bergsäng, Jesper Gjermandsen, Lesjöfors, Noel Gustafsson, Råda, Vide Haraldsson, Nordmark/Filipstad, Casper Hedlund, Råda, Jonatan Hedström, Lysvik, Oskar Jonasson, Sunne U, Robin Johannesson, Lysvik, Elias Johansson, Råda, Neo Jonsén, Gettjärn, Arvid Lindahl Johansson, Sunne U, André Lundin, Gettjärn, Hugo Lykken, Sunne U, Sebastian Niittymäki, Nordmark/Filipstad, Oscar Nordkvist, Bergsäng, Filip Olsson, Edebäck/Uddeholm, Oliver Olsson, Sunne U, Johan Pettersson, Lysvik, Ismail Said Mohamed, Lesjöfors, David Sankara Mupenda, Viking/NVFF, Melvin Svensson, Sunne U, Johan Åhslund, Ekshärad. 1 mål: Mohamed Abdi Hakim Mohamed, Lesjöfors, Isak Ahl, Edebäck/Uddeholm, Olle Albinsson, Edebäck/Uddeholm, Abd Almuaate Hamesh, Ekshärad, Belal Alsaid Soluman, Viking/NVFF, William Andersson, Gettjärn, Charles Awissi Meduma, Edebäck/Uddeholm, Jonathan Berg, Råda, Simon Björk, Edebäck/Uddeholm, Felix Burell, Sunne U, Oskar Börjesson, Bergsäng, Adrian Davidsson, Edebäck/Uddeholm, Albin Edenholm Sjöberg, Sunne U, Ludvig Ehne, Viking/NVFF, Markus Emanuelsson, Lysvik, Osman Ghulami, Sunne U, Neo Gustafsson, Viking/NVFF, Daniel Heikkinen, Lesjöfors, Emil Hertzberg, Gettjärn, Ali Husseini, Viking/NVFF, Seth Jansson, Sunne U, Thomas Joelsson, Lesjöfors, Joakim Johansson, Lysvik, Albin Jonasson, Ekshärad, Hannes Karlsson, Sunne U, Jesper Karlsson, Bergsäng, Tobias Karlsson, Ekshärad, William Karlsson Persson, Gettjärn, Henrik Karlsson Skoog, Ekshärad, Bader Kayali, Viking/NVFF, Patrick Kiala Awusa, Viking/NVFF, Lukas Larsson, Edebäck/Uddeholm, Lukas Larsson, Lysvik, Oscar Larsson, Lysvik, Mahmoud Mohammad, Ekshärad, Saif Eddin Mohammad, Edebäck/Uddeholm, Erik Nilsson Onnerfors, Bergsäng, Robin Nordstedt, Ekshärad, Barry Ogolla, Nordmark/Filipstad, Fabian Olsson, Sunne U, Melvin Olsson, Sunne U, Liam Oskarsson, Bergsäng, Mohammed Ramadan Ibrahim, Bergsäng, Emadreza Rezai, Sunne U, Nemat Rezayi, Lysvik, Jonas Salo, Lesjöfors, Tobias Stangnes, Sunne U, Erik Svensson, Lesjöfors, David Utter, Gettjärn, Joel van der Pol, Råda, Fredrik Wilhelmsson, Nordmark/Filipstad, Nor Zied, Sunne U, Liam Östlund Olsson, Sunne U, Personuppgifter Skyddade, Nordmark/Filipstad.

Självmål: 2 (Gettjärn 1, Nordmark/Filipstad 1). Antal mål: 408 (2 självmål). Antal spelare: 125 (Bergsäng 12, Edebäck/Uddeholm 15, Ekshärad 10, Gettjärn 9, Lesjöfors 14, Lysvik 13, Nordmark/Filipstad 11, Råda 10, Sunne U 20, Viking/NVFF 11).

IFK Ölme gick som tåget i år, mycket tack vare Reza Shirazi. Foto: Oscar Gustavsson

Division 6 östra Värmland

21 mål: Reza Shirazi, Ölme. 20 mål: Jacob Tagelius, Immetorp. 15 mål: Benjamin Henriksson, Villastaden, Pontus Nyqvist, Strömtorp B. 12 mål: Anel Alibašić, Ölme, Tim Svensson, Alkvettern. 11 mål: Oliver Ottosson, Strömtorp B. 9 mål: Lucas Bollås, Villastaden. 8 mål: Agit Akalp, Woody’s 2, Filip Gustafsson, Kristinehamn U, Viktor Nyström, Bråten, Johan Svedjeås, Strömtorp B. 7 mål: Joachim Nilsson, Bråten. 6 mål: Pelle Björk, Immetorp, Ian Gustafsson Norman, Immetorp, Momoh Konneh (4 för Kristinehamn U, 2 för Ölme). 5 mål: Douglas Andersson, Kristinehamn U, Anton Eriksson, Nykroppa, Gustaf Hammargren, Nykroppa,Joel Karlsson, Alkvettern. 4 mål: Victor Augustsson, Immetorp, Mory Benogo Touré, Villastaden, Husam Hadid, Kristinehamn U, Kim Löfving, Woody’s 2, Ilyas Nuur, Woody’s 2. 3 mål: Moyab Aldaoodi, Kristinehamn U, Casper Axelsson, Immetorp, Isak Bergdahl Gustafsson, Strömtorp B, Oskar Blomberg, Villastaden, Johan Blomquist, Alkvettern, Clayton da Cunha Guiomarino, Ölme, Cezar Henrique de Almeida Pereira, Ölme, Samuel Ericsson, Nykroppa, Patrick Gustafsson, Woody’s 2, Ahmed Hersi Hasan, Karlskoga SK 2, Jonas Iwersen, Strömtorp B, Sebastian Koljonen Emanuelsson, Alkvettern, Samuel Losander, Bråten, Theo Lundgren, Alkvettern, Carl-Jakob Olsson, Alkvettern, Sebastian Pisoni, Bråten, Rasmus Sundén (1 för Kristinehamn U, 2 för Ölme), Martin Thelander, Woody’s 2, Ikbal Yildirim, Karlskoga SK 2. 2 mål: Omar Alabed, Ölme, Alex Andersson, Kristinehamn U, William Andersson, Bråten, Tim Axelsson, Immetorp, Niklas Blomquist, Alkvettern, Viktor Botström, Nykroppa, Anton Edström, Alkvettern, Gustaf Ekman, Karlskoga SK 2, Ludvig Eriksson, Bråten, Jimmy Frisk, Kristinehamn U, Didrik Gorecki, Woody’s 2, Hachem Hachem, Kristinehamn U, Zana Hawez Omar, Strömtorp B, William Henriksson, Villastaden, Oskar Hjort, Immetorp, Isak Hultgren, Nykroppa, Johannes Ishak, Strömtorp B, Robin Johansson, Strömtorp B, David Jonsson, Nykroppa, Emil Karlsson, Nykroppa, Lahoud Lahdo, Woody’s 2, Henrik Lantz, Woody’s 2, Patrick Larsson, Kristinehamn U, Martin Lindblom, Ölme, Anton Lugn Pettersson, Villastaden, Aran Mohamad Said, Villastaden, Ali Nazari, Villastaden, Luka Nemorin, Villastaden, Oskar Nilsson, Immetorp, Lucas Olsson, Kristinehamn U, Markus Rosengren, Bråten, Christopher Rubin, Villastaden, Gor Sargisyan, Woody’s 2, Noel Sundén, Ölme, Sebastian Sääf, Alkvettern, Halit Yildirim, Bråten, Saeed Zahedi, Karlskoga SK 2. 1 mål: Khaled Abdulkader, Immetorp, Mahdi Ahmadi, Kristinehamn U, Fares Al Sadi, Bråten, Abubaker Ali Guled, Woody’s 2, Björn Alverblad, Alkvettern, Charlie Augustsson, Woody’s 2, Ludwig Bergenhem, Karlskoga SK 2, Hugo Bergström, Strömtorp B, Redon Berisha, Kristinehamn U, Linus Birath, Immetorp, August Bolinder, Strömtorp B, Mikael Brunzell, Woody’s 2, Darin Chukri, Kristinehamn U, Simon Dagerbäck, Strömtorp B, Mikael Dahlander, Kristinehamn U, Daniel Đurić, Strömtorp B, Liam Edgren, Alkvettern, Lucas Edgren, Bråten, Hassan El Assassy Mahamet, Woody’s 2, Elton Eriksson, Strömtorp B, Isaac Eriksson, Kristinehamn U, Felix Erixon, Bråten, Jimmy Febring, Strömtorp B, Leo Fielding, Krístinehamn U, Peter Fredlund, Alkvettern, Milad Gharibdost, Kristinehamn U, Hugo Gustavsson, Kristinehamn U, Yahya Haj Kassem, Kristinehamn U, Enkel Hasalliu, Karlskoga SK 2, Pontus Heiche, Ölme, Anders Hiller, Villastaden, Ali Ismail Johansson, Ölme, Rasmus Iwanczyk, Bråten, Johan Jansson, Strömtorp B, Samuel Jansson, Kristinehamn U, Anton Johansson, Immetorp, Mattias Johansson, Strömtorp B, Filip Kahl, Bråten, Mohammed Karim, Immetorp, Robin Karlberg, Nykroppa, Eric Karlsson, Karlskoga SK 2, Kristoffer Karlsson, Immetorp, Alexander Karlsson Claesson, Strömtorp B, Aboozar Khawari, Kristinehamn U, Terrence King, Strömtorp B, Alen Korač, Karlskoga SK 2, Miralem Kotorčić, Ölme, Marcus Kristensen, Immetorp, Andreas Larsson, Ölme, Edvin Larsson, Villastaden, Filip Lundgren, Ölme, Hampus Löfgren, Nykroppa, Ananya Mhretab, Woody’s 2, Samuel Moberg, Nykroppa, Oskar Molin, Strömtorp B, Linus Mårtensson, Strömtorp B, Linus Mälman, Strömtorp B, Hampus Nilsson Lilja, Ölme, Abdi Fitah Omar Aden, Karlskoga SK 2, Ali Omar Mohamed, Karlskoga SK 2, Felix Palm, Nykroppa, Gustav Palmberg, Villastaden, Hampus Palmberg, Alkvettern, Jesper Parmhed, Karlskoga SK 2, August Pedersen, Strömtorp B, Johan Sandberg, Alkvettern, Alexander Schalin, Immetorp, David Schyllert, Karlskoga SK 2, Emil Schyllert, Woody’s 2, Johan Sundberg, Karlskoga SK 2, Erik Sundholm, Bråten, Daniel Svedjeås, Strömtorp B, Alexander Sääf, Alkvettern, Viktor Thoresson, Kristinehamn U, Michael Truong, Woody’s 2, Filip Åslund, Kristinehamn U.

Självmål: 2 (Bråten 1, Strömtorp B 1). Antal mål: 421 (2 självmål). Antal spelare: 158 (Alkvettern 15, Bråten 14, Immetorp 15, Karlskoga SK 2 13, Kristinehamn U 24, Nykroppa 11, Strömtorp B 23, Villastaden 13, Woody’s 2 16, Ölme 14).

Division 6 södra Värmland

32 mål: Mattis Berg, Deje. 30 mål: Sebastian Eales, Sommarro. 24 mål: Rasmus Svedberg, Norrstrand 2. 22 mål: Anders Olsson, Olsäter. 11 mål: Hannes Ljung, Hammarö U. 10 mål: Honer Gangir, Råtorp 2, Erik Nilsson, Deje, David Sjökvist, Norrstrand 2. 9 mål: Christoffer Anderberg, Edsvalla, Jonathan Fridlund, Råtorp 2, Filip Mattsson, Sommarro. 7 mål: Julius Åberg Rosell, Forshaga 2. 6 mål: Joachim Bäckström, Forshaga 2, Adam Hedlund, Sommarro, Anton Mattsson, Sommarro. 5 mål: Fuhad Adebanjo, Råtorp 2, William Ankarhake, Sommarro, Noah Bared, Norrstrand 2, Anton Berg, Deje, Olle Derrett Olsson, Norrstrand 2, Noah Fransson, Edsvalla, Najibullah Hamidi, Deje, Moe Jahish, Sommarro, Jakob Kindbom, Forshaga 2, Filip Larsson, Östra Deje, Gabriel Nilsson, Råtorp 2, Mattias Nilsson, Olsäter, Daraw Shiwan, Råtorp 2, Walat Shiwan, Råtorp 2, Nikola Stojić, Råtorp 2. 4 mål: Omar Abdullah Al Saloum, Edsvalla, Jonas Björkegren, Olsäter, Max Carlsson, Råtorp 2, Vilhelm Sjöberg, Norrstrand 2, Axel Skoglund, Hammarö U, Linus Vendel, Hammarö U. 3 mål: Álend Baderkhan, Råtorp 2, Olof Beckman, Forshaga 2, Kim Eriksson, Deje, Jonatan Fors, Deje, Karl Jäder, Olsäter, Aboozar Khawari, Edsvalla, Filip Larsson, Hammarö U, Rasmus Larsson, Östra Deje, Hannes Malmén, FBK Karlstad 3, Filip Monsén, Edsvalla, Filip Olsson, Hammarö U, Erik Svärd, Olsäter, Nikos Symeonides, Råtorp 2, Jusef Zamzam, Råtorp 2. 2 mål: Mohamad Abdullah Al Saloum, Edsvalla, Isak Ahlquist, FBK Karlstad 3, Karl Backlund, Hammarö U, Linus Bergström, Norrstrand 2, Gabriel El Ouni, Forshaga 2, Robin Felixson, Olsäter, Olle Gullmar, Deje, Edin Hast, Forshaga 2, Nani Hilson, Edsvalla, David Hulldin, Östra Deje, Erik Johnson, Sommarro, Oskar Karlsson, Norrstrand 2, Mehmet Kokulu, Deje, Niklas Kämpeskog, Deje, Adam Länsberg, Edsvalla, Patrik Mildh Spjuth, FBK Karlstad 3, Victor Nilsson, FBK Karlstad 3, Robin Olsen, Deje, Lukas Pettersson, Hammarö U, Hamza Sadik, Sommarro, Oskar Sturkman, FBK Karlstad 3, Hannes Tenman, Norrstrand 2, Leon Tjäder, Hammarö U, Henrik Torstensson, Östra Deje, Andreas Westlund, Olsäter, Lars Öhberg, Edsvalla, Noah Öhrner, Sommarro. 1 mål: Mohamed Adan, FBK Karlstad 3, Riyadh Ahmadi, Råtorp 2, Albin Aineström, Hammarö U, Jamal Ali Abdi, Norrstrand 2, Zana Alipour, Hammarö U, Patrik Andersson, Norrstrand 2, Martin Ashgari, Hammarö U, Hannes Axelsson, Forshaga 2, Joakim Bank, Östra Deje, Diyar Bardak, Råtorp 2, Anton Berg, Östra Deje, Oscar Berg, Edsvalla, Benjamin Bezatto, Olsäter, David Bjöör, FBK Karlstad 3, Ville Blom, Råtorp 2, Joel Bäckström, FBK Karlstad 3, Edward Börjesson, Forshaga 2, Henrik Duhalde, Sommarro, Fredrik Edlund, FBK Karlstad 3, David Eklund, Norrstrand 2, Bon Eliasson, FBK Karlstad 3, Filip Eriksson, Edsvalla, Abdiaziz Farah, Råtorp 2, Jacob Fornander Marchesini, Deje, Oscar Grealish, FBK Karlstad 3, Christoffer Gustafsson, Olsäter, Albin Hagström, Deje, Erik Hammar, Sommarro, Josef Hektor, Edsvalla, Gustav Henriksson, Deje, John Hilmersson, Olsäter, Frej Hindrikes, Norrstrand 2, Max Hollertz, Norrstrand 2, Alexander Högberg, FBK Karlstad 3, David Höök, Östra Deje, Johan Isaksson, Forshaga 2, Andreas Ivarsson, Edsvalla, Anton Jernstedt, Hammarö U, Ivar Johansson, FBK Karlstad 3, Oliver Johansson, Norrstrand 2, Arvid Johansson Ring, Forshaga 2, Malte Jonevret, Norrstrand 2, Oscar Jonsson, Forshaga 2, Markus Junler, Sommarro, Hugo Jäder, Olsäter, Urban Karlsson, Olsäter, Simon Kihlgren, FBK Karlstad 3, Melker Kjellander, FBK Karlstad 3, Zack Kringsberg, Norrstrand 2, Buba Lindblad, Sommarro, Henrik Lindblom, FBK Karlstad 3, Philip Lothe Persson, Norrstrand 2, Simon Lundberg, Forshaga 2, Björn Lundgren, Deje, John Lundh André, FBK Karlstad 3, Alvin Lundstedt, Hammarö U, Gustav Milton, FBK Karlstad 3, Wille Modig, Forshaga 2, Eric Nilsson, Deje, Oscar Nilsson, Forshaga 2, Sutatep Ninsri, Råtorp 2, William Oberg, Forshaga 2, Nils Ochaeta Westberg, FBK Karlstad 3, Daniel Olsson, Forshaga 2, Geza Posta, Deje, Kilian Rotevatn, FBK Karlstad 3, Viktor Sahlbäck, Norrstrand 2, Saif Saleh, Råtorp 2, Kristoffer Siljenäs, Hammarö U, Harald Sjöberg, Norrstrand 2, Anton Staf, Forshaga 2, Robin Stenbäck, Olsäter, Jörgen Styffe, Sommarro, Felix Ström, Hammarö U, Victor Ström Danielsson, Norrstrand 2, Theo Sundin, Norrstrand 2, Daniel Svensson, Östra Deje, Emil Svärd, Deje, Eduard Taraku, Råtorp 2, Eyob Tesfai, Östra Deje, Axel Widhja, Edsvalla, Johannes Wikström, FBK Karlstad 3, Christoffer Åström, Forshaga 2, Love Önnefors, Forshaga 2.

Självmål: 5 (Deje 3, Hammarö U 1, Råtorp 2). Antal mål: 484 (5 självmål). Antal spelare: 161 (Deje 17, Edsvalla 14, Forshaga 2 19, Hammarö U 15, FBK Karlstad 3 21, Norrstrand 2 21, Olsäter 13, Råtorp 2 18, Sommarro 14, Östra Deje 9).

Patrick de Andrade, Klässbols SK. Foto: Privat

Division 6 västra Värmland

16 mål: Patrick de Andrade, Klässbol. 13 mål: Kristoffer Adolfsson, Åmotfors. 12 mål: Fredrik Alm, Gillberga, Abid Salehi, Mangskog. 11 mål: Viktor Qvist, Ås. 10 mål: Teddy Finsberg, Eskilsäter. 9 mål: Joel Kristiansson, Åmotfors, Jakob Lövgren, Slottsbron, Jacob Wolfbrandt, Svanskog. 8 mål: Abdikadir Aden Osman, Åmotfors, Magnus Wästlund, Mangskog. 7 mål: Sebastian Dahlberg, Svanskog, Axel Hellman, Mangskog, Merivan Waysi, Grums 2. 6 mål: Emil Arenander, Åmotfors, David Calberg, Gillberga, Rex Jacobs, Slottsbron, Christoffer Johansson, Gillberga. 5 mål: Pontus Lawner, Gillberga, William Westlund, Slottsbron. 4 mål: Daniel Aregarn, Mangskog, Elias Gustavsson (1 för Mangskog, 3 för Ås), Tobias Ingman, Mangskog, Viktor Ling, Mangskog, Rasmus Mattsson, Slottsbron, Filip Persson, Slottsbron, Robin Reuter, Svanskog, Bjørn-Erik Sørensen, Ås, Pierre Thunberg, Mangskog, Andreas Zetterström, Mangskog. 3 mål: Mouafak Allababidi, Grums 2, Henrik Davidsson, Mangskog, Patrik Haugaard Pedersen, Ås, Anton Jansson, Gunnarskog/Bortan, Jimmy Karlsson, Gillberga, Mattias Lindgren, Svanskog, Sebastian Löfgren, Slottsbron, Simon Nylén, Grums 2, Daniel Olsson, Åmotfors, Arvid Ränkeskog, Ås, Gustaf Svensson, Slottsbron. 2 mål: Jonathan Andersson, Eskilsäter, Sabri Barandagiye, Gunnarskog/Bortan, Felix Benzon, Klässbol, Zoltan Biro, Gunnarskog/Bortan, Elias Fredriksson, Grums 2, David Henriksson, Ås, Emil Henriksson, Ås, Damir Horvat, Grums 2, Daniel Ivarsson, Grums 2, Lukas Johannesson, Eskilsäter, Petter Johansson, Mangskog, Anton Karlsson, Svanskog, Jonas Karlsson, Mangskog, Adam Kisterud, Mangskog, Lucas Kämpe, Grums 2, Colin Lindgren Fröling, Eskilsäter, Sebastian Lundquist, Grums 2, Edwin Malmgren, Åmotfors, Samed Mehmedović, Klässbol, Mahdi Nazari, Grums 2, Ismala Sambou, Grums 2, Mohamad Sharaf Eddin, Åmotfors, Patrick Skogh, Eskilsäter, Jesper Ström, Gillberga, Simon Swanö, Mangskog, Leon Trygg, Mangskog. 1 mål: Colin Alexandersson, Åmotfors, Stefan Alexandersson, Gillberga, Björn Andersson, Ås, Isak Andersson, Svanskog, Lukas Andersson, Svanskog, Niklas Andersson, Grums 2, Mattias Aronsson, Slottsbron, Arvid Augustsson, Svanskog, Oliver Axelsson, Klässbol, Marian Ayela, Klässbol, Anton Berg, Åmotfors, André Bergman, Ås, Christoffer Bergsten, Ås, Fredrik Bergvall, Grums 2, Oscar Branting, Grums 2, Simon Börne, Grums 2, Emanuel Carlsson, Gunnarskog/Bortan, Joakim Carlsson, Svanskog, Gibson Ceron Jurado, Gunnarskog/Bortan, Ghaith Chick Alchabab, Grums 2, Emil Ellström, Slottsbron, Alexander Fredriksson, Gillberga, Frans Gjinaj, Klässbol, Lars-Olov Gävert, Mangskog, Hampus Hagström, Grums 2, Martin Hammar, Svanskog, Ola Heiberg Höglund, Klässbol, Erik Hult Andersson, Gunnarskog/Bortan, Eric Jansson, Ås, Gustav Johansson, Gunnarskog/Bortan, Mårten Johansson, Gunnarskog/Bortan, Habibullah Karimi, Slottsbron, Adam Karlsson, Eskilsäter, Glenn Karlsson, Klässbol, Olle Karlsson, Slottsbron, Oskar Karlsson, Åmotfors, Gustav Lövdahl, Eskilsäter, Emil Magnusson, Grums 2, Marcus Malmgren, Slottsbron, Samuel Molin, Klässbol, Richard Myhrman Nilsson, Åmotfors, Tobias Nyman, Klässbol, David Nyrén, Mangskog, Fredrik Olsson, Åmotfors, Karl Olsson, Gunnarskog/Bortan, Marcus Olsson, Mangskog, Nils Olsson, Åmotfors, Pontus Olsson, Svanskog, Leo Olsson Solbrekke, Ås, Theo Ortfeldt, Grums 2, Samuel Reardon, Gunnarskog/Bortan, Hossin Simani, Klässbol, Johan Sjölander, Slottsbron, Joakim Sundgren, Ås, Arvid Svensson, Slottsbron, Elis Svensson, Gunnarskog/Bortan, Pablo Torrijos Muñoz, Grums 2, Fredrik Wallgren Bäckström, Mangskog, Habteab Weldu, Eskilsäter, Kevin Wiik, Slottsbron, William Wiik, Slottsbron, Magnus Åhs, Klässbol.

Självmål: 6 (Gunnarskog/Bortan 2, Grums 2 1, Klässbol 1, Mangskog 1, Ås 1). Antal mål: 365 (6 självmål). Antal spelare: 130 (Eskilsäter 8, Gillberga 8, Grums 2 10, Gunnarskog/Bortan 10, Klässbol 13, Mangskog 19, Slottsbron 16, Svanskog 11, Åmotfors 13, Ås 13).

Alexander Möller ledde Värmlands skytteliga i våras, slutar nu på delad andraplats. Foto: Degerfors IF

Division 7 östra Värmland

31 mål: Alexander Möller, Degerfors U. 18 mål: Tariq Temori, Skoghall 3. 15 mål: Hugo Sandberg, Skoghall 3. 13 mål: Oliver Lindmark, Skattkärr 2. 12 mål: Faozi Mohammad, Storfors. 11 mål: Linus Nichols, Skoghall 3, Oliver Sandberg, Skattkärr 2. 10 mål: Jonas Granlund Heikkilä, Åtorp 2. 9 mål: Victor Forzelius, Ulvsby 2. 8 mål: Darin Fares, Norrstrand 3, Noah Lundqvist, Skoghall 3. 7 mål: Tony Sjögren, Norrstrand 3. 6 mål: Mikael Israelsson, Granbergsdal 2, Jonathan Rågård, Skattkärr 2, Robin Werngren, Ulvsby 2. 5 mål: Hussein Abdiqaadir Omar, Degerfors U, Ali Alhayek, Åtorp 2, William Grehn, Skattkärr 2, Linus Gullberg, Storfors, Arbnor Mavraj, Storfors, Ali Nazari, Villastaden 2, Hawen Tesfahiwet Mebrahtu, Ölme 2. 4 mål: Max Ahlstedt, Ulvsby 2, Omar Al-Saab, Degerfors U, Albin Andersson, Degerfors U, Noel Hedin, Ulvsby 2, Elias Hedlund, Granbergsdal 2, Emil Hedqvist, Ulvsby 2, Oskar Hjalmarsson, Skattkärr 2, Alexander Jonsson, Storfors, Filip Lundgren, Ölme 2, Erik Norell, Norrstrand 3, Viktor Sahlbäck, Norrstrand 3, Jörgen Styffe, Ulvsby 2. 3 mål: Vasconi Chirwa, Skoghall 3, Isak Ekberg, Degerfors U, Erik Hjalmarsson, Skoghall 3, De Bievre Ilunga, Degerfors U, Johan Malmh, Degerfors U, Victor Minstedt, Degerfors U, Mohamed Ramadan Mohamed, Ölme 2, Johan Rosén, Ölme 2, Raiahn Safizada, Norrstrand 3, Markus Ståhl, Storfors, Daniel Svensson, Storfors, Nils Wahlén, Skoghall 3, Victor Wåhlén, Granbergsdal 2. 2 mål: Albin Ahlin, Degerfors U, Mory Benogo Touré, Villastaden 2, Olof Bolinder, Degerfors U, Lucas Bollås, Villastaden 2, Nicolaas Boos, Storfors, Daniel Camitz, Ulvsby 2, Teeraphat Chatdon, Åtorp 2, Daniel Ek Rosén, Granbergsdal 2, Adam Feki, Degerfors U, Samuel Gebrehiwot, Degerfors U, Henrik Hyensjö, Ulvsby 2, John Ja He, Storfors, Steve Kabangu, Villastaden 2, Mathias Karlsson, Skoghall 3, Momoh Konneh, Ölme 2, Sam Larsson Deland, Degerfors U, Anton Lugn Pettersson, Villastaden 2, Andreas Lundkvist, Storfors, Mohamed Mumiin, Ulvsby 2, Fredrik Nordgren, Storfors, Andreas Olave Trulsen, Granbergsdal 2, Simon Pihlkvist, Skattkärr 2, Stian Skjalmar, Storfors, Melker Smedberg, Skattkärr 2, Elliot Solberg, Degerfors U, Benhur Temesgen, Granbergsdal 2, Filmon Tesfaldet Tesfamariam, Degerfors U, Edvin Thorbjörnsson, Skoghall 3, Albin Wall Berggren, Norrstrand 3, Caspian Werneflo, Ulvsby 2, Liam Åslund Johansson, Storfors. 1 mål: Abdiaziz Abdullahi, Norrstrand 3, Samuel Adolfsson, Ulvsby 2, Lazgeen Ali, Storfors, Samuel Becker, Ölme 2, Kevin Berg, Storfors, Daniel Bergström, Ölme 2, Fredrik Bergström, Ölme 2, Festa Berhane Abrahale, Ölme 2, Jonas Bjurbäck, Storfors, Marcus Bofeldt, Skattkärr 2, Anders Bolin, Ulvsby 2, Jonatan Brunell, Degerfors U, Daniel Bråtner, Åtorp 2, Ivar Carlsson, Norrstrand 3, Daniel de Bruin, Åtorp 2, Wael Dirawi, Norrstrand 3, Tobias Engström, Skattkärr 2, Abdirisak Farah, Granbergsdal 2, Tobias Fransson, Norrstrand 3, Alexandre Gerard, Granbergsdal 2, Lukas Gröndahl, Skattkärr 2, Linus Haaja, Skoghall 3, Mohammad Hajjo, Villastaden 2, Mohammad Halim, Skoghall 3, Yahya Hamuud Nuur, Granbergsdal 2, Alex Henriksson Cole, Skattkärr 2, Mohamed Humud, Degerfors U, Anton Hyvönen, Granbergsdal 2, Oskar Högfeldt, Norrstrand 3, Anders Jansson, Ulvsby 2, Gabriel Jansson, Ölme 2, Niwar Jasim, Storfors, Salim Jasim, Storfors, Alex Jogeryd Martinez, Skoghall 3, Daniel Johansson, Ölme 2, Ismail Johansson, Ölme 2, Melvin Johansson, Ölme 2, Oscar Johansson, Ulvsby 2, Harald Josbo, Åtorp 2, Mikael Jönsson, Åtorp 2, Halow Karim, Villastaden 2, William Kull, Norrstrand 3, Edvin Larsson, Villastaden 2, Johan Larsson, Norrstrand 3, William Larsson Deland, Degerfors U, Samuel Leijon Hjalmarsson, Skoghall 3, Hugo Lind, Skattkärr 2, Olle Lindqvist, Granbergsdal 2, Richard Luukoya Mukalazi, Åtorp 2, Carl Magnell, Ulvsby 2, Jacob Magnus, Ulvsby 2, Alex Malmberg, Granbergsdal 2, David Malmh, Degerfors U, Emil Mattsson, Norrstrand 3, Rubin Mavraj, Storfors, Jacob Mill, Skoghall 3, Victor Minstedt, Degerfors U, Anwar Mirzai. Ulvsby 2, Martin Moberg, Norrstrand 3, Aran Mohamad Said, Villastaden 2, Mahdi Mohammadi, Ulvsby 2, Omar Mokhtar, Skoghall 3, Filip Möller, Norrstrand 3, Paul Nielsen, Storfors, Ceasar Nilsson, Degerfors U, Johan Nordström, Åtorp 2, Sebastian Ohlzon, Åtorp 2, Hassan Osman, Granbergsdal 2, Viktor Pasanen, Skattkärr 2, Pontus Pettersson, Granbergsdal 2, Alejandro Ramirez Herraiz, Ölme 2, Arvid Ronström, Skoghall 3, Olle Rosell, Norrstrand 3, Mahmoud Sabbah, Villastaden 2, Hamid Salehi, Skoghall 3, Anas Sasila, Norrstrand 3, Robin Sjöström, Granbergsdal 2, William Stadig, Åtorp 2, Hampus Ström, Degerfors U, Noel Sundén, Ölme 2, Theo Sundin, Norrstrand 3, Joel Svensson, Ölme 2, Robin Svensson, Skoghall 3, Sebastian Sääker, Skattkärr 2, Robin Taki, Skattkärr 2, Haben Tekle, Villastaden 2, Yohannes Tsegalem, Villastaden 2, Hugo Ullfeldt, Skattkärr 2, Daniel Wallström, Ulvsby 2, Rasmus Westlund, Norrstrand 3, Benjamin Widerberg, Skoghall 3, Larsåke Wåhlén, Granbergsdal 2, Simon Åkerberg, Ulvsby 2.

Självmål: 5 (Åtorp 2 3, Skoghall 3 1, Ulvsby 2 1). Antal mål: 453 (5 självmål). Antal spelare: 170 (Degerfors U 22, Granbergsdal 2 16, Norrstrand 3 20, Skattkärr 2 16, Skoghall 3 18, Storfors 19, Ulvsby 2 20, Villastaden 2 12, Åtorp 2 11, Ölme 2 16).

Division 7 nordöstra Värmland

14 mål: Sebastian Bohl, Nyedshov U. 11 mål: Stefan Larsson, Bäckalund. 10 mål: Hafedh Malak Abacar, Kronoparken 2. 8 mål: Johan Nilsson, Bjälverud. 7 mål: Oskar Hedström, Bjälverud, Hugo Persson, Ämtervik U, Marcus Svensson, Sörby. 6 mål: Emil Holmberg, Bjälverud, Christoffer Jonsson Sundkvist, Bjälverud, Tomás Rivera Garcia, Västanvik U. 5 mål: Linus Andersson, Nyedshov U, Hugo Larsson, Nyedshov U, Dirar Olsson Chebi, Västanvik U. 4 mål: Yasin Ertürk, Kronoparken 2, Magnus Gustavsson, Bjälverud, Brroa Haidari, Kronoparken 2, Rickard Hansson, Sörby, Isac Kjell, Nyedshov U, Tommy Persson, Bäckalund, Hakim Safari, Kronoparken 2, Gerben Toorneman, Bäckalund. Mahamat Youssef, Västanvik U. 3 mål: Ibrahim Al Howari, Ämtervik U, Pelle Carlsson, Västanvik U, Hannes Cato Ehrndal, Nyedshov U, Amer Ebrahim, Ämtervik U, Jonas Einarsson, Rännberg/Velen, Harald Gillstedt Nilsson, Nyedshov U, Mohsen Hosseini, Bjälverud, Jonas Jonsson, Rännberg/Velen, Simon Jönsson, Rännberg/Velen, Martin Koning, Sörby, William Lindborg, Nyedshov U, Elliott Mossberg, Nyedshov U, Eddie Nordin, Ämtervik U, Albin Törnkvist, Sörby, Gusten Westlund, Sörby, Ata Yaghubi, Kronoparken 2. 2 mål: Johan Ahlberg, Ämtervik U, Mathias Andersson, Sörby, Olof Erlandsson, Rännberg/Velen, Lars Fredlund, Ämtervik U, Issam Hammadi, Bjälverud, Mojtaba Hasani, Kronoparken 2, Lucas Johansson, Bäckalund, Ehsan Karimi, Kronoparken 2, Tobias Nilsson, Västanvik U, Kenny Persson, Bjälverud, Pontus Persson, Bjälverud, David Seiser, Bäckalund, Erik Spångedal, Västanvik U, Erik Svensson, Lesjöfors 2, Patrik Söderwall, Ämtervik U, Kiyoumars Yousefi, Kronoparken 2. 1 mål: Daariq Abdirahman, Lesjöfors 2, Isak Ahlsén, Nyedshov U, Mohammed Alhalaf, Kronoparken 2, Niklas Andersson, Sörby, Patrik Andersson, Bäckalund, Henrik Appel, Rännberg/Velen, Fahad Balyan, Rännberg/Velen, Kristoffer Bengtsson, Nyedshov U, Adam Berg, Ämtervik U, Emil Björkman, Lesjöfors 2, Simon de Bourgh, Ämtervik U, Robin Einarsson, Västanvik U, Filip Elfstrand, Bäckalund, Hampus Gjermandsen, Lesjöfors 2, Jesper Gjermandsen, Lesjöfors 2, Johan Gjermandsen, Lesjöfors 2, Rasmus Gustafsson, Ämtervik U, Morteza Heidari, Kronoparken 2, Emil Jansson, Bjälverud, Thomas Larsson, Bäckalund, Ludvig Liljemark, Västanvik U, Ahmed Mohamed Hassan, Lesjöfors 2, Ahmed Mohammed Abdi, Lesjöfors 2, Ali Nazare, Kronoparken 2, Andreas Neij Östlund, Ämtervik U, Torgny Nilsson, Bäckalund, Ludwig Nordin, Bäckalund, Edwin Norell Näslund, Ämtervik U, Fredrik Norgren, Bäckalund, Olof Palmberg, Ämtervik U, Johan Persson, Rännberg/Velen, Viktor Persson, Ämtervik U, Martin Ström, Nyedshov U, Carl Sundqvist, Nyedshov U, David Széczényi, Västanvik U, Renco Toorneman, Bäckalund, Martin Ullgren, Sörby, Kristoffer Viberg, Rännberg/Velen, Lucas Östlund, Ämtervik U.

Självmål: 4 (Ämtervik U 2, Bjälverud 1, Rännberg/Velen 1). Antal mål: 256 (4 självmål). Antal spelare: 93 (Bjälverud 10, Bäckalund 12, Kronoparken 2 11, Lesjöfors 2 8, Nyedshov U 12, Rännberg/Velen 8, Sörby 8, Västanvik U 9, Ämtervik U 15).

Division 7 sydvästra Värmland

13 mål: Honar Amini, Carlstad FC. 12 mål: Rasmus Grundel, Jössefors, Joel Jarnbro, Älgå. 8 mål: Mohamed Keita, Årjäng. 7 mål: Amir Ali Shaffie, Nolgård, Khalid Hamidi, Kil 2, Olle Myrberg, Värmlandsbro 2, Emil Syversen, Carlstad FC, Tobias Thörner, Värmlandsbro 2. 6 mål: Mario Bratu, Årjäng, Erik Knutsson, Carlstad FC. 5 mål: Ali Abdirahman Malin, Årjäng, Joel Bergqvist, Jössefors, Oscar Bertilsson, Värmlandsbro 2, Mustaf Mohamed Hussein, Årjäng, Andreas Nyström, Älgå. 4 mål: Abdullah Kamal Rashid, Årjäng, Adam Olsson, Värmlandsbro 2, Jesus Valencia Arriagada, Carlstad FC, Hampus Åsman Furulund, Borgvik. 3 mål: Jonathan Berglund, Värmlandsbro 2, Valerii Dzhalanganiia, Carlstad FC, Alfred Hjerpe, Carlstad FC, Jonathan Karlsson, Årjäng, Hampus Piehl, Carlstad FC, Sajjad Qalandari, Årjäng, Olle Widing, Kil 2, Morteza Yawadi, Årjäng, Erik Öhrner, Carlstad FC. 2 mål: Teddy Andersson, Årjäng, Oskar Boström, Älgå, Frank Chukwudi Chukwuka, Kil 2, Emil Djus Söderberg, Nolgård, Theo Ellström, Kil 2, Kristoffer Lennartsson, Årjäng, Felix Lindeberg, Årjäng, Marcus Lundgren, Jössefors, Allan Mohammad, Carlstad FC, Herman Niljung, Kil 2, Lars Nilsson, Årjäng, Tobias Nilsson, Älgå, Arvid Persson Röhr, Kil 2, Jonathan Rabenius, Carlstad FC, Liam Rhönnstad Östberg, Jössefors, Fredrik Sandström, Nolgård, Reymar Tepuso Francia, Nolgård, Oscar Udoka Nwaokeke, Kil 2, Gabriel Wargh, Värmlandsbro 2, Michael Westlund, Carlstad FC, Edvin Wildig Lindahl, Carlstad FC, Khaled Zied, Nolgård, Emil Östensson, Nolgård, Martin Österberg, Jössefors. 1 mål: Ahmed Abbasi, Årjäng, Yahya Al Kumaim, Kil 2, Mohamad Ali Alibrahem, Årjäng, Anton Axelsson, Borgvik, William Björk, Kil 2, David Broström Magnusson, Älgå, Philip Börjesson, Jössefors, Dennis Dahlman, Carlstad FC, Halil Demirparçalar, Nolgård, Henrik Duhalde, Carlstad FC, Emil Ek, Nolgård, Einar Friberg, Jössefors, Ftsum Fshaye, Nolgård, Lukas Grundel, Jössefors, Philip Gunnman, Värmlandsbro 2, Martin Hallquist, Kil 2, Atiqulla Hamidi, Kil 2, Erik Johansson, Borgvik, Marcus Knutsson, Borgvik, Tobias Konz, Nolgård, Leo Kraatz, Kil 2, Filip Kyrk Grimberg, Värmlandsbro 2, Fredrik Larsson, Borgvik, Niclas Larsson, Nolgård, Buba Lindblad, Carlstad FC, Joakim Lindeberg, Årjäng, Oscar Lundgren, Jössefors, Alvin Nordholm, Jössefors, Elias Nordhus, Kil 2, Jesper Nurkkala, Borgvik, Jonatan Orehult, Värmlandsbro 2, Oscar Pauli, Jössefors, Alfred Persson, Värmlandsbro 2, Zeth Persson Brüggemann, Borgvik, Daniel Petersen, Borgvik, Pavlos Petrakos, Nolgård, Linus Rimquist, Nolgård, Ricky Rizk, Värmlandsbro 2, Mohamoud Sakariye Salah, Årjäng, Kevin Schützer Andersson, Värmlandsbro 2, Birk Schønheyder Munkeby, Årjäng, Jagob Shanaa, Jössefors, Ivan Sindy, Carlstad FC, Albin Sjögren, Värmlandsbro 2, Samuel Söderström, Värmlandsbro 2, William Wallin, Nolgård, Melvin Werner, Jössefors, Anton Wester, Älgå, Stuart Whittaker, Borgvik.