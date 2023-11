Replik på insändaren om att Karlstads kommun avskaffar minutstyrning inom hemtjänsten, i VF den 21 november.

”Om du fortsätter göra vad du alltid har gjort då får du vad du alltid har fått.”

– J. Rohn

Stora ändringar kräver stark och framtidstänkade personal. Tyvärr är vi alla inte lika öppna till nya arbetsförbättringar. Med nya sättet att jobba i hemvård måste personalen vara mer självständig och flexibel. De som har jobbat länge kanske är rädd för det men jag siktar mot framtiden, fortsätter att styra min arbetsdag och skapar fler leenden.

”Rome Wasn’t Built In A Day.”

The train is leaving the station. Get on or get off.

Michael McGowan, USK