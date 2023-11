Offensive mittfältaren lämnar Degerfors: ”Är tacksam för chansen”

Degerfors har redan tackat av både Damjan Pavlovic och Joe Gyau efter degraderingen.

Nu kommer nästa spelare: Peter Gwargis.

Det var via lån från Malmö som 23-årigen anslöt till Degerfors i våras.

Och tiden i Värmland har inte alltid varit perfekt. Gwargis korsbandsskada från fjolåret gjorde att det tog tid för honom att hitta tillbaka till gammalt gott slag.

Under första halvan av säsongen var speltiden skral, ändå blev forwarden kvar och fullföljde låneavtalet, som sträckte sig säsongen ut.

– Jag vill väl inte stänga någon dörr, men... Jag vet inte, det är inget jag tänkt på och ingenting vi diskuterat än så länge, sa Peter Gwargis till VF-sporten två dagar innan matchen mot Mjällby i sista omgången.

Han fortsatte sedan:

– Speltid är det viktigaste som spelare, sen är det om jag känner att min nivå håller allsvenskan... Det måste hur som helst finnas en plan för mig och jag spelar ju hellre fotboll i Superettan än att sitta bänk i allsvenskan.

Men under torsdagsförmiddagen presenterade Degerfors att det inte blir någon fortsättning i klubben.

Det blev totalt ett mål på 24 allsvenska matcher i den rödvita tröjan.

– Jag är tacksam för att jag fick chansen att komma tillbaka till fotbollen i Degerfors IF. Under min tid i föreningen har jag fått träffa fantastiska människor så som Stisse och Bengan. Det har varit väldigt speciellt för mig att få uppleva Degerfors IF och jag önskar laget ett stort lycka till framöver, säger han till hemsidan.