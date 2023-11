Karlstad vill banta truppen – för att göra den bättre: ”Behövs inga landslagsspelare”

27 spelare ska bli 21 – och truppen ska bli spetsigare.

Karlstad Fotboll vill bli ett slagkraftigare lag 2024, med en målsättning att slåss om de absoluta toppositionerna i division 1.

– Vi ska se till att ha ett bättre lag, säger klubbens vd, Thomas Andersson.

Det var ett kontrakt som säkrades i den sista omgången. Efter 2–0-segern hemma mot IFK Stocksund kunde Karlstad Fotboll andas ut – värmlänningarna spelar även i division 1 nästa år.

Men det krävdes ovanligt mycket poäng för att undvika nedflyttning, vilket Motala AIF inte gjorde med sina 35 poäng som oftast har räckt till att inte hamna under strecket.

– Det är helt otroligt... Väldigt märkligt att det krävs så mycket poäng. Vi tog ändå 40 och var bara ett par mål från att kvala nedåt, samtidigt som vi ändå slutade på övre halvan till slut. Det är galet, skrattar Thomas Andersson.

Är det mer lättnad än glädja som du känner nu efter det säkrade kontraktet?

– Till viss del känner man en stor glädje, men det är faktiskt mer lättnad. Det har varit en hög anspänning under hösten där man ena veckan kände att detta var klart, för att veckan därefter känna att det inte var lika bra.

– Vi hade inte direkt resultaten med oss.

”Som ett nyförvärv”

Den berömda säcken är nu hopknuten och Karlstad Fotboll kan lämna säsongen 2023 bakom sig för att i stället påbörja det lagbygge som ska stå på benen efter årsskiftet.

En handfull spelare sitter redan på kontrakt, bland annat Andreas Bellander, Moustafa Benshi, Henrik Cederin, Ilir Berisha, Noel Björk och den snart comebackande Johan Bertilsson.

Den sistnämnda missade hela säsongen på grund av en korsbandsskada.

– Johan blir som ett nyförvärv och förhoppningsvis är han tillbaka i närheten av sitt forna jag. Sen vet man aldrig med den här typen av skador, det finns inga garantier men allt har gått enligt plan och möjligtvis står han där i januari tillsammans med sina lagkamrater.

Återvänder från Göteborg

En annan som förväntas återvända till klubben efter sin utlåning till Västra Frölunda är Haris Avdiu.

Yttern gjorde 15 mål på 13 matcher i division 2-klubben under hösten.

– Jag pratade med honom nyligen och han är inställd på att komma hit och göra bra ifrån sig. Nu har han visserligen fått spela på en annan nivå men mål är alltid mål, det är bra att han fick det att lossna. Det finns inga andra diskussioner än att fullfölja avtalet, sen får vi se om det händer något innan transferfönstret stänger den sista mars.

Haris Avdiu var en av Sven-Göran Erikssons (förre sportchefen) prestigevärvningar inför säsongen. Foto: Jonas Griberg

Och apropå att göra mål.

Det gjorde han som från början var tänkt att endast arbeta på marknadsavdelningen – som till slut blev en nyckelspelare i anfallet.

David Johannesson slutade tvåa i interna skytteligan bakom Erik Björndahl.

– Ja... Ena dagen säger han att det är sista matchen och andra dagen vill han spela i fem år till, skrattar Thomas Andersson och fortsätter:

– Vi träffas dagligen och får snart ta snacket om framtiden.

Hur går tankarna kring Björndahl som förmodligen ersatte Bertilsson på ett dyrt kontrakt?

– I början och slutet av serien var han otroligt viktig för oss och bidrog då även med mycket mål. Däremellan har han haft lite problem med skador, bland annat en hjärnskakning och känningar i låret som gjort att han missat viktiga matcher. Vi får se vad allt leder till men det är inget snack om att en Erik Björndahl i bra form är en duktig fotbollsspelare.

”Viktig för oss”

Samma komplimang går att ge Karlstadssonen Jacob Ericsson som i en VF-intervju tidigare i november hintade om att han ville förlänga sitt kontrakt som löper ut.

– Han är en viktig spelare för Karlstad Fotboll med sin rutin, så det är klart att han är intressant för oss. Vi ska sätta oss ner med alla spelare och prata framtid.

Erik Björndahl vann den interna skytteligan, men är ett osäkert kort inför 2024. Foto: Helena Karlsson

När du ska bygga ett lag för 2024, hur viktigt är det med lokal förankring?

– Det är absolut en faktor som vi bär med oss. Det är angeläget att ha spelare från Karlstadsområdet som dessutom besitter en hög kvalité. Men det räcker inte med att man bara är värmlänning för att spela här, det gäller att man även kan prestera på en hög nivå.

Hur många nyförvärv räknar ni med att plocka in?

– Det kommer bli ett par stycken, men just nu är det svårt att säga exakt hur många eftersom vi prioriterar de befintliga spelarna och vill lägga det pusslet först. Efter det, då vet vi vad vi behöver komplettera med.

– Det jag kan säga är att inget nyförvärv är klart, men det är många samtal, ler Thomas Andersson som tillsammans med övriga styrelsen inlett samtal om spelarbudgeten för herrlaget.

Så blir truppen

Det återstår att se om den kommer vara oförändrad gentemot i år eller om den höjs.

Det som Karlstad Fotboll dock kommer satsa på är att minska spelartruppen.

– Vi inledde säsongen med 23 spelare, men var nog runt 27 i somras vilket gjorde att vi skickade iväg några på lån som inte fick den speltid de behövde här. Men att gå från 23 till 21 spelare är ingen stor skillnad.

Johan Bertilsson kommer vara spelklar till nästa säsong. Foto: Helena Karlsson

Varför vill ni göra det?

– Av erfarenhet vet jag att om man har en liten mindre trupp med bra spelare så kan man hålla en högre kvalité på träningarna. Vid de tillfällen när vi tränar elva mot elva så är det perfekt att lyfta upp spelare underifrån om det behövs. Dessutom kommer vi kunna ha utrymme numerärt om vi känner för att förstärka truppen innan transferfönstret stänger den sista mars eller under sommaren.

– Fördelarna är många, men den främsta är att kvalitén höjs.

”Fler lag som vill upp”

Thomas Andersson och den sportsliga ledningen har siktet inställt på att ha ett bättre lag på planen 2024.

Men samtidigt är tålamodet fortfarande stort i väntan på ett avancemang till Superettan.

– Alla i föreningen vet att detta är ett långsiktigt projekt och man måste ha klart för sig att det är svårt att vinna serien. Om vi kollar på Sandviken har de under flera år förberett sig och nu lyckades de. Det tar sin tid att få alla pusselbitar på plats, det är inte bara att ta in bra spelare och tro att löser sig per automatik...

Blir det Kjell Jonevret och Jonas Rehnberg som tränar KF även nästa säsong? Foto: Tommy Andersson

– Det är ett hårt jobb som krävs, sen är det inte bara Karlstad Fotboll som vill upp i Superettan utan det är flera andra lag som vill göra samma resa. Eftersom vi inte klarade av att hamna på en bättre placering i år siktar vi givetvis på att ha ett bättre lag nästa säsong och hamna högre upp, men det är inga landslagsspelare vi behöver värva in för att klara av det. I stället vill vi ha in spelare som är lite jämnare och klarar av trycket, samtidigt som de har spetskvalitéer.

Samma tränarduo?

Om det blir Kjell Jonevret och Jonas Rehnberg som tränar laget även nästa säsong återstår att se.

– För varje dag som går närmar vi oss en lösning på allt. Vi hade en överenskommelse att avvakta tills säsongen var slut, nu är vi där och har haft lite småsnack men vill egentligen bara suga på den här sköna karamellen innan vi sätter oss ner på allvar.