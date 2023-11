Utredningen går vidare – här är huvudspåret för nya bad- och sporthallen

Utredningen godkändes. Men var den nya bad- och sporthallen i Vålberg ska placeras är ännu inte bestämt.

– Nu väntar en djuputredning med för- och nackdelar med placering och om samlokalisering som teknik- och fastighetsnämnden ansvarar för, säger Anders Tallgren (S).

Han är ordförande i stadsbyggnadsnämnden som förra veckan fick den 18-sidiga utredningen om den nya bad- och sporthallen presenterad för sig. Som VF har skrivit om tidigare är huvudalternativet en långsmal markbit norr om Coop där det tidigare stod ett flerbostadshus. Marken är idag privatägd och det är frågan om en bad- och sporthall ryms på tomten som är 10 000 kvadratmeter stor.

– Det finns inget beslut om hur omfattande anläggningarna ska vara, men för badhuset pratar vi om en 25-metersbassäng plus kanske en barn- och en hoppdel, säger Anders Tallgren.

Utredningen har använt Klarälvsbadet i Deje och Ilanda sporthall som måttstock.

– Det har pratats om att andra verksamheter kan tillkomma som bibliotek, fritidsgård, familjecentral och nu har vi fått en rapport om att en förskola har fått ett vite för buller, konstaterar Tallgren.

Det är utemiljön vid Storbyns förskola som inte får användas för förskoleverksamhet.

Den gamla skoltomten vid Långgatan är också på förslag. Den ytan är betydligt större (14 200 kvadratmeter).

Om man ska separera bad- och sporthallen åt föreslår utredningen att sporthallen blir granne med Vålbergsskolan. Där finns det en tomt som det gamla blågröna styret köpt in för ändamålet.

– Det känns bra att utredningen bekräftar att den tomten passar väldigt bra för en fullstor sporthall. Det fick vi också med i en protokollsanteckning, säger Niklas Wikström (L), förste vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Den lokaliseringsutredning som politikerna godkände förra veckan kom fram till att marken norr om Coop skulle vara ett bra läge för en bad- och sporthall. Men nu ska saken djuputredas under 2024. Foto: Värmlands Folkblad

Karlstads borgerliga allians avsatte 50 miljoner kronor för en sporthall i budgeten för 2024 som blev nedröstad i juni. Alliansen har inte sagt något om när – och i så fall var – de vill bygga ett nytt badhus.

– Det kan bli i Karlstads kommun eller i samarbete med någon annan kommun, säger Wikström.

Det grönröda styret kryssade en bad- och sporthall i sin budget. Det innebär att de återkommer med en penningsumma.

Enligt tidplanen ska teknik- och fastighetsnämnden fördjupa sig i lokaliseringsutredningen under 2024 och komma fram till ett beslut. Bad- och sporthallen blir därefter en del i budgetarbetet under våren 2025 med tänkt byggstart under 2026.