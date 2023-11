Popstjärna och folkbildare prisas i Frödings ära

De är en udda duo, popartisten Gerd och folkbildaren och lärarprofilen Olle Österling. På måndagen tog de emot Karlstads kommuns kulturstipendium till Gustaf Frödings minne.

Gerd, eller Elin Lundgren som det står i passet, är de senaste årens stora värmländska stjärnskott i musikbranschen. I början av 2023 fick hon sitt genombrottsår krönt genom priset "Framtidens artist" vid P3 Guld-galan.

Den 1 mars nästa år släpps hennes debutalbum, detta efter framgångar med debutsingeln "Lies for a liar" och EP:n "In it to lose". Nyligen släpptes en första singel från skivan, "Smile".

Olle Österling har en bakgrund som lärare och utbildningsledare och var fram till ett par år sedan ordförande och ansvarig utgivare för föreningen och tidskriften Värmländsk kultur.