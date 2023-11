Det är drygt en månad kvar till julafton och i affärerna har redan julmusiken börjat strömma ur högtalarna. Så! Här är mina bästa jullåtar.

1. The Pogues & Kirsty MacColl – Fairytale of New York

Det irländskt-brittiska folkrockbandet har i sällskap med Kirsty MacColl gjort den bästa julsången. Till tonerna av ett melodiöst gung förmedlar texten både hopp och förtvivlan. Titeln har också något typiskt drömskt över sig, vilket hör julen till.

2. Bing Crosby & David Bowie – The little drummer boy (Peace on earth)

Många versioner har gjorts av denna klassiska julbit och denna är klart bäst. David Bowie gjorde ofta det oväntade och att han spelade in detta verk är ett typexempel på hur han förbluffade omvärlden. Kuriosa är att Bing Crosby dog strax efter inspelningen.

3. Queen – Thank God it´s christmas

Bandet med den legendariske sångaren Freddie Mercury gjorde bara en enda jullåt. Den blev å andra sidan en riktig hit. Mercury, med sin oefterhärmliga stämma, sätter prägel på tonerna och gör dem pampiga.

4. Phil Spector – A christmas gift for you from Phil Spector

Här lyfter jag fram ett helt album där musikproducenten Phil Spector samlat artister som Darlene Love, The Ronettes och The Crystals. Artisterna sjunger julsånger som Frosty the snowman och Sleigh ride. Den mjuka tonen i låtarna är helt underbar.

5. O Come, All Ye Faithful – Olika inspelningar