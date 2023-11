Diskussionsgruppen Dispyterna har skrivit ett antal inlägg om att Karlstad är bra som det är, staden behöver inte utvecklas och expandera.

Tyvärr är det inte så världen ser ut. Världen förändras och utvecklas och samhällen måste följa med utvecklingen, annars riskerar de att tyna bort. Värmland är fullt av såna exempel, Lesjöfors kanske är det tydligaste.

Ja, centrum med Tingvallastaden bör utvecklas och förtätas, för att ge utrymme för den samhällsservice som de flesta stadsbor önskar. Affärer, restauranger, caféer, ja, ett brett utbud önskas av de flesta. För att det ska fungera behövs det ungefär lika många boende som arbetsplatser, så att det är människor i rörelse där stora delar av dygnet. Det finns flera exempel på ställen som bör utvecklas, genom att riva befintliga byggnader eller genom att bygga på dem. Även inne i kvarteren finns möjligheter för byggnation. Parkeringsplatser bör i största möjliga mån förläggas under mark. Under Tingvallagymnasiets skolgård, med in och utfart från Eneströmsgatan är ett bra exempel. I tre plan bör det rymma drygt 400 platser och med tanke på parkeringsavgifterna i centrum är det enkelt att finansiera. Naturligtvis bör grönytor sparas och vi får inte glömma bort barnen i planeringen. Jag hoppas att jag snart slipper se parkeringen vid gamla badhuset. Bygg på en begränsad yta, men högt, gärna 20-30 våningar, naturligtvis med flera plan med parkeringar under. Staden är allt för värdefull för att upplåta till parkeringar ovan mark.

Var bör vi bygga?

Karlstad har närmast unika möjligheter för attraktivt byggande för bostäder och arbetsplatser i en bra kombination. Börja bygga i yttre hamn och fortsätt via Kalvholmen och Gerholmen. Bygg med en medelhöjd på 6-8 våningar för den goda samhällsservicen. Bygg varierat, kanske från envåning till mycket högt. Att flytta hamnen till Örsholmen för att kunna behålla Vänerterminalen är helt befängt, då det har alla förutsättningar att bli Karlstads attraktivaste stadsdel. Hamnen hör hemma i Älvenäs och Kristinehamn!

Området är enormt stort, så där finns plats tiotusentals boende och arbetsplatser, allt på ett lämpligt gång och cykelavstånd från centrum!

Gör yttre hamn, Kalvholmen och Gerholmen till något som blir känt vida omkring. Alla förutsättningar finns.

Dispyterna liksom jag tillhör liksom jag en generation, som snart gjort vårt här i jordelivet. Vi bör bygga för den yngre generationen, företrädesvis för 15-40-åringar, för att staden ska vara attraktiv att bosätta sig i och etablera företag i.

Vi får absolut inte glömma barnen i planeringen och naturligtvis bör vi satsa på grönytor och träd, för att göra Karlstad trivsam.

Ulf Bredberg