Varför ska jag fira fars dag när det är mitt barn som räddar mig, om och om igen? Det undrar Tobias Holmgren som har börjat se ljusare på tillvaron sedan en obotlig optimist äntrade hans liv.

Då har ytterligare en fars dag kommit och gått. Jag blev hedrad igen, vilket förstås är kul. Inget överdådigt eller så. Present från hustru, okej teckning från telning, samt en ”överraskningsväckning”. Min ambitionsnivå var lika hög gentemot min egen pappa: Han fick en Trisslott över mobilen.

Men så lider jag också av ett så kallat imposter syndrome när det kommer till fars dag. Innerst inne vet jag ju att det inte är JAG som borde firas, att det inte är JAG som drar det tunga lasset (även om det känns så i kropp, själ och huvud ibland). Det är min treåriga dotter. I stället för mors dag och fars dag borde vi ha barns dag två gånger om året. Kanske till och med tre.

Hon har funnits i bara några år, men fyller redan en livsviktig funktion i mitt liv. Jag gillar att jämföra det med datorer och hårdvara. Kan du inte spela de fräckaste spelen i de gladaste färgerna måste du skaffa nytt RAM-minne eller ett kraftfullare grafikkort.

Är hårddiskutrymmet på din laptop inte tillräckligt, behöver du ibland lösa det med en extern hårddisk – antingen fysisk eller i molnet.

Med min dotter handlar det i stället om livslust, glöd. Jag lyckades aldrig odla en inneboende optimist i mig. Skalar man den lök som är jag, hittar man en sur gubbe i min kärna. Vad göra då? Jo, utöka med en extern optimist.

Dottern vaknar varje morgon och frågar: ”Pappa, vad ska vi göra i dag?”. Då gäller det att ha en plan förberedd. Man kan inte bara ligga och dra sig, tänka på alltings förgänglighet och arbetets börda. Nej, man ska upp, och upp ska man med glädje.

Hennes livsfilosofi är The Smiths textrad ”England is mine and it owes me a living”, både komprimerad till det hyperlokala (hemma hos oss, på förskolan, I lekparken) och uppförstorad till det majestätiskt galaktiska (en värld full av under). Där vuxna med åren har börjat värja sig från livet, att uppskatta status quo och när inga dramatiska överraskningar drabbar tillvaron, förväntar hon sig, nej, KRÄVER, att livet ska underhålla henne.

Smärtsamt ofta är det jag som blir livets representant i det scenariot. Barnteatrar, kurragömma i liten lägenhet och lekparksbesök i minusgrader har blivit min veckovisa lott. Samtidigt är den näring jag numera får i mig tre av sju dagar i veckan – falukorv, pannkakor, mos – knappast tillräcklig för att hålla mig på alerten under uppdragen. I ett föräldraskap har barndomens önskan att få äta pannkakor varje dag äntligen beviljats, men visat sig vara en förbannelse.

Hon ger mig lyckligtvis annan energi, en som är vida överlägsen kostcirkelns. Det är en energi som bygger på tron om det goda i allt och alla, att världen i grunden är en välvillig plats. När vi leker tjuv och polis blir det särskilt tydligt. ”Varför snodde Nalle Puh alla gosedjuren?”, kan jag fråga om den misstänkte för dagen. ”För att han aldrig fick något gosedjur. Och nu är han polis som jag”, säger hon.

Så klart. Att någon beter sig illa och elakt är för min dotter ologiskt – och jag tror att jag med tiden har börjat smittas lite av den människosynen. Det kommer jag att vara henne evigt tacksam för; ljuset som hon har tänt i mitt sura, förbittrade vuxeninre. Hon ger mig en andra chans. Precis som hon väljer att fortsätta tro på Nalle Puh (den nidingen).

Då gör det faktiskt inte så mycket att 90 procent av min kulturkonsumtion består av tv-program som ”Greta Gris” och ”Gabbys dockskåp”, eller att Spotifys algoritmer numera räknar barndiscogruppen Peaches som en av mina älsklingsartister.

Folk har behövt offra betydligt mer än så för lyckan.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: Filmbolag emulerar Piafs röst

Edith Piaf. Foto: Matty Zimmerman

Saken: Den nyligen släppta (och svinbra) Beatlessingeln ”Now and then” gjordes med hjälp av AI-teknik. Begreppet får många att rygga tillbaka. Man tänker sig lätt att en robot har skrivit musiken för att sedan få det att låta som om The Fab Four spelar den. Men nej, så gick det inte till. AI:n brukades enbart för att skilja Lennons sångröst från pianot på den undermåliga demoinspelning som ligger till grund för låten. Inget mer. Den läskigare sidan av AI kommer vi dock snart att få se i en kommande film om Edith Piafs liv, där tekniken används för att hon själv (eller snarare hennes röst) ska kunna vara berättaren i filmen. Warner ska få Piaf att säga saker som hon aldrig sa, om händelser som kanske aldrig ägde rum. Det får åtminstone mig att vilja ansöka om medlemskap i den lokala moralpanik-föreningen.

Beslut: Fälld

Anmälan avseende: Johnny Marr släpper best of-skiva

Johnny Marr. Foto: Vianney Le Caer

Saken: Efter att ha grundat och splittrat The Smiths blev Johnny Marr en konstant inhyrd muskel i musikbranschen, och har spelat med så ansedda akter som The Cribs, The Pretenders, Modest Mouse, The The och Talking Heads. Sedan en tid tillbaka står gitarristen dock på helt egna ben – och det är som just soloartist han nu har valt att släppa sin best of-platta ”Spirit power”. Det märkliga är att han därmed släpper en best of utan att ha med sina bästa låtar, som framför allt skrevs under Smiths-tiden. Det väcker intressanta frågor. Vem har egentligen mest rätt att räkna låtarna som sina? Den karismatiska sångaren och textförfattaren (Morrissey) eller mannen som skrev musiken (Marr)? Var man än landar i den frågan, känns ”Spirit power” ungefär lika intressant som Chris Kläfford och lasagne på bönpasta.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Youtubers gör grävande journalistik

Saken: När schackmästaren Magnus Carlsen insinuerade att en motståndare skulle ha fuskat mot honom under en tävling i USA, blev det rejält omskrivet. Någon skämtade nämligen lite oförsiktigt att fusket kanske handlat om vibrerande analkulor kopplade till en schackdator – varpå ”teorin” sedan spred sig över hela världen, också till Sverige och svenska medier. Nu har Youtubekanalen Josh & Archie testat metoden i praktiken, mot en livs levande schackmästare. Slutsatsen: Den fungerar. Så även om ingen på allvar tror att det var vad som hände, kan vi nu konstatera att det i alla fall inte vore helt omöjligt. Tacka gud för Youtube antar jag.

Beslut: Friad

Tobias tycker om: Shane MacGowan

Shane MacGowan på Way out west 2007. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL/TT

Alkoholromantiken inom rocken är av det skevare slaget. Att Lemmy Kilmeister, till exempel, drack en flaska Jack Daniels om dagen skrockas det gärna om. Detta när man i stället borde känna sympati och medlidande. Vad var han så rädd för?

En av de mest mytomspunna figurerna i det skrået är Shane MacGowan, mannen med de ruttnande tänderna. Grundare, sångare och textförfattare i bandet The Pogues, som förenade punkattityd med irländsk folkmusik. Just epitetet textförfattare är viktigt här. MacGowan var och är en poet i ordets rätta bemärkelse.

I sina texter blandar han in gestalter från keltisk mytologi likt en irländsk Bellman, skrålar om förlorade kärlekar och olyckliga fyllor som förebilden Brendan Behan, och lyckas pricksäkert fånga den irländska folkmusikens sentimentala skimmer. Så pricksäkert att det ibland är svårt att skilja på vad som är en traditionell sång och vad som är ett MacGowan-original i Pogues katalog.

Hans onykterhet och vilda festkvällar har varit legendstoff i snart 40 år. Men liksom för Lemmy har det kostat honom. I september 2022 diagnostiserades han med encephalitis, en sjukdom som får hjärnan att svälla upp. I juli lades han in på intensiven och är kvar där än.