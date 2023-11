Stängd tunnel kostsamt för näringsidkare: ”Känns som de skiter i oss småföretagare”

Stängningen av Vikentunneln slår hårt mot näringsidkare i stadsdelen Viken.

– Det känns som de skiter i oss småföretagare, säger Bengt Olofsson, ägare av Roffes i Viken.

I februari stängdes Vikentunneln i Karlstad, för att byggas om till en luftigare och tryggare passage. Men byggtiden är satt till tre år, och under tiden lider näringsidkare i VIken av minskat flöde av folk.

– I somras missade vi hela turistflödet av människor som till exempel är på väg till Mariebergsskogen. Och de spontana besöken av folk som kanske inte bor i Viken har också upphört, säger Thomas Amnell, som äger Lindhés Bageri och konditori tillsammans med sin hustru.

Stamkunderna har hittat tillbaka till konditoriet, men det minskade antalet flanörer som passerar och eventuellt blir fikasugna känns av. Allra värst var det dock under sensommaren när arbetet vid tunneln förde sådant väsen att det var svårt att bedriva verksamhet hos Lindhés.

– Trots att vi hade dörren stängd dånade det så mycket här inne att folk lämnade caféet. Och att sitta på uteserveringen var inte att tänka på.

Thomas Amnell, som äger Lindhés Bageri och konditori tillsammans med sin hustru, vittnar om ett minskat flöde av människor i Viken. Dessutom har oväsendet från bygget vid Vikentunneln tidvis varit väldigt störande. Foto: HP Skoglund

Thomas Amnell menar att kommunen kunde ha prioriterat ordningen på byggnationen annorlunda.

– Jag kan tycka att de borde ha byggt gångbron färdigt innan de stängde tunneln, eller satt upp en provisorisk bro så att flödet kunnat fortsätta och folk hade haft närheten.

Han får medhåll av Bengt Olofsson som äger Roffes i Viken. Även han känner av det minskade flödet av människor i stadsdelen.

– Det känns konstigt att de bara kan stänga igen tunneln i tre år. De kunde väl göra en provisorisk lösning under tiden. Det är som det är, men det är tråkigt. De skiter i oss småföretagare i Viken, de bara stänger tunneln så får vi klara oss bäst vi vill.

Exakt hur mycket stryk Roffes tagit av tunnelstängningen är svårt att säga, men att det är färre människor som passerar genom Viken är tydligt.

– Det märks att det inte är samma fart på gatan. Förr parkerade ju folk här och gick in till stan, men det gör man ju inte längre.

Bengt Olofsson har inte hört någonting från kommunen inför stängningen, men han har i alla fall en idé om hur kommunen skulle kunna underlätta lite för hans verksamhet – och det rör sig om omak han irriterat sig på i många år.

Bengt Olofsson som äger Roffes restaurang i Viken hörde ingenting från kommunen inför stängningen av tunneln. Foto: HP Skoglund

Varannan vecka råder nämligen parkeringsförbud utanför hans restaurang mellan 10-12. Roffes öppnar 11, och förbudet blir förstås bökigt för hans kunder.

– Jag har ringt flera gånger och kollat om man kan ändra det till att vara mellan 9 och 11 innan jag öppnar, men det har inte gått.

Katharina Johansson. ägare av The Wall of Hair and Art i Viken, tycker inte tunnelstängningen har påverkat affärerna i någon större utsträckning. Foto: HP Skoglund

På The Wall of Hair and Art, en kombinerad frisörsalong och konstgalleri i Viken, är man inte lika missnöjd med hur man påverkats av den stängda tunneln.

– Jag tycker ändå det gått ganska bra. Man måste försöka vara lite positiv. Jag upplever inte att affärsverksamheten har lidit av detta, säger Katharina Johansson. ägare av The Wall of Hair and Art.

Många stannar till och tittat på bygget, oftast av manligt kön. Därför har Katharina Johansson tillverkat en liten skylt och ställt på platsen., Foto: HP Skoglund

Utanför butiken och mot avspärrningarna har hon ställt upp en liten skylt där det står ”Gubbdagis”.

– Det är så många äldre män och även pappalediga som är här med sina barn och tittar på bygget, skrattar hon.

Henrik Degert Grahn, näringslivschef i Karlstads kommun, säger att kommunen inte hört från näringsidkarna, men att de är välkomna att etablera kontakt för dialog.